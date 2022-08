AKW Saporischschja: Berichte über Beschuss und Explosionen

Von: Tobias Utz, Jan Oeftger

Videos zeigen, wie einige Menschen das Gebiet um das Kernkraftwerk Saporischschja verlassen wollen. Möglicherweise ist es bei einem Angriff getroffen worden.

+++ 21.30 Uhr: Angesichts anhaltender Vorwürfe wegen der Verzögerung einer internationalen Experten-Mission zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja haben die UN russischen Vorwürfen widersprochen. Die Vereinten Nationen hätten eine Operation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA anders als von Moskau dargestellt weder verhindert noch blockiert. „Das UN-Sekretariat ist nicht befugt, Aktivitäten der IAEA zu blockieren oder abzubrechen“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York. Die IAEA handle unabhängig.

Dujarric betonte, dass die Ukraine den Schutz einer entsprechenden Mission von ukrainisch kontrolliertem Gebiet aus gewährleisten könne. „Aber es muss eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine geben“ - schließlich befinde sich das Kraftwerk derzeit auf russisch kontrolliertem Territorium. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten darüber gegeben, wie ein Reiseweg der IAEA-Experten aussehen könnte. Die Ukraine würde eine Mission ausschließlich durch von Russland besetztes Gebiet - etwa über die Krim oder auf anderem Wege über die russisch-ukrainische Grenze - nicht erlauben.

+++ 18.30 Uhr: Um das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja sind nach Behördenangaben Explosionen zu hören. Das Gebiet des Kernkraftwerks, das in der Stadt Enerhodar liegt, und Wohnviertel seien 25 Mal mit schwerer Artillerie beschossen worden, teilte der Besatzungsvertreter Wladimir Rogow in seinem Blog im Nachrichtendienst Telegram mit. Demnach schlugen dort Granaten ein. Dem aus Enerhodar geflohenen ukrainischen Bürgermeister Dmytro Orlow zufolge sind in der Kraftwerksstadt Explosionen zu hören gewesen.

Im Ukraine-Krieg wird eine Atom-Katastrophe befürchtet, nachdem das Kraftwerk in Saporischschja unter Beschuss stand. © Uncredited/dpa

+++ 16.30 Uhr: Die Bundesregierung hat sich erneut besorgt über Angriffe auf das Atomkraftwerk Saporischschja gezeigt. Diese Angriffe zeugten von einer „neuen Qualität in diesem Krieg“, sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Die Lage rund um das AKW Saporischschja wird nach Angaben des örtlichen Bürgermeisters immer gefährlicher. Das Risiko einer atomaren Katastrophe im größten Kernkraftwerk Europas „wächst jeden Tag“, hatte der Bürgermeister von Enerhodar, wo sich das AKW befindet, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Die russische Armee beschieße „die Infrastruktur, die den sicheren Betrieb des Kraftwerks sicherstellt“, fügte Dmytro Orlow hinzu.

Die russische Armee hält das Atomkraftwerk im Südosten der Ukraine seit März besetzt, in den vergangenen Tagen wurde es wiederholt beschossen. Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Der Raketenbeschuss weckt Befürchtungen einer nuklearen Katastrophe. Hoffmann verwies darauf, dass die Außenminister der G7-Staaten bereits am vergangenen Mittwoch ihre Unterstützung für die Bemühungen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) erklärt hatten, das Kernkraftwerk zu sichern. Die G7 hatten auch die russischen Truppen aufgefordert, das AKW zu verlassen. Über Reaktionen aus Moskau auf diesen Appell sei ihr jedoch „im Moment nichts bekannt“, sagte die Regierungssprecherin.

Ukraine-Krieg: Experte warnt vor AKW-GAU in Saporischschja

+++ 13.00 Uhr: Die Lage rund um das AKW Saporischschja bleibt angespannt. Ungeachtet der Entwicklung der Verhandlungen, in welchen zuletzt eine „Feuerpause“ im Gespräch war (s. Update v. 11.00 Uhr), kommt es zu Gefechten in der Region um das Atomkraftwerk. Die größte Gefahr stellen die Kämpfe dabei für die Stromversorgung des Kraftwerks dar. Derzeit sind zwei der insgesamt sechs Reaktoren im AKW in Betrieb. Sie sind für die Kühlung der Anlage zuständig. Zwar gibt es im Innern der Kraftwerks Notstromaggregate. Doch müssten alle Reaktoren abgeschaltet werden, wäre eine Stromzufuhr von außerhalb nötig. Eine zentrale Rolle spielen dabei Überlandleitungen, die inmitten der Kampfregion verlaufen. Falls alle Reaktoren im AKW-Innern die Brennelemente nicht mehr kühlen könnten und auch von außerhalb keine Energie in das Kraftwerk käme, träte wohl der Worst Case ein: eine Kernschmelze.

