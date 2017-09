Für die atomaren Ernstfall: Jodtabletten für 600.000 Aachener

Aachen. In der Region Aachen werden jetzt vorsorglich Jodtabletten für einen atomaren Ernstfall verteilt. Wegen der Nähe zum umstrittenen belgischen Kernkraftwerk Tihange hatte die Region beim Land NRW auf diesen Schritt gedrungen.

Politik und Verwaltung bezweifeln, dass die Verteilung erst im Ernstfall rechtzeitig gelingen kann.

Die Jodtabletten sollen verhindern, dass die Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt (siehe Stichwort). Die Sicherheit des belgischen AKW ist wegen Tausender Mikrorisse im Reaktordruckbehälter von Block 2 umstritten. Johannes Remmel, Ex-Umweltminister der Grünen in NRW, nannte ihn „Bröckelreaktor“. Die Bundesregierung hatte 2016 vergeblich eine vorübergehende Abschaltung gefordert.

Tihange liegt 65 Kilometer von Aachen weg. Nach einem schweren Reaktorunglück „wäre bei typischer Südwestwindlage mit erheblichen Auswirkungen in unserer Region zu rechnen“, warnen Behörden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einem radioaktiven Niederschlag betroffen wären, der in Tschernobyl zur Umsiedelung führte, liegt bei zehn Prozent!“

Nicht zu früh schlucken

In Stadt und Städteregion Aachen sowie drei angrenzenden Kreisen können Menschen unter 45 Jahren, Schwangere und Stillende Bezugsscheine im Internet ausdrucken - Ausgabe in Apotheken. Von 1,5 Millionen Menschen der Region haben 600 000 Anspruch auf die Gratis-Pillen. In der Regel lagern die sonst bundesweit zentral und werden nicht vorab verteilt. Das soll auch verhindern, dass sie zu früh geschluckt oder schlicht verlegt werden.

Die Städteregion Aachen klagt vor belgischen Gerichten gegen den Betrieb von Tihange 2, unterstützt von Nordrhein-Westfalen (NRW), Rheinland-Pfalz und über 100 Kommunen der Grenzregion. NRW hat im Juni seine indirekte Beteiligung an Tihange und dem belgischen Meiler Doel abgestoßen und Papiere der Energiekonzerne EDF und Engie im Pensionsfonds des Landes verkauft.

40 Jahre Laufzeit

Belgien will Block 2 von Tihange nach 40 Jahren Laufzeit abschalten, also erst 2023. Jüngst war der Meiler sogar noch mit 68 neuen Brennelementen beliefert worden - aus der deutschen Uranfabrik Lingen. (mit dpa)

Stichwort Jodblockade

Die Einnahme hoch dosierter Jodtabletten (genau: Kaliumiodidtabletten) nach einem schweren AKW-Unfall soll die Schilddrüse mit nicht-radioaktivem Jod gegen das radioaktive Jod 131 aus dem AKW blockieren und vor erhöhter Gefahr schützen, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. Menschen über 45 sollten laut Strahlenschutzkommission keine Jodtabletten nehmen. Das Risiko von Nebenwirkungen sei dann höher als das Risiko, noch an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. (wrk)

Hintergrund: Jod für Grohnde, aber nicht mehr für Biblis