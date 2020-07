Merkel-Nachfolge: „Größenwahn“? Talk bringt harte Urteile über Söder - Mohring und Blume weichen aus

Markus Söder lässt weiter offen, ob er von München nach Berlin will - Umfragen sehen ihn aber als Kanzlerkandidat vor seinen Unions-Kollegen. Gibt er dem „Druck“ nach?

Markus Söder (CSU)* überholt in Umfragen CDU-Politiker, die sich als Kanzlerkandidaten in Stellung gebracht haben.

überholt in Umfragen CDU-Politiker, die sich als Kanzlerkandidaten in Stellung gebracht haben. Besonders stark sackt laut Meinungsforschern aktuell Armin Laschet (CDU) ab.

ab. Die CSU will die Kanzlerkandidatur-Frage indes vertagen - und Söder bekräftigte kürzlich: „Mein Platz ist in Bayern.“

Update vom 12. Juli, 22.22 Uhr: „Anne Will“ hat Sommerpause - dennoch wurde am Sonntagabend über die K-Frage in der Union debattiert: Die Zuschreibungen für Markus Söder (CSU) fielen in einem Online-Talk der Bild dabei nicht immer schmeichelhaft aus - aber Spiegel-Autorin Anna Clauss („Größenwahn, macht Politik wie ein Möbelpacker“), SPD-Politiker Ralf Stegner („politisches Chamäleon mit viel Schauspieltalent“) und Journalist Béla Anda („Hat nach der Wahl grüne Kreide gefressen“) waren sich einig, dass Söder Kanzler kann. Nur Mike Mohring (CDU) und CSU-Generalsekretär Markus Blume wollten sich sichtlich ungern zur „K-Frage“ positionieren.

Auf die „einfache“ Frage, ob Söder Kanzler werden solle, sagte Mohring: Natürlich könne man sich das vorstellen, aber wichtig sei, dass CDU und CSU eine „gemeinsame Lösung“ fänden. Aber wann solle die K-Frage denn geklärt werden, war die ungeduldige Nachfrage an Blume. Erst 2021? „Also, ich sehe, dass wir 2020 andere Probleme haben“, wich der aus.

Auf die Nachfrage, ob das Thema nicht zwingend bereits am 14. Juli beim Treffen Söders mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Herrenchiemsee aufkommen werde, sagte Blume, er wolle nicht der „Spielverderber“ sein, aber: „Selbstverständlich nicht.“

Merkel-Nachfolge: Neuer Söder-Boost? Union denkt über brisante Rochade nach

Update vom 12. Juli, 20.57 Uhr:Nicht nur bei Umfrage-Teilnehmern steht Markus Söder hoch im Kurs - auch Norbert Röttgen hält den CSU-Chef für kanzlerfähig. Das bekräftigte der CDU-Vorsitz-Kandidat im „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Rundfunks. Er finde es „albern“, so zu tun, als sei eine Kandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten keine realistische Möglichkeit. „Vielleicht war ich der Erste, der es ausgesprochen hat“, meinte er. „Klar war es jedem.“

Die ebenfalls in der Talk-Runde anwesende Politikwissenschaftlerin Ursula Münch fand Röttgens Loyalität bemerkenswert. Sie bezeichnete es als „ungewöhnliche Konstellation“, wenn ein frisch gewählter CDU-Vorsitzender einen CSU-Kanzlerkandidaten unterstützen würde - wäre das nicht ein Indiz einer Parteikrise oder das Ergebnis einer sehr knappen Wahl?

Röttgen ließ diese Sichtweise nicht gelten. Wenn es der Union nach der Amtszeit von Angela Merkel (CDU) - stolze 16 Jahre - gelinge, wieder einen Kanzler zu stellen, dann es das eine „große Leistung“.

+ Norbert Röttgen (CDU) traut Markus Söder (CSU) die Kanzlerschaft zu. © dpa / Michael Kappeler

Merkel-Nachfolge: Nächster Söder-Boost? Union debattiert heikle Rochade

Erstmeldung vom 12. Juli:

Berlin - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kennt in Umfragen zur Kanzler-Tauglichkeit zurzeit nur einen Trend: nach oben. Laut ZDF- „Politbarometer“ (64 Prozent Zustimmung bei den Befragten) und Forsa in einer Umfrage für die Bild am Sonntag (40 Prozent) bekam er nun für sein Corona -Krisenmanagement * einen Daumen hoch.

Eine „2,6“ in Schulnoten für Söder ermittelte des Meinungsforschungsinstitut Kantar unter 504 befragten Menschen. Damit lag der CSU-Chef nur haarscharf hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die mit einer Wertung von „2,4“ Platz eins belegte. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bekam eine „2,8“ - und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet* (CDU) nur eine „3,5“.

Merkel-Nachfolge: Löst Spahn Laschet als Kandidaten ab?

In der Union wird laut dpa hinter den Kulissen diskutiert, ob es noch einen Rollentausch geben könnte - und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn* an Stelle von Laschet als CDU-Chef kandidieren sollte. Hintergrund sind Laschets sinkende Beliebtheitswerte.

Nach Spahn oder dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen*, der wie Friedrich Merz* und Laschet für den CDU-Vorsitz kandidiert, haben die Forsa-Meinungsforscher nicht gefragt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die Union aber demnach mit 38 bis 39 Prozent vorn, gefolgt von den Grünen.

Merkel-Nachfolge: Röttgen, Merz und Lascht in Umfragen hinter der Kanzlerin

Die potenziellen CDU-Kanzlerkandidaten stehen also immer noch im Schatten von Merkel. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will aber verhindern, dass die Frage, wer 2021 als Spitzenkandidat der Union in den Bundestagswahlkampf zieht, von den Schwesterparteien jetzt schon öffentlich debattiert wird. Er wolle die Diskussion über die Frage, wer Kanzlerkandidat der Union werden solle, nicht mit eigenen Vorschlägen befeuern, sagte Dobrindt der dpa.

Auch die SPD hat sich noch nicht festgelegt, wenngleich Beobachter vermuten, dass die Kanzlerkandidatur auf Vizekanzler Scholz zulaufen dürfte - trotz seiner Niederlage im Wettbewerb um den Parteivorsitz im November. Einige SPD-Spitzenfunktionäre betonen allerdings schon jetzt, dass Scholz das dann nicht im Alleingang machen dürfte. Die SPD liegt in Umfragen derzeit bei 15 bis 16 Prozent.

