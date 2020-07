Merkel-Nachfolge: Söder und Merz äußern sich - CDU-Flügel bringt eine überraschende Team-Lösung ins Spiel

Die Beantwortung der Kanzlerfrage steht bei der Union weiterhin im Raum. Söder, Laschet und Merz gelten als Hauptanwärter. Ein CDU-Flügel bringt nun eine neue Team-Lösung ins Spiel.

Die Kanzlerfrage dürfte die CDU-CSU-Fraktion noch bis zum Parteitag im Dezember stark belasten.

dürfte die noch bis zum Parteitag im Dezember stark belasten. Die CDU-Vorsitz-Kandidaten Laschet, Merz und Röttgen stehen in Umfragewerten nicht ganz oben.

stehen in Umfragewerten nicht ganz oben. Hätten Markus Söder und Jens Spahn doch stärkeren Rückhalt in der Wählerschaft?

Update vom 8. Juli, 17.16 Uhr:

Der Arbeitnehmerflügel der sächsischen CDU spricht sich für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidaten der Union aus. Söder stehe für politische Stabilität und die Vereinbarkeit von innovativer Wirtschafts- und Umweltpolitik, erklärte Alexander Krauß, Landesvorsitzender der Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) in einer Mitteilung am Mittwoch. In der Corona-Krise habe er sich bewährt.

Söder und zwei der Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Armin Laschet und Friedrich Merz, sollten nach Ansicht der CDA Sachsen ein Team bilden. Merz könne in der nächsten Bundesregierung das Finanz- und Wirtschaftsministerium übernehmen, Laschet den Vorsitz der CDU. Mit einer solchen Aufteilung ließen sich Kräfte der gesamten Union bündeln, so Krauß. Möglichst vor dem Parteitag im Dezember sollten sich die drei Politiker seiner Meinung nach auf ein Personaltableau einigen.

Merkel-Nachfolge: Nach Söders Kanzler-Ansage - Merz bringt sich selbst ins Gespräch

Erstmeldung vom 8. Juli:

Berlin - Welchen Kandidaten die Union als potentiellen Kanzler ins Rennen um Angela Merkels Nachfolge schicken will, wissen CDU und CSU selbst noch nicht. Drei Kandidaten, die sich auch um den CDU-Vorsitz bemühen, haben gute Chancen. Markus Söder gibt noch vor, er wolle in Bayern bleiben.

Alexander Dobrindt CSU-Landesgruppenchef erklärte, dass bei der Entscheidung auchpersönliche Zustimmungswerte eine wichtige Rolle spielen sollten. „Es geht um Kompetenz, es geht um Zustimmung und es geht um Chance“, sagte Dobrindt dem Nachrichtenportal The Pioneer. „Die Frage der Chancen muss im politischen Alltag immer eine Rolle spielen. Das Gegenteil wäre ja auch irgendwie nicht sehr real“, fügte der CSU-Politiker hinzu.

Merkel-Nachfolge und Kanzlerkandidat: Söder ist am beliebtesten

Favorit der Bürger für den Kanzlerkandidaten der Union ist Umfragen zufolge Bayerns Ministerpräsident Markus Söder*. Im Focus-Politiker-Ranking von letzter Woche (Freitag, 3. Juli) lag Markus Söder mit 147 Punkten auf Platz zwei. Beliebter ist aktuell nur die Kanzlerin. Angela Merkel führt mit 154 Punkten das Ranking an.

Die anderen CDU-Männer, die als potentielle Kanzler gehandelt werden und sich um den CDU-Vorsitz bewerben, schaffen es gerade noch in die Top Ten. Armin Laschet* liegt mit 97 Punkten auf Platz acht. Gefolgt von Friedrich Merz* mit einem Punkt Rückstand. Platz zehn belegt Norbert Röttgen* mit 95 Punkten.

Während Röttgen immerhin seinen Platz seit der Vorwoche verteidigen konnte, rutsche Merz um zwei Plätze ab. Laschet stieg von der neun auf die acht. Besser sehen die Beliebtheitswerte für Jens Spahn* aus. Der Gesundheitsminister hält sich mit 121 Punkten auf dem vierten Platz. Auch über seine Chancen auf den Kanzlerposten wurde debattiert, dann stellte er sich jedoch hinter seinen Kollegen Laschet.

Söder zur K-Frage: „Mein Platz ist immer in Bayern“

Markus Söder hatte am Wochenende im Tagesspiegel erklärt, der künftige Unions-Kanzlerkandidat müsse sich in der Corona-Krise bewiesen haben. Am Montag sorgte er in München kurz für Verwirrung, wurde dann aber deutlich: „Mein Platz ist immer in Bayern.“ Der Wirtschaftsexperte Merz sagte am Dienstag im Deutschlandfunk: „Kanzler kann werden, wer Krise kann und wer Erfahrung in der Politik hat.“ Auf Twitter schrieb er zu dem Interview: „Ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben oft genug bewiesen, dass ich auch führen und politische Verantwortung übernehmen kann.“

„Ich glaube, ich habe in meinem Berufsleben oft genug bewiesen, dass ich auch führen und politische Verantwortung übernehmen kann. Ich habe ein anderes Profil als andere Mitbewerber, das ist wahr, aber genau darüber werden wir uns ja nach dem Parteitag unterhalten.“ (tm) @DLF — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 7, 2020

In der Corona-Pandemie*, die derzeit wohl die größte Herausforderung für alle Amtsinhaber bereitet, glänzte NRW-Ministerpräsident Laschet nicht besonders. Vor allem der Corona-Massenausbruch bei Tönnies wurde zu einer Belastung für Armin Laschet. In einem Statement langte der CDU-Politiker heftig daneben.

AKK bremst ihre Kollegen aus

Annegret Kram-Karrenbauer scheint der Trubel um ihre Nachfolge zu viel zu sein. Die aktuelle CDU-Bundesvorsitzende soll ihre Kollegen angewiesen haben, im Sommer nicht mehr über Personalien zu sprechen. (lb mit dpa) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

