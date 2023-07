Historiker zieht Vergleich mit Wagner-Chef: Prigoschin sollte Europas größten Söldner studieren

Albrecht von Wallenstein war der Machtmakler des Römischen Reiches - bis er mit dem Kaiser aneinander geriet. Der Fall bietet eine Parallele zu Prigoschin.

Albrecht von Wallenstein (1583-1634) war der mächtigste Söldnerführer seiner Zeit.

Der Vergleich zwischen Jewgeni Prigoschin und Wallenstein sagt etwas über das Russland von heute aus.

Dass Prigoschin noch lebt, ist ein Zeichen der Schwäche Wladimir Putins.

Kürzlich rief Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Wagner-Gruppe, innerhalb von 24 Stunden zum Aufstand gegen die russische Militärführung auf und rückte an der Spitze seiner Söldnerarmee fast bis nach Moskau vor, bevor er abrupt stoppte.

Prigoschin und Putin – ein Streit unter Gangstern

Kommentatoren haben diesen Vorfall mit einem Streit unter Gangstern verglichen und dabei auf den Aufstieg Prigoschins vom Kleinkriminellen zum - bis vor kurzem - engen Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putins verwiesen. Das ist treffender, als ihnen vielleicht bewusst ist. Der Politiktheoretiker Charles Tilly verglich bekanntlich die Entstehung von Staat und Krieg mit dem organisierten Verbrechen. In beiden Fällen handelt es sich um menschliche Netzwerke, die Ressourcen abbauen, diese Ressourcen zur Verbreitung von Gewalt nutzen und versuchen, die Gewalt in den von ihnen kontrollierten Gebieten zu monopolisieren.

Soziale Netzwerke gewalttätiger Männer neigen dazu, in vielen verschiedenen Kontexten auf bemerkenswert ähnliche Weise zu handeln.

Putin und Prigoschin kämpfen wie ein spätmittelalterliches oder frühneuzeitliches Staatsoberhaupt und einer seiner Söldnergeneräle: Soziale Netzwerke gewalttätiger Männer neigen dazu, in vielen verschiedenen Kontexten auf bemerkenswert ähnliche Weise zu handeln. Eine Interpretation von Prigoschins Handlungen legt nahe, dass sie eher als kunstvoller Protest denn als ernsthafte Bedrohung gedacht waren; obwohl dies keineswegs sicher ist, ist diese Art der Meuterei im frühneuzeitlichen Europa gut belegt.

Revoltierende Söldnerheere damals – historischer Rückblick ins 16. und 17. Jahrhundert

1973 analysierte der Historiker Geoffrey Parker die Meutereien der spanischen Armee von Flandern, der wohl größten Infanteriearmee ihrer Zeit, im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Ihre Meutereien waren Formen des Protests gegen harte Bedingungen oder mangelnde Bezahlung, sie folgten einer ritualisierten Formel der Arbeitsniederlegung und der Präsentation von Forderungen, und die Behörden begegneten ihnen oft eher mit Verhandlungen als mit drakonischen Strafen.

Zwei Söldnerführer aus unterschiedlichen Jahrhunderten: Der Russe Jewgeni Prigoschin und der böhmische Adlige Albrecht von Wallenstein (1583-1634). © Collage/IMAGO/UPI Photo/H. Tschanz-Hofmann

Diese Proteste verliefen nicht unblutig: Antwerpen hat sich von seiner Plünderung im Jahr 1576 während eines dieser Ereignisse nie ganz erholt. Aber sie und andere große Meutereien in den frühneuzeitlichen schwedischen oder parlamentarischen Armeen zeigen, dass die Beziehung zwischen Söldner und Heerführer nach dem funktionierte, was der Sozialhistoriker E.P. Thompson eine moralische Ökonomie nannte, nach der von beiden Seiten ein angemessenes Verhalten erwartet wurde. Diese Beziehung konnte außerordentlich kompliziert sein. Die Karriere von Europas letztem und größtem frühneuzeitlichen Söldnergeneral, einem Mann, dessen späterer Fall Aufschluss über die Zukunft des heutigen Russlands geben könnte, zeigt dies deutlich.

