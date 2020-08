Überraschung in der Sommerpause: Kühnert gibt Chef-Posten auf - weil er ein großes politisches Ziel verfolgt

Seit 2017 auf dem Posten

+ © Kay Nietfeld/dpa Strebt in den Bundestag: Kevin Kühnert will den Weg für einen neuen Juso-Chef vor der heißen Wahlkampf-Phase freimachen. © Kay Nietfeld/dpa

Kevin Kühnert will 2021 in den Bundestag einziehen. Dafür gibt er seine Posten als Juso-Vorsitzender vorzeitig auf. Damit will der Berliner seinem Nachfolger zu einem guten Start verhelfen.