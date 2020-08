Kanzlerin Merkel trifft Greta Thunberg und Luisa Neubauer - doch die überraschen mit eindeutiger Ansage im Vorfeld

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Greta Thunberg und Luisa Neubauer über den Klimaschutz. Die "Fridays for Future"-Aktivistinnen erwarten Taten statt Worte.

Berlin - Nach Ansicht der Bundesregierung befindet sich Deutschland im Kampf gegen den Klimawandel auf einem guten Weg. Man komme in seinen Bemühungen gut voran, heißt es im Klimaschutzbericht 2019, den das Bundeskabinett am Mittwoch verabschiedete.

So habe im vergangenen Jahr der Ausstoß von Treibhausgasen mit 805 Millionen Tonnen um 35,7 Prozent unter dem Niveau von 1990 gelegen. Das bewerteten Umweltverbände unterdessen zurückhaltend.

Bundeskanzlerin Angela Merkel* wird sich unterdessen am Donnerstag mit den beiden jungen Klimaaktivistinnen* Greta Thunberg* und Luisa Neubauer im Kanzleramt treffen. Die CDU*-Politikerin sagte, dass sie sich freue, „wenn der Wunsch nach diesem Gespräch besteht“, darum wolle sie sich dem „nicht verweigern.“

Kanzlerin Angela Merkel trifft Greta Thunberg und Luisa Neubauer - „Fridays for Future“-Aktivistinnen skeptisch

Die beiden Aktivistinnen der „Fridays for Future“-Bewegung* bekräftigten dagegen ihrerseits schon vor der Zusammenkunft mit der Kanzlerin ihre Kritik an der aus ihrer Sicht unzureichenden Klimaschutzpolitik Deutschlands und der EU. Auch in der Vergangenheit hatten Thunberg und Neubauer immer wieder ihren Unmut geäußert.

Schon am Mittwoch war in der britischen Zeitung Guardian ein Artikel erschienen, in dem die Umweltschützerinnen schrieben: „Wir können so viele Treffen haben, wie wir wollen, aber der Wille zum Wandel ist nirgends in Sicht.“ Man habe trotz etlicher Naturkatastrophen immer noch nicht begonnen, in der Klima- und Umweltkrise auch eine Krise zu sehen und diese entsprechend zu behandeln. „Tatsächlich haben wir zwei weitere Jahre durch politische Untätigkeit verloren.“

Greta Thunberg: Umweltministerin Schulze sieht deutsche Klimapolitik positiv - „Richtigen Lehren gezogen“

Das sieht Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD*) anders. „Wir haben im vergangenen Jahr die richtigen Lehren aus den Versäumnissen der Vergangenheit gezogen“, sagte Schulze. „Wir werden jedes Jahr überprüfen, ob wir auf dem beschlossenen Pfad sind, und bei Bedarf nachsteuern.“

Das Gespräch zwischen Merkel und den Klimaaktivistinnen ist für rund 90 Minuten angesetzt. Anschließend wollen sich Thunberg, Neubauer und ihre beiden belgischen Mitstreiterinnen Anuna de Wever und Adélaïde Charlier öffentlich dazu äußern.