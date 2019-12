„Hosentaschenkanzler“: Kühnert beweist Selbstironie wegen Foto - großes Echo folgt

Auch an den besinnlichen Tagen wird es in den sozialen Medien nicht ruhiger. Kevin Kühnert (SPD) setzte einen ungewöhnlichen Weihnachts-Tweet ab.

Kevin Kühnert ist recht aktiv auf Twitter.

ist recht aktiv auf Twitter. Den Juso-Chef gibt es nun auch als Pappaufsteller .

gibt es nun auch als . Kühnert nimmt es mit Humor - was den Followern nicht entgeht.

Berlin - Der Jahreswechsel ist die Zeit für Rückblicke. Was die Politik angeht, taucht Kevin Kühnert diesmal öfter in solchen Resümees auf als sonst. Der Juso-Chef schaffte es zum Beispiel in die Liste „Die deutsche Politik 2019 in Zitaten“ der dpa, und zwar mit seinem Statement zu „Fridays for Future“: „Die gehen aber nicht auf die Straße, um Fleißbienchen im Muttiheft zu bekommen für besonderes politisches Engagement, sondern weil sie etwas stört.“

Und auch wenn Markus Lanz (ARD) ihm kürzlich Unglaubwürdigkeit vorwarf, ihn mit einem alten Video konfrontierte und ihm Spalterei in Sachen GroKo vorwarf - für viele ist Kühnert zurzeit der Shooting-Star der SPD. Zum Beispiel offensichtlich für Andrea Barth.

Kühnert-Tweet zu Weihnachten: Es hagelt Likes

„Weil ich letztes Jahr die ganze Zeit von @KuehniKev und der #SPD geredet habe, hat mir meine Tochter zu #Weihnachten einen Kevin Kühnert Pappaufsteller geschenkt. Kam in der Familie echt gut an. Schöne Feier und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt“, twitterte sie inklusive Beweisfoto.

Weil ich letztes Jahr die ganze Zeit von @KuehniKev und der #SPD geredet habe, hat mir meine Tochter zu #Weihnachten einen Kevin Kühnert Pappaufsteller geschenkt. Kam in der Familie echt gut an. Schöne Feier und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. #2020 pic.twitter.com/aN9BG37yPD — Andrea Barth (@AndreaBarth16) December 25, 2019

Kevin Kühnert reagiert prompt und retweetet das Foto mit dem Spruch: „Besonders stolz sind wir, dass der Pappaufsteller in Originalgröße geliefert wird. Fröhliche Weihnachten! “ Der Pappaufsteller von ihm dürfte maximal einen Meter hoch sein. Tatsächlich ist Kühnert in echt aber auch nicht gerade ein Zwei-Meter-Hüne.

Sein Spruch sorgt, den Comments unter dem Re-Tweet nach zu urteilen, für Begeisterung. Ein „Daumenhoch gibt‘s zum Beispiel von @Schrmann10: „Bin politisch gesehen eigentlich selten einer Meinung mit dir, aber finde immer super, wenn Leute Witze über sich selbst machen können.“

Kühnert-Pappaufsteller: „Macht mehr her als die SPD-Badeente“

„Wir feiern auch Kühnnachten“, twittert @janskudlarek. „Müsste es nicht ‚Jahresendkühnert‘ heißen?“, fragt @FreihandDenker. Und @DavidNaujeck gratuliert: „Frohe Weihnachten, du Hosentaschenkanzler“ und fügt einen Tränen lachenden Smiley.

Natürlich gibt es nicht nur Zuspruch. „Kann man dann ja mit Dosen oder Eier drauf werfen. Das dűrfte kühn genug sein“, erkennt @UlrichHennig2 seinen persönlichen Verwendungszweck für den Kühnert-Pappaufsteller.

Und da der Jahreswechsel nicht nur die Zeit für Rückblicke, sondern auch die Zeit der Vorausschauen ist, denken einige schon weiter: „Wie cool. Hoffentlich wird der im neuen Jahr dann ins Sortiment des SPD-Shops aufgenommen. Macht mehr her als die SPD-Badeente“, findet @zweilicht85 - und einige denken um‘s Eck, etwa @saveyour: „Und von #Habeck gibst den shirtless, oder?“, fragt er.

Eine peinliche Twitter-Panne unterlief unterdessen AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.