Albrecht von Wallenstein – eine Vorläufer Prigoschins?

Albrecht von Wallenstein wurde 1583 in Böhmen geboren, damals ein Königreich des Heiligen Römischen Reiches. Als der Dreißigjährige Krieg mit einer Rebellion in Böhmen ausbrach, war er ein kleiner böhmischer Adliger mit militärischer Erfahrung. Er blieb dem Heiligen Römischen Reich treu und wurde Oberst in der kaiserlichen Armee von Kaiser Ferdinand II. Außerdem wurde er in den ersten Kriegsjahren durch die Enteignung der konfiszierten Besitztümer von geflohenen oder besiegten Rebellen sehr reich. Auf diese Weise kam auch Prigoschins Generation russischer Kleptokraten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu Reichtum, dem ein massiver Ausverkauf von Staatseigentum folgte.

Jahrhunderte später tat es ihm Prigoschin in seiner eigenen Verschmelzung von öffentlicher Kriegsführung und privater Finanzierung gleich, allerdings in einer anderen Form.

Wallenstein nutzte seine finanzielle Basis, um sich für Ferdinand unentbehrlich zu machen, indem er auf eigene Faust Heere aufstellte und finanzierte und gleichzeitig der Krone immense Kredite gewährte. Er wurde wiederholt geadelt und erhielt schließlich das Kommando über die kaiserliche Armee. Jahrhunderte später tat es ihm Prigoschin in seiner eigenen Verschmelzung von öffentlicher Kriegsführung und privater Finanzierung gleich, allerdings in einer anderen Form. Wagner wurde vom russischen Verteidigungsministerium finanziert, aber auch Prigoschins Unternehmen verdienten viel Geld durch Regierungsaufträge. Im Gegenzug fungierte die Wagner-Gruppe bis zu Prigoschins Rebellion nicht nur als extralegale Armee, sondern trug auch zur Stärkung der russischen Wirtschaft bei, indem sie natürliche Ressourcen in Afrika abbaute.

Prigoschin und sein Söldnerheer machen die Schwäche von Putins Russland deutlich

Militärische Unternehmungen und staatliche Aktivitäten waren in vielen Staaten und zu vielen Zeiten miteinander verflochten. Die politischen Gebilde der frühen Neuzeit waren auf diese öffentlich-private Zusammenarbeit angewiesen, weil sie noch nicht in der Lage waren, die Kriegsführung selbst zu finanzieren oder andere wichtige Aktivitäten wie die Münzprägung zu bewältigen, ein zweifelhaft krummes Unternehmen, an dem auch Wallenstein beteiligt war. Das Öffentliche, das Private und das potenziell Kriminelle waren in Wallensteins Karriere miteinander verwoben, denn der Fürst, dem er diente, war noch nicht mächtig genug, um das zu tun, was er von Wallenstein verlangte.

Am wichtigsten für diesen Aufsatz ist, dass sowohl im frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich als auch im heutigen Russland die Zentralgewalt nicht über das Monopol legitimer tödlicher Gewalt verfügt.

Im Gegensatz dazu waren und sind sie in Russland miteinander verflochten, weil der russische Staat im Weberschen Sinne schwächer wird. Die russischen staatlichen Institutionen sind in hohem Maße von privaten und kriminellen Interessen durchdrungen, und Funktionen wie das allgemeine Wahlrecht und die Rechtsstaatlichkeit sind gefährdet. Am wichtigsten für diesen Aufsatz ist, dass sowohl im frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich als auch im heutigen Russland die Zentralgewalt nicht über das Monopol legitimer tödlicher Gewalt verfügt.

