Konflikt um Kindergrundsicherung: Bahnt sich der nächste Ampel-Streit an?

Von: Andreas Apetz

Über die Finanzierung der Kindergrundsicherung stritten sich die Grünen und das Finanzministerium schon länger. Nun ist von „guten Gesprächen“ die Rede.

Berlin – Im September startet wieder die parlamentarische Sitzungszeit. Auf die Ampel-Koalition kommt ein ganzer Berg an Entscheidungen zu, die getroffen werden möchten. Wo etwas entschieden werden musste, ließen in jüngster Vergangenheit auch Streitereien zwischen SPD, Grüne und FDP nicht lange auf sich warten. Dabei geht es zuletzt häufig ums Geld.

Streit ums Geld in der Ampel-Koalition: Wie viel für die Kindergrundsicherung?

Wie soll Deutschland mit der angespannten Wirtschaftslage, dem Kapitalabfluss und der nachlassenden Investitionsbereitschaft privater Unternehmen umgehen? Der Bundesetat will wohlüberlegt verteilt und ausgegeben werden und darüber entscheidet die FDP, die mit ihrem Parteichef Christian Lindner das Finanzministerium stellt. Dabei gerät der Finanzminister immer wieder mit den Grünen in die Haare. Erst kürzlich forderten die Grünen von Lindner Zuschüsse für die Baubranche in Höhe von 30 Milliarden Euro, um den sozialen Wohnungsbau und die energetische Gebäudesanierung zu unterstützen.

Ein weiteres Thema der Grünen ist Kindergrundsicherung. Um die Ausstattung des Herzensprojekts von Grünenministerin Lisa Paus streitet sich die Ampel seit längerem. Der Reform sieht eine künftige Zusammenfassung von Kindergeld, Kinderzuschlag für einkommensschwache Familien sowie der Kinderregelsatz im Bürgergeld zu einer gemeinsamen Leistung vor.

Am Wochenende schalteten sich Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und des Sozialverbandes VdK ein und forderten 24 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. „Das halte ich für einen guten finanziellen Rahmen, um eine echte Kindergrundsicherung umzusetzen“, Verbandspräsidentin Verena Bentele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Samstag (12. August). Zur Gegenfinanzierung schlug sie vor, große Vermögen und Erbschaften höher zu besteuern. Bentele forderte zudem eine automatisierte Auszahlung der Kindergrundsicherung. Dazu müsse Finanzminister Lindner die Voraussetzungen schaffen, nämlich durch Verknüpfung und Austausch von Steuerdaten mit den Behörden, die die Sozialleistungen auszahlten.

Gesetzesentwurf für Kindergrundsicherung bis Ende August

Bundesfamilienministerin Paus soll bis Ende August einen Gesetzesentwurf zu Kindergrundsicherung vorlegen, der möglichst schnell vom Bundeskabinett verabschiedet werden kann. Dazu hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sie vor der Sommerpause aufgefordert. Noch besteht Unklarheit über das verfügbare Budget: Paus hatte anfänglich rund zwölf Milliarden Euro pro Jahr für die Reform veranschlagt, was Lindner ablehnte. Da keine Lösung gefunden wurde, schrieb er zunächst zwei Milliarden Euro jährlich als Platzhalter in die Finanzplanung. Paus war zuletzt dann noch von zwei bis sieben Milliarden Euro ausgegangen.

Aus Sicht von Bentele reichen diese Beträge auf keinen Fall, um eine gute Kindergrundsicherung zu finanzieren. „Das Argument, das Geld sei schlichtweg nicht da, halte ich für nicht schlüssig. Das ist eine Frage des politischen Willens“, mahnte die VdK-Präsidentin. Finanzminister Lindner bezweifelt zuletzt, ob höhere Leistungen über die Kindergrundsicherung ihren Zweck erfüllten. Zudem forderte er das Familienministerium auf, 500 Millionen Euro in seinem Haushalt einzusparen.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr, sagte dieser Tage gegenüber dem Spiegel: „Unser Ziel bleibt, die Schuldenbremse einzuhalten und sparsamer zu haushalten. Ohne solide Finanzen wären wir nicht so gut durch zwei aufeinanderfolgende Krisen gekommen. Zu diesem Modus müssen wir zurückkehren.“ Es ist nicht zuletzt eine Ansage an die Grünen. Manche Ministerien, wie das von Lisa Paus, hätten dank guter Einnahmen heute deutlich mehr Geld zur Verfügung als vor der Pandemie, so Dürr abschließend. „Wir müssen also nicht über eine Ausweitung der Leistungen reden, sondern über Prioritäten“, sagte er mit Blick auf die Finanzfrage der Kindergrundsicherung.

Paus sieht „gute Gespräche“ bei Kindergrundsicherung

Mittlerweile sieht die Bundesfamilienministerin den Gesetzesentwurf zur Kindergrundsicherung auf der Zielgeraden. „Der Gesetzentwurf ist fast fertig“, sagte Paus in einem Interview für das RTL-„Nachtjournal Spezial“ am Montag (14. August). „Wir sind jetzt wirklich in guten Gesprächen.“ In der Regierung habe dabei jeder seine Aufgabe, sagte Paus. Sie wolle als Familienministerin „das Beste für die Familien herausholen“. Bundesfinanzminister Lindner müsste darauf achten, dass die Bundesregierung insgesamt in den verfassungsmäßig vorgegebenen Mittelgrenzen bleibe.

Mit der erleichterten Antragsstellung würden alle Familien profitieren, sagte Paus nun RTL und bekräftigte: „Es wird auch Leistungsverbesserungen geben.“ Die Kindergrundsicherung werde ein „echter Paradigmenwechsel“. Sie werde verdeckte Armut beheben und Familien auch ansonsten mehr materielle Sicherheit geben. (aa mit dpa/afp)