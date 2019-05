Wirbel um umstrittene Kippa-Äußerung: „Verunsicherung der jüdischen Gemeinde groß“

Charlotte Knobloch hat sich in der Kippa-Debatte zu Wort gemeldet.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat die Bundesregierung aufgerufen, Juden in Deutschland ein Leben ohne Angst zu gewährleisten.

München - „Die Verunsicherung in der jüdischen Gemeinschaft ist heute groß, und ich kann jeden verstehen, der sich hierzulande nicht öffentlich sichtbar als jüdisch zu erkennen geben will“, teilte Knobloch der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in München mit. „Mit diesem Zustand dürfen wir uns aber nicht abfinden.“

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hatte der Funke Mediengruppe gesagt, er könne es Juden nicht empfehlen, „jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen“. Er begründete dies mit der „zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung“, die ein fataler Nährboden für Antisemitismus sei.

„Jüdisches Leben muss in ganz Deutschland ohne Angst möglich sein“, forderte Knobloch. Dafür brauche es ein gezieltes Vorgehen der Politik und einen Aufschrei gegen Judenhass aus der Gesellschaft. „Die staatlichen Stellen stehen auch weiterhin in der Pflicht, die Sicherheit jüdischer Menschen in Deutschland zu gewährleisten.“

dpa

