Da wird dem kleinen Bäcker von nebenan Steuerbetrug unterstellt, auf der anderen Seite betrügt der Staat seine Bürger, allen voran ein Herr Scheuer oder eine Frau von der Leyen oder auch das Finanzamt ist mir selbst passiert habe gleich Einspruch eingelegt und auch Recht bekommen, innerhalb einer Woche hatte ich einen geänderten Steuerbescheid mit einer geringeren Steuernachzahlung, hier werden Milliarden Beträge zum Fester rausgeschmissen ohne Konsequenzen für die Verursacher, da fängt die Verrohrung unserer Gesellschaft an. Das Problem in unser Gesellschaft sind die 2 Systeme Freie Wirtschaft und Beamtentum, fragen Sie mal einen Beamten und einen Rentner was er als Pension bzw. Rente erhält alles klar? Wie kann ein Land wie Frankreich das Wirtschaftlich schlechter da steht als die BRD viel bessere Renten zahlen als Deutschland hat ein Rentenniveau ca.48% und in Frankreich ca. 72% alles klar? Sie werden sich Fragen was hat das mit dem Beitrag zu tun, fakt ist der Staat hat keine Kontrolle über die Ausgaben, die Kassen sind leer für die zukünftigen Rentner, dazu kommt noch das wir der ganzen Welt helfen und retten wollen egal welches Resort, ob Klima, Flüchtlinge, Bundeswehr am Hindukusch usw, wir die Bürger haben unserer Regierung einen Auftrag gegeben um unser Land besser und fit für die Zukunft zu machen, das sieht der Bürger ganz anders, vielleicht sollte man erstmal das Volk fragen bevor man handelt, die beiden ehemaligen großen Parteien wundern sich warum die Wähler weglaufen, das fängt zum Beispiel beim Kassenbon an.