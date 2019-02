1500 Menschen protestieren gegen Rechten-Kundgebung in Fulda

+ © Boris Roessler/dpa Demonstranten verschiedener Bündnisse protestieren in der Innenstadt gegen einen zeitgleich stattfindenen Aufzug der rechtsextremen Kleinstpartei "Der dritte Weg". © Boris Roessler/dpa

Knapp 1500 Menschen haben am Samstag in Fulda gegen eine Rechten-Kundgebung protestiert. Es sei weitgehend friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher in Fulda.