Dies wurde in den letzten Tagen in Russland auf brutale Weise deutlich, als Prigoschins Männer Rostow am Don einnahmen und russische Armeehubschrauber abschossen, während andere Streitkräfte einen Kampf mit ihnen vermieden. Diese Meuterei hat das Bild beschädigt, das Putin von sich selbst als dem mächtigsten Kriegsherrn kultivierte, dem Mann, dessen außerstaatliche Herrschaft akzeptabel war, weil sie effektiv war. Doch diese Herrschaft schuf die strukturellen Grundlagen, die die Meuterei ermöglichten.

Prigoschin und Wallenstein – beide waren weder rein abhängig noch rein unabhängig

Wie Prigoschin und Putin waren auch Wallenstein und Ferdinand untrennbar miteinander verbunden: Wallenstein war sowohl Gläubiger als auch Geschöpf des Kaisers und verdankte seine gesellschaftliche Stellung allein der Förderung durch den Kaiser. Ohne ihn hätten die Imperialisten vielleicht nicht gewinnen können, so wie der Einsatz von Söldnern wie Wagner eine Möglichkeit ist, die wahren Kosten des Krieges in der Ukraine zu verschleiern.

Politisch war Wallenstein jedoch beunruhigend unabhängig. Wie Prigoschin geriet Wallenstein wiederholt mit seiner Regierung wegen Strategien aneinander, für deren Umsetzung er verantwortlich war, auf die er aber wenig Einfluss hatte, und er versuchte, auf eigene Faust Frieden zu schließen. Er wurde zweimal entlassen und schließlich des Verrats angeklagt, mit dem Einverständnis einiger seiner Offiziere zu einem Treffen gelockt und Anfang 1634 ermordet. Wie bei Prigoschin waren auch bei Wallenstein die Kontakte zu den Feinden seiner Regierung nicht eindeutig; im Gegensatz zu ihm plante er wahrscheinlich keinen bewaffneten Aufstand, bis er herausfand, dass der Kaiser einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte.

Sowohl Prigoschin als auch Wallenstein waren mächtige militärische Führer, die in einem Spannungsfeld zwischen öffentlichem und privatem Leben agierten. Diese Männer waren sowohl Untertanen ihres Staatsoberhauptes als auch Söldnergeneräle, weder rein abhängig noch rein unabhängig. Dies ist ein Grund, warum sie sich an ihren jeweiligen Staatsoberhäuptern vergriffen. Doch militärisch war Wallenstein der mächtigste Mann im Reich, und die von ihm befehligte Armee war die größte in Europa seit dem klassischen Rom. Die Kaiserlichen konnten buchstäblich nicht ohne ihn kämpfen. Wagner ist winzig: Prigoschin ist, was die militärische Stärke angeht, kein ernsthafter Konkurrent der russischen Armee.

Solange Prigoschin noch lebt, ist er eine Bedrohung für Putin

Doch Wallensteins Aufstieg und Fall verdeutlichen nicht nur die Schwäche Prigoschins, sondern auch die Putins. Obwohl Wallenstein wahrscheinlich kein Verräter war, hat Ferdinand, als er davon überzeugt war, entschlossen gehandelt und die Ergreifung Wallensteins - tot oder lebendig - angeordnet. Im Gegensatz dazu hat Putin Prigoschin bisher am Leben gelassen.

Das Ende von Wallenstein legt zwei Möglichkeiten nahe. Die erste ist, dass Ferdinand trotz seines Spitzenkragens und seines knallharten Images ein kälterer Mann gewesen sein könnte als Putin. Die zweite Möglichkeit ist, dass Putin plant, Prigoschin zu töten - vielleicht mit der Unterstützung einiger seiner eigenen Männer, ähnlich wie Wallenstein. Lebendig, vor allem in einer unabhängigen Basis in Belarus, wird er eine Bedrohung darstellen.

Zum Autor Lucian Staiano-Daniels ist Gastdozent an der Colgate University. Sein Buch über die historische Sozialanthropologie der einfachen Soldaten des frühen siebzehnten Jahrhunderts erscheint demnächst bei Cambridge University Press.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 2. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.