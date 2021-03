Bundesland ändert Corona-Strategie – Lauterbach ist fassungslos: „Das ist unglaublich“ 

Karl Lauterbach kritisiert die geänderte Corona-Strategie von Brandenburg scharf. Das Land hat die Notbremse auf eine Inzidenz von 200 erhöht.

Karl Lauterbach warnt nach den beschlossenen Corona -Lockerungen vor gefährlichen Folgen.

warnt nach den beschlossenen -Lockerungen vor gefährlichen Folgen. Jetzt warnt der SPD-Politiker vor der brasilianischen Variante.

vor der brasilianischen Variante. Der Bundestagsabgeordnete erwartet steigenden Inzidenzen und einen erneuten Lockdown.

Update vom Dienstag, 09.03.2021, 13.26 Uhr: Die Wahrscheinlichkeit einer dritten Corona-Welle ist nach SPD-Politiker Karl Lauterbach „überwältigend groß“. Eine Inzidenz in Deutschland Anfang oder spätestens Mitte April von 100 sei sehr wahrscheinlich, wie der Gesundheitsexperte bei Twitter mitteilt.

Deshalb sei eine Teststratege in Schulen und Betrieben notwendig. „Sonst bleibt in Kürze nur der Lockdown“, so Lauterbach. Dementsprechend empört ist er auch, als er vom Brandenburgs Alleingang erfährt. Das Bundesland hat die Corona-Notbremse auf eine Inzidenz von 200 erhöht.

„Das ist mittelgradig unglaublich“, empört sich Lauterbach bei Twitter. „Wenn das alle Bundesländer machen wird es schwere 3. Welle geben und dann langen Lockdown.“ Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten hatten sich zuvor auf eine Inzidenz von 100 als Notbremse der Corona-Lockerungen geeinigt. Beträgt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mehr als 100, gelten wieder verschärfte Corona-Regeln.

Landesregierung weist Kritik von Lauterbach zurück

Unverzüglich folgte eine Antwort der Staatskanzlei Brandenburg: „Sollte sich die landesweite Inzidenz dem Wert 100 nähern, wird die Landesregierung unverzüglich entscheiden, welche Schritte zu ergreifen sind.“ Die Notbremse ab einer Inzidenz von 200 würde dann sofort alle Lockerungen vom März zurückrufen, so t-online.de. Damit habe das Bundesland laut SPD-Fraktion in Brandenburg eine doppelte Notbremse.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die geplanten Lockerungen und erwartet gar einen weiteren Lockdown. (Archivbild)

Karl Lauterbach warnt vor erneutem Lockdown - „Werden keine Lockerungen bekommen“

Update vom Montag, 08.03.2021, 10.35 Uhr: In der gestrigen Ausgabe (07.03.2021) der ARD-Talkshow „Anne Will“, äußerte sich Karl Lauterbach zu der aktuellen Corona-Lage in Deutschland: „Wir werden in den nächsten Wochen stetig wachsende Fallzahlen sehen und deshalb gar keine Lockerungen bekommen“, so der SPD-Gesundheitsexperte. Bereits Anfang April seien aufgrund der sich schnell ausbreitenden Mutationen des Coronavirus Inzidenzwerte von über 100 zu erwarten, weshalb man dann „auf den Stand von Anfang März zurück“ fallen würde. Die Folge wäre ein weiterer Lockdown.

Laut dem Epidemiologe sei man mit den Impfungen „spät dran“, der Aufbau einer Testsystematik hingegen dauere schlicht zu lange. Den Beschluss zu Lockerungen hält Lauterbach daher für „unglücklich“. Solange die Teststrategie nicht steht, so der Bundestagsabgeordnete, hätte er „keine Öffnungen zugelassen“. Gegenüber dem Nachrichtensender N-tv betont Karl Lauterbach, dass eine dritte Corona-Welle so nicht abzuwenden sei. Geplante Öffnungsschritte, so der Gesundheitsökonom, wird es so nie geben, „weil die Voraussetzungen dafür - entweder stabile oder gar sinkende Fallzahlen - nie erreicht werden“.

Corona-Schnelltests bei Aldi: Lauterbach kritisiert freien Verkauf

Update vom Sonntag, 07.03.2021, 15.04 Uhr: Karl Lauterbach kritisiert die bei Aldi erhältlichen Corona-Selbsttests. Durch das Kontingent im freien Verkauf fehlen Selbsttests an wichtigeren Stellen, schreibt der SPD-Gesundheitsexperte auf Twitter. Die Durchführung der Antigentests in Schulen, Betrieben und Testzentren sei ein wissenschaftlich belegter Weg aus der Corona-Pandemie. „Aldi-Selbsttests können das nicht ersetzen“, so Karl Lauterbach.

Wenn Erkrankte in Schulen und Betrieben positiv getestet sind, werde sofort das Gesundheitsamt informiert, argumentiert der Bundestagsabgeordnete: „Quarantäne und Meldekette sind sicher“. Zudem könne das gesamte Cluster in Schulen und Betrieben überprüft werden. Das senke den wichtigen R-Wert. „All diese Effekte fehlen beim Aldi-Test“, twittert Karl Lauterbach.