Eine Kernschmelze gilt in diesem Kontext als GAU. Auf diese Weise könnte radioaktives Material freigesetzt werden. In diesem Szenario würde der Wind wohl der wichtigste Aspekt sein. Die Folgen eines radioaktiven Materialaustritts hängen davon ab, „welche Witterung zum Ereigniszeitpunkt herrscht und woher der Wind weht“, erklärte kürzlich Meteorologe Wolfgang Raskob der Wochenzeitung Zeit. „Der bläst in Saporischschja überwiegend Richtung Süden oder Osten.“ Sowohl Russland als auch die Türkei könnten davon getroffen werden. Deutschland sei hingegen außer Reichweite, betonte Raskob, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) die Arbeitsgruppe „Unfallfolgen des Instituts für Kern- und Energietechnik“ leitet. Die Arbeitsgruppe hat in Zusammenarbeit mit zahlreichen europäischen Forschenden das Programm „Rodos“ entwickelt. Es simuliert die globalen Folgen eines radioaktiven Ernstfalls.

Ukraine-Krieg: AKW Saporischschja unter Beschuss – Russland will wohl „Feuerpause“

Update vom Montag, 15. August, 11.00 Uhr: Seit Wochen kommt es zu Kämpfen in der Region Saporischschja. Insbesondere die dortige Lage des Atomkraftwerks macht die Situation brisant. Zuletzt wurde eine Atomkatastrophe befürchtet (s. Erstmeldung). Nun soll es offenbar Bewegung in den Verhandlungen geben. Russische Besatzer sollen eine „Feuerpause“ im umkämpften Gebiet vorgeschlagen haben. „Die Führung der Vereinten Nationen und der Chefdiplomat der EU sollten nicht über Entmilitarisierung sprechen, sondern über die Einführung einer Feuerpause“, sagte Wladimir Rogow, ein Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Seit Tagen beschuldigen sich die Kriegsparteien gegenseitig, wer für die Angriffe auf das AKW verantwortlich sein soll.

Ukraine-Krieg: AKW Saporischschja – Atomkatastrophe wird befürchtet

Erstmeldung vom Sonntag, 14. August, 12.30 Uhr: Enerhodar – Aktuell wird gemutmaßt, dass es im Ukraine-Krieg zu einem Nuklearunfall gekommen ist. Auf sozialen Medien sind Berichten zufolge derzeit Videos zu sehen, wie einige Fahrzeuge das Gebiet des Kernkraftwerks Saporischschja in Enerhodar in der Ukraine verlassen.

Die belarussische Medienagentur Nexta postete am Samstag (13. August) ein Video, auf dem einige Fahrzeuge zu sehen sind, die das Gebiet verlassen wollen. „Die Menschen verlassen #Energodar und andere nahegelegene Städte in Massen, während die Gegend ständig beschossen wird“, schrieb Nexta auf Twitter. Auch Maria Avdeeva, Forschungsdirektorin der European Expert Association in der Ukraine, teilte entsprechende Videos. Dazu schrieb sie, dass „die Russen wieder ein Atomkraftwerk beschossen haben“. Ein großer Konvoi von Autos versuche das Gebiet zu verlassen.

Ukraine-Krieg: Russland möchte Ukraine verantwortlich machen

Das US-amerikanische Magazin Newsweek habe die Informationen der Videos noch nicht unabhängig überprüfen können. Laut der Nachrichtenagentur Reuters weisen Beamte der Kriegsparteien Ukraine und Russland die Schuld von sich. Beide behaupten, der jeweils andere habe das Kraftwerk beschossen.

Mychhailo Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schrieb am Samstag auf Twitter, dass die Russen einen Teil des Kraftwerkes beschießen würden, in dem die Energie für den Süden der Ukraine gespeichert ist. „Das Ziel ist, uns vom Atomkraftwerk Saporischschja zu trennen und die (ukrainische) Armee dafür verantwortlich zu machen.“ Das Gebiet, auf dem sich das Kraftwerk befindet, ist schon länger von Russen besetzt, dennoch wird es weiterhin von Ukrainern betrieben.

Ukraine-Krieg: Durch Beschuss könnte Radioaktivität austreten

Erst am Freitag (12. August) hatte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew mit seinen Aussagen wieder provoziert. Er schrieb auf Telegram, dass es auch zu „Unfällen“ auf Atomkraftwerke der EU kommen könne. Für den Beschuss der Anlage Saporischschja macht er die Ukraine verantwortlich. Edwin Lyman, Experte für Kernkraft, hatte am Freitag in einem Interview mit der New York Times darüber gesprochen, ein Brand in der Anlage sein könnte. Das Kühlsystem könnte dadurch abgeschaltet werden und daher Radioaktivität austreten. (jo/tu mit dpa/AFP)