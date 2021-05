Karl Lauterbach zum Ende der Corona-Krise: „Große Zeit der Pandemie vorbei“

30 Millionen Geimpfte

Karl Lauterbach sieht Deutschland auf einem guten Weg heraus aus der Pandemie. Nur die Impfzögerer könnten uns noch einen komplizierten Herbst bescheren.

Karl Lauterbach (SPD) dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs.

Der Gesundheitspolitiker sieht Deutschland dennoch auf einem guten Weg zum Ende der Corona-Pandemie.

Lauterbach mahnt: Eine vierte Welle im Herbst könne und müsse verhindert werden.

Update vom Sonntag, 16.05.2021, 12.45 Uhr: Karl Lauterbach geht davon aus, dass „die große Zeit der Pandemie vorbei ist. Gott sein Dank.“ Der SPD-Gesundheitsexperte zeigte sich mit Blick auf den Sommer zuversichtlich, richtete aber auch mahnend den Blick auf den Herbst. Im Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online erklärt Lauterbach, dass mit der Pandemie auch im Herbst noch eine „anhaltende Aufgabe“ auf uns zukomme. Weil es immer Nicht-Geimpfte und Noch-nicht-Genesene gebe und auch weil die ersten nach einiger Zeit ihren Impfschutz bereits wieder verlieren würden, müsse man berücksichtigen, wie gut das Virus in diesen Gruppen überleben kann.

„Je höher der Anteil derer, die nicht immunisiert sind, desto schneller und größer werden die Probleme für alle im Herbst wieder sein“, erklärt der Epidemiologe Karl Lauterbach, „Was wir [dann] in Deutschland zu erwarten haben, falls tatsächlich 20 bis 30 Prozent nicht geimpft werden sein sollten, erfüllt mich schon mit Sorge.“ Die Situation könne kompliziert werden, aber Lauterbach erwarte eine Pandemie „auf Sparflamme“ im Vergleich zur derzeitigen Lage.

Man müsse zwischen „Impfgegnern“ und „Impfzögerern“ klar unterscheiden und mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Um eine vierte Welle im Herbst zu verhindern brauche es eine Impfkampagne mit Vertrauen und eine umfassende Teststrategie, insbesondere für Rückkehrer aus dem Sommerurlaub, so Lauterbach.

+ Epidemiologe Karl Lauterbach mahnt vor einer vierten Corona-Welle, sieht die „große Zeit der Pandemie“ aber als beendet. © Stefanie Loos/AFP

Karl Lauterbach warnt vor hohem Corona-Infektionsrisiko für Genesene

Update vom Samstag, 15.05.2021, 16.12 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt auf Twitter vor einem hohen Corona-Infektionsrisiko für bereits Genese. Dafür zitiert der studierte Epidemiologe eine vorläufige Studie über Manaus in Brasilien.

16 bis 28 Prozent der dortigen Infektionen mit der brasilianischen Virusvariante P1 seien Reinfektionen von Genesenen. „Das zeigt, wie hoch das Risiko von Mutationen auch für Genesene ist“. Um steigenden Infektionszahlen in Deutschland mit der Virusvariante zu verhindern, schlägt Lauterbach die Einreise-Quarantäne als Gegenmittel vor.

Corona-Impfstoff Sputnik V in Deutschland bald zugelassen? Karl Lauterbach ist skeptisch

Erstmeldung vom Freitag, 14.05.2021, 16.27 Uhr: Kassel ‒ Die Impfkampagne in Deutschland schreitet voran. 35,9 Prozent der Bevölkerung haben laut des Impfquotenmonitorings des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen eine Erstimpfung erhalten. 10,6 Prozent sind bereits vollständig geimpft (Stand 13.05.2021). Mittlerweile können sich auch Impfberechtigte der dritten Priorität für einen Impftermin registrieren, doch die Wartelisten sind lang - Impfberechtigte brauchen Geduld. Das liegt daran, dass der Impfstoff in Deutschland weiter knapp ist, die Lieferungen der Hersteller kommen noch sehr unregelmäßig.

Große Hoffnung liegt daher auf der Zulassung weiterer Corona-Impfstoffe, beispielsweise des russischen Vakzins Sputnik V. 30 Millionen Dosen davon hat sich Deutschland schon vertraglich gesichert. Doch die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) steht weiter aus. Und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine baldige Erlaubnis auch für sehr unwahrscheinlich. Grund dafür sind widersprüchliche Ergebnisse und fehlende Transparenz, schrieb er auf Twitter: „Sputnik-Ergebnisse bleiben leider widersprüchlich, Daten der Studie konnten nicht unabhängig geprüft werden.“

+ SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zweifelt an einer baldigen Zulassung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V. © Christian Spicker/Imago

Experte Karl Lauterbach zum Corona-Impfstoff Sputnik V: „Zulassung unwahrscheinlich“

Russland hatte den Impfstoff Sputnik V bereits im Sommer 2020 zugelassen, obwohl bis dahin wichtige Tests noch nicht erfolgt waren. Anfang Februar veröffentlichte das medizinische Fachmagazin The Lancet erste Zwischenergebnisse einer Studie, die dem Vakzin eine hohe Wirksamkeit von rund 91,6 Prozent gegen eine symptomatische Covid-19-Erkrankung bescheinigten. Andere Wissenschaftler haben aber kritisiert, dass sie diese bisher nicht überprüfen konnten. „Schade. Auf der Grundlage bleibt eine Zulassung in Europa unwahrscheinlich“, schreibt Karl Lauterbach dazu.

Name: Karl Lauterbach Geboren am: 21. Februar 1963 (58 Jahre) in Düren Amt: SPD-Mitglied des Deutschen Bundestages seit 2005 Ausbildung: Harvard Medical School

Bereits seit Anfang März prüft die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) nun den russischen Impfstoff. Ihr brasilianisches Pendant Anvisa hat dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V jetzt sogar die Zulassung verweigert. Die Behörde kritisiert nicht nur die fehlende Datenlage zu dem Vakzin, sondern sieht auch eine potenzielle Gefahr darin. In Laboren hätten Forscher in jeder untersuchten Sputnik-V-Probe vermehrungsfähige Viren gefunden. Es gebe keine Studien, die die Sicherheit des Impfstoffs belegen. „Das Vorsorgeprinzip hat uns dazu veranlasst, ihn nicht zu empfehlen“, erklärte Anvisa-Leiter Gustavo Mendes gegenüber CNN Brasilien.

+ Karl Lauterbach hält eine baldige Zulassung des Corona-Impfstoffs Sputnik V für unwahrscheinlich: Studienergebnisse seien widersprüchlich. © Pradeep Dambarage/Imago

Karl Lauterbach mit hoffnungsvoller Prognose: Corona-Zahlen „werden exponentiell absinken“

Trotzdem ist Karl Lauterbach optimistisch. Auch ohne das russische Vakzin schreitet die Impf­kampagne in Deutschland deutlich voran. „Die Leute, die wissen, dass sie bald geimpft werden oder gar schon ihren Termin haben, werden viel vorsichtiger, denn niemand will sich vor der rettenden Impfung noch anstecken“, so Lauterbach.

Der Gesundheitspolitiker ist aktuell zunehmend positiv gestimmt und erklärte bereits in einem Interview mit merkur.de, dass er ein starkes exponentielles Absinken der Corona-Fallzahlen in Deutschland erwartet, „wenn die Quote der Erstgeimpften zwischen 40 und 60 Prozent liegt.“ Noch liegt die Impfquote in Deutschland leicht darunter, ein immer schnelleres Sinken der Corone-Fallzahlen deutet sich aber bereits an. (iwe)