Karl Lauterbach kritisiert die Selbsttests bei Aldi

Die unsystematischen Testungen mit Aldi-Selbsttests könnten dazu führen, dass Gesundheitsämter uninformiert bleiben. So könne man keine Cluster identifizieren. Schulen und Betriebe blieben unsicher. Selbsttests seien kein Instrument für weitere Lockdown-Lockerungen.

Eine zentrale Beschaffung aller Testkapazitäten und eine damit verknüpfte Verteilung der Tests nach Bundeslandgröße sei sinnvoller. Dann könnten die Länder die Schul- und Betriebstestungen organisieren. Später könne man verfügbare Tests bei Discountern wie Aldi zulassen, schlägt Karl Lauterbach vor.

Karl Lauterbach warnt vor brasilianischer Corona-Variante

Update vom Sonntag, 07.03.2021, 12.21 Uhr: Eine neue Studie legt nahe, dass die brasilianische Corona-Variante P1 gefährlicher ist als die britische Mutante B.1.1.7. „Ganz Brasilien wird von 2. Covid Pandemie überrannt, die Experten überrascht“, schreibt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter.

„Die Studie zeigt, dass P1 deutlich gefährlicher als UK B117 sein dürfte. Ansteckung ist im Vergleich Urtyp 1,4-2,2 fach, 25-62% das Risiko der Re-Infektion erhöht“, schreibt Lauterbach mit Verweis auf die Studie. Die Studie untersucht die Ausbreitung der Corona-Variante P1 in der Stadt Manaus in Brasilien. Dort gab es Ende 2020 eine neue Welle von Corona-Infektionen, nachdem es zuvor bereits hohe Infektionsraten gegeben hatte.

Laut der Studie weist die neue Corona-Variante P1 bislang 17 Mutationen auf und ist deutlich ansteckender als die ursprüngliche Virusvariante. Zudem schützt eine vorherige Infektion nicht davor, sich erneut zu infizieren. Die Forscher aus Brasilien und Großbritannien weisen in der digital abrufbaren Studie darauf hin, dass es sich um eine Preprint-Analyse handelt, diese also noch nicht in einem Fachjournal veröffentlicht wurde.

Karl Lauterbach warnt vor gefährlichen Folgen der Corona-Lockerungen

Erstmeldung vom Samstag, 06.03.2021, 15.45 Uhr: Kassel - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt nach den beschlossenen Corona-Lockerungen in Deutschland vor gefährlichen Folgen nach einer Covid-19-Erkrankung. Bis zu einem Drittel der Patienten sei von gesundheitsschädlichen Langzeitfolgen betroffen. Diese zweite Pandemie sei nicht so leicht zu stoppen wie das Coronavirus selbst. „Jeder sollte sich das ersparen“, schreibt Karl Lauterbach auf Twitter.

Zudem verweist der Sozialdemokrat auf eine aktuelle Dokumentation. Sie zeigt Covid-19-Patienten, die im Frühling vor einem Jahr an Corona erkrankt waren. Die Videobilder thematisieren die Langzeitfolgen der Genesenen.

Karl Lauterbach warnt vor den gefährlichen Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion

Die Gefahr von Covid-19 für alle Jüngeren sei nicht der Tod, so Karl Lauterbach. Nur die wenigsten unter 50-Jährigen würden aufgrund einer Corona-Erkrankung sterben. Das eigentliche Problem für diese Altersgruppe sei, „dass für viele Covid nicht mehr weg geht“. Nach einer Corona-Infektionen drohen Betroffenen unter anderem folgende Langzeitfolgen:

Erschöpfung

Muskelschwäche

Schlafstörungen

Depression

Haarverlust

Forscher haben schon länger herausgefunden, dass sich die Lunge nicht immer von Covid-19 vollständig erholt. Sind die Lungenbläschen durch die Viren zerstört, vernarbt das Gewebe, berichtet ndr.de. Da die Lunge bei den meisten Corona-Patienten in Mitleidenschaft gezogen werde, könne selbst bei mildem Verlauf und jüngeren Betroffenen eine gewisse Kurzatmigkeit zurückbleiben.

Karl Lauterbach beklagt den öffentlichen Corona-Diskurs

Zudem könnten die neuartigen Erreger schwere Entzündungen im ganzen Körper verursachen. So können zum Beispiel Herz, Hirn, Nieren und Darm betroffen sein. Welche genauen Auswirkungen das langfristig hat, kann bisher noch niemand sagen.

Karl Lauterbach hatte zuletzt den öffentlichen Corona-Diskurs beklagt. Es wird zu wenig darüber gesprochen, dass Arme und bereits Kranke die Hauptopfer von Corona sind, twitterte Karl Lauterbach. (Jan Wendt und Nail Akkoyun)

