Wissenschaftler schlagen bei Greta-Event Alarm: „Keine Wissenschaft, sondern Wahnsinn“

Während des Weltklimagipfels in Madrid veranstalten Greta Thunberg und Luisa Neubauer ein Event. Dort schlagen Wissenschaftler Alarm.

Der Weltklimagipfel 2019 findet vom 2. bis zum 19. Dezember in Madrid statt.

Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist vor Ort.

Bei einem Event Thunbergs warnen Wissenschaftler.

Update vom 10. Dezember, 14.59 Uhr: Wird Greta Thunberg von der Times zur „Person des Jahres“ gekürt? Das US-Nachrichtenmagazin stellt seit 1927 jährlich Kandidaten auf, die seiner Meinung nach die vergangenen Monate maßgeblich beinflusst haben. Die 16-jährige Klimaaktivistin hat es dieses Jahr in die Top-Five geschafft.

Final five on the list for TIME’s 2019 Person of the Year:



-House Speaker Nancy Pelosi

-President Donald Trump

-The whistleblower

-The Hong Kong protesters

-16-year-old climate activist Greta Thunberg pic.twitter.com/M6oUtZx6Z8 — TODAY (@TODAYshow) December 10, 2019

Ihre Konkurrenz: US-Präsident Donald Trump, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, der Whistleblower, der das Impeachment-Verfahren gegen Trump angestoßen hat, sowie die Demonstranten in Hongkong. Die „Person of the Year“, so der englische Titel, soll am 11. Dezember bekannt gegeben werden.

Wissenschaftler alarmiert: „Keine Wissenschaft, sondern Wahnsinn“

Madrid - Renommierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben bei einem Event der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg beim Weltklimagipfel vor den verheerenden Bedrohungen durch die Klimakrise gewarnt. „Die Diskrepanz zwischen dem, was hier hinter verschlossenen Türen bei den Verhandlungen passiert und der Realität da draußen ist verstörend“, sagte Rachel Cleetus von der Union of Concerned Scientists (Vereinigung besorgter Wissenschaftler). „Wo immer wir hinschauen, sehen wir schon Veränderungen durch den Klimawandel, von den höchsten Bergen über die entlegensten Regionen bis hin zu den tiefsten Ozeanen“, betonte Ko Barrett vom Weltklimarat (IPCC).

Greta Thunberg und Luisa Neubauer organisieren Event in Madrid

Greta Thunberg und ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer hatten die Veranstaltung in Madrid organisiert. „Es ist toll, dass so viele junge Leute hier in Madrid sind, aber wir müssen auch die Wissenschaftler anhören“, sagte die Schwedin. Neubauer fügte hinzu: „Seit dem letzten Gipfel 2018 in Kattowitz ist viel passiert, jeder kennt heute den Namen Fridays for Future.“ Wenn es aber nun keine konkreten Ergebnisse gebe, dann sei letztlich gar nichts erreicht worden. Deshalb seien wissenschaftliche Daten so wichtig, um Druck auf die Entscheidungsträger auszuüben.

Tomorrow morning at 08:45 - 09:45 @Luisamneubauer and I will host UNITE BEHIND THE SCIENCE

Action Hub, Hall4.

With Ko Barrett, IPCC Vice-Chair

Rachel Cleetus, Union of Concerned Scientists

Sivan Kartha, SEI

William Moomaw, The Fletcher School

Youba Sokona, IPCC Vice-Chair #cop25 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 9, 2019

Thunberg ist immer wieder Gegenstand heftiger Debatten. Der deutsche Komiker Dieter Nuhr zieht oft über die Schwedin her. TV-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann schlägt sich aber auf die Seite der Aktivistin und schießt gegen Dieter Nuhr.

Wissenschaftler warnt: „Keine Wissenschaft, sondern Wahnsinn“

Sivan Kartha vom Stockholm Environment Institute erläuterte eindringlich, dass die Folgen der Erderwärmung völlig unklar seien, „weil es so etwas noch nie gegeben hat“. Wenn das Ziel des Pariser Klimapaktes, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad und möglichst unter 1,5 Grad zu begrenzen, nicht erreicht werde, drohten aber Katastrophen - etwa durch Monsune, das Absterben der Korallenriffe und Waldbrände. „Was passiert, wenn die Erde drei, vier oder sogar fünf Grad wärmer wird? Wir wissen es nicht, und wir können es nicht wissen.“ So zu tun, als könnten die Konsequenzen abgeschätzt werden, „ist keine Wissenschaft, sondern Wahnsinn“, so Kartha.

UN-Klimakonferenz in Madrid

196 Staaten und die EU verhandeln vom 2. bis zum 19. Dezember 2019 darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sprach in Madrid von einem„Krieg gegen die Natur“, der beendet werden müsse.

Bis 2020 sollen alle Staaten ehrgeizigere Pläne zur Reduzierung ihres Treibhausgas-Ausstoßes vorlegen. Dafür sollen in Madrid die notwendige Unterstützung und auch Druck aufgebaut werden. Zudem geht es um Regeln, nach denen Staaten und Unternehmen Klimaschutz in anderen Ländern finanzieren können - dabei kommt es aus Sicht der deutschen Bundesregierung darauf an, dass nichts doppelt angerechnet wird. Ein weiteres Thema soll die Finanzierung von Schäden durch Extremwetter in ärmeren Ländern sein, die mit dem Klimawandel zunehmen dürften.

