UN-Menschenrechtsspezialistin sieht Hinweise auf Verantwortung von Saudi-Kronprinz bei Khashoggi-Mord

Es gibt wohl Hinweise, die darauf hindeuten, dass der saudische Kronprinz Schuld an der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi hat.

Genf - Eine UN-Menschenrechtsspezialistin sieht „glaubhafte Hinweise“ für eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Kronprinzen für die Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi. Zur Klärung der Schuldfrage sei allerdings noch eine weiterführende Untersuchung nötig, schrieb Agnès Callamard in ihrem Bericht an den UN-Menschenrechtsrat, der am Mittwoch in Genf veröffentlicht wurde. Kronprinz Mohammed bin Salman war mehrfach als Drahtzieher der Tötungsaktion verdächtigt worden.

dpa