Greta Thunberg: Klimaaktivistin feiert Geburtstag - in altbekannter Manier

Entschuldigung. Gibt es überhaupt noch einen privaten Bereich, den das Mädchen auch für sich haben kann oder ihr gewährt wird? Gönnt ihr doch auch Minuten für sich selber, wo das Mädchen auch Mal Ruhe findet und sich nicht "verbraucht" fühlt! Ich bin nicht ihr Fan (an manchen Tagen sogar das Gegenteil) ... aber ihr Journalisten erinnert mich an einen Beitrag, von ZDF info, wo an Hand von Dokumente aufgezeichnet wird, wie Prinzess Diana von den Pressegeiern in den Tod getrieben wurde. Jetzt ist Greta schon 17 Jahre alt, eine junge Frau, die auch mental Ruhe braucht. Kein Wunder, dass ihr Gesicht nur noch voller Hass in die Welt sieht - selbst gegen ihren Jünger: die sie doch so lieben. Sie hat vielleicht die Schn... voll und sehnt sich nach Ruhe? Gebt der jungen Frau etwas Raum, sich zu Entfalten. Ansonsten sind, am Ende, ihre Sympathienoten nur noch Mitleid und keine Meinung. (Alles Gute zum Geburtstag, liebe Greta).