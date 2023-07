„Keine Zukunft“ für Italien als Urlaubsland? Lauterbach poltert auf Reise – und kassiert Konter aus Rom

Von: Marcus Giebel

Karl Lauterbach macht Urlaub in Italien und sich dabei auf Twitter Gedanken über den zukünftigen Tourismus. Das lässt die Regierung in Rom nicht kalt.

Rom – Karl Lauterbach ist auch im Urlaub umtriebig. So lässt er die Internet-Welt via Twitter an seiner Italien-Reise teilhaben. Was er zu berichten hat, soll offenbar aufschrecken. Denn die Temperaturen im beliebten Urlaubsland der Deutschen bringen nicht nur den SPD-Politiker gehörig ins Schwitzen. Als Gesundheitsminister liegt ihm das Wohlbefinden seiner Mitmenschen eben besonders am Herzen.

So twitterte er bereits zu Beginn seines Trips am 13. Juli: „Heute in Bologna eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier.“ Und dann prophezeite er das Ende von Italien und Co. als Sommer-Destinationen für deutsche Urlauber: „Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende.“

Dazu verbreitete er einen Tweet der Helmholtz-Klima-Initiative, die einen Artikel der europäischen Weltraumbehörde ESA verlinkte. In diesem wurden für die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien Temperaturen von 48 Grad vorhergesagt, für Rom oder Neapel auch schwer verdauliche 45 Grad.

Lauterbach sieht Italien nicht als Urlaubsziel der Zukunft: Regierung kontert süffisant

Was wohl eher als Warnung für die Zukunft gedacht war, wurde in Italien selbst offenbar als verbaler Angriff auf einen wichtigen Wirtschaftszweig wahrgenommen. Und die dortige politische Führung will sich den Ruf als Touristenhochburg keineswegs kampflos madig machen lassen.

So konterte Italiens Tourismusministerin Daniela Santanchè auf den Lauterbach-Tweet. In einer Mitteilung, die von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und der FAZ aufgegriffen wurde, wird die Politikerin der Fratelli d’Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit süffisanten Worten zitiert: „Ich möchte dem deutschen Gesundheitsminister dafür danken, dass er Italien als Reiseziel gewählt hat, das ja schon immer das bevorzugte Urlaubsziel seiner Landsleute war.“

Weiter lässt die 62-Jährige den Gesundheitsexperten wissen, dass er auch in Zukunft im Land willkommen ist: „Wir freuen uns natürlich, ihn in Zukunft wieder begrüßen zu dürfen.“ Auf Lauterbachs eigentliches Anliegen geht Santanchè auch ein, betont, das Land sei sich des Klimawandels bewusst. Dieser betreffe aber nicht nur Südeuropa, sondern den gesamten Planeten. Deshalb betont sie: „Wir sind uns sicher, dass die Deutschen den Italienurlaub immer weiter schätzen werden.“

Lauterbach macht Urlaub in Italien: Wegen Hitze nicht nach Rom gereist

Lauterbach tut das, so gut es eben geht. Denn weitere Tweets offenbaren, dass sich der 60-Jährige wegen des Wetters hinsichtlich der Reisefreiheit etwas einschränkt. So wurde ein für den Dienstag geplanter Ausflug nach Rom gecancelt. Wie ein angehängter Screenshot zeigt, hatte es in der Ewigen Stadt 40 Grad, die sich wie 42 Grad anfühlen sollen. „Lieber Pool für Töchter und Lesen für mich. Morgen neuer Anlauf…“, schrieb der Sozialdemokrat. Die Werte in Rom wurden im Verlauf der Woche zumindest etwas erträglicher.

Dennoch blieben die Lauterbachs auch am Mittwoch der Hauptstadt fern. Stattdessen besuchten sie Montepulciano in der Toskana, wo es sie offenbar nicht nur aus religiösen Gründen in eine Kirch zog. „Mehr als ein Kälteraum. Rom noch immer zu heiß“, schrieb der Gesundheitsminister auf Twitter zu einem Foto vom Altar.

Lauterbach-Idee für Italien: „Kirchen in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen“ halten

Schon am Montag hatte er bei einer Stippvisite in der Basilica di San Francesco in Siena die angenehme Atmosphäre genossen und vorgeschlagen: „Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten.“ Ob er mit dieser Idee auch bei Santanchè offene Türen einrennt?

Noch ist ohnehin alles paletti. Neben Österreich war Italien laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2022 das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen. Aktuell boomt der Tourismus in Italien wie lange nicht: An besonders beleibten Reisezielen sind kaum noch freie Unterkünfte zu finden, heißt es. (mg)