Landtagswahl in Brandenburg: Diese Koalitionen sind realistisch

Welche Koalitionen kann es nach der Landtagswahl 2019 in Brandenburg geben? Die möglichen Bündnisse sind zahlreich und teils ungewöhnlich.

Potsdam - Die Landtagswahlen nahen in den östlichen Bundesländern. Dabei steht aller Voraussicht nach ein Umbruch an, glaubt man aktuellen Umfragen.

Die Mehrheitsverhältnisse werden nach der Landtagswahl in Brandenburg voraussichtlich stark zersplittert sein, was die Koalitionsbildung erschwert. Eine Forsa-Umfrage vom 9. August zeigt beispielsweise folgendes Bild:

AfD: 21 Prozent

CDU: 18 Prozent

SPD: 17 Prozent

Grüne: 16 Prozent

Linke: 14 Prozent

FDP: 5 Prozent

Sonstige: 9 Prozent

Während die Werte von CDU und SPD gesunken sind, konnten die Grünen ihre Prognose gegenüber der vergangenen Landtagswahl deutlich steigern. Hier erhalten Sie den genaueren Überblick über die Umfragen in Brandenburg.

Landtagswahl in Brandenburg: Koalition voraussichtlich ohne AfD

Eine Koalition mit der AfD lehnen zwar alle anderen Parteien ab. Einen Wahlsieg der Partei, die in Prognosen teils vorne liegt, fürchtet man aber. Ministerpräsident Dietmar Woidke vermutet mittlerweile, dass die AfD seine Sozialdemokraten vom Thron stoßen könnte. In einer Rundmail, die er Medienberichten zufolge an 6500 Brandenburger SPD-Mitglieder verschickt hat, erklärte er „dass es kein Schreckgespenst ist, das wir an die Wand malen, sondern ein AfD-Sieg bittere Realität werden kann.“

Anhand der bisherigen Umfragen ergeben sich derzeit folgende Möglichkeiten für eine Koalition.

Mögliche Koalition bei der Landtagswahl Brandenburg: Option 1

SPD, Linke, Grüne: Diese Option nennt sich R2G. Es ist die Koalition, die derzeit in Berlin besteht. Die derzeitige rot-rote Koalition wird in Brandenburg laut Umfragen keine Mehrheit mehr haben, deshalb würden sich die Grünen als Partner anbieten.

Mögliche Koalition bei der Landtagswahl Brandenburg: Option 2

CDU, SPD, Grüne: Die sogenannte Kenia-Koalition kommt infrage, wenn die CDU die Wahl in Brandenburg gewinnt und dann die SPD und die Grünen an der Regierung beteiligt. Dieses Modell wird derzeit in Sachsen-Anhalt praktiziert. Die SPD hätte dann erstmals in Brandenburg eine Juniorpartner-Rolle inne.

Mögliche Koalition bei der Landtagswahl Brandenburg: Option 3

CDU, Grüne, Linke: Gewinnt die CDU die Wahl, wäre auch diese Koalition denkbar. Die CDU und die Linke stellen sich derzeit jedoch noch gegen diese Option.

Mögliche Koalition bei der Landtagswahl inBrandenburg: Option 4

Grüne, CDU plus X: Die „Kiwi“-Koalition gibt es bereits in Baden-Württemberg, allerdings wäre in Brandenburg ein dritter Partner nötig, die Linke oder die SPD.

Landtagswahlen 2019 in Brandenburg: FDP und Freie Wähler könnten wichtig werden

Derzeit ist noch unklar, ob es die FDP und die Freien Wähler in den Landtag schaffen. Das Ergebnis der Brandenburg-Wahl wird davon eventuell entscheidend beeinflusst. die Umfragewerte liegen bei fünf Prozent (FDP) beziehungsweise vier Prozent (Freie Wähler). Beide könnten der noch benötigte kleinere Partner sein, falls drei Parteien nicht zur Regierungsbildung ausreichen.

Forscher bewerten Koalitionen in Brandenburg: Wer hat inhaltliche Schnittmengen?

Wegen der nötigen Dreier- oder gar Viererbündnisse ist eine größere politische Instabilität zu erwarten. Deshalb haben Forscher vom Zentrum für Europäische Sozialforschung an der Universität Mannheim die inhaltlichen Schnittmengen der Parteien in Brandenburg untersucht und errechnet, welche Koalitionen inhaltlich möglich sind, berichtet der Tagesspiegel.

„Das Spektrum links der AfD ist in der Gesamtheit so heterogen, dass eine funktionierende Koalition aus vier Parteien kaum vorstellbar ist“, zitiert der Tagesspiegel einen der Forscher. Auch Bündnisse mit Beteiligung von CDU und Grünen würden wegen inhaltlicher Differenzen wahrscheinlich scheitern. In Brandenburg seien sich CDU und AfD inhaltlich am nächsten. Dann folgen Rot-Rot, Rot-Rot-Grün sowie CDU und Linke.

Keine stabilen Mehrheiten in Brandenburg: Das könnte die Lösung sein

Die Wissenschaftler empfehlen wegen der großen Heterogenität flexible Kooperationen in Form von Themen-Mehrheiten. Bündnispartner könnten so Streitthemen mit „agree-to-disagree“-Klauseln ausklammern und festlegen, dass dabei keine Einigung gefunden, jeder Bündnispartner aber andere Mehrheiten eingehen darf, berichtet der Tagesspiegel.

Landtagswahl in Brandenburg: Was passiert mit dem Kohleausstieg?

An kontroversen Themen mangelt es zumindest im Vorfeld der Landtagswahl in Brandenburg nicht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat einen Gesetzentwurf zu Milliarden-Hilfen für den Strukturwandel in Kohleregionen vorgelegt - ein Thema, das in Brandenburg eine große Rolle spielt. Bis 2038 soll Deutschland aus der Kohlegewinnung aussteigen. In Regionen wie Brandenburg, in denen Tausende Jobs von der Kohlegewinnung abhängen, gibt es dagegen Proteste. Der Gesetzentwurf sieht deshalb bis zu 14 Milliarden Euro „für besonders bedeutsame Investitionen“ in Braunkohleregionen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor.

Streit zum Thema Flüchtlinge bei TV-Debatte

Außerdem zeigten sich tiefe Gräben, als sich die Linken-Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg und AfD-Landeschef Andreas Kalbitz in der Wahlarena des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) einen Schlagabtausch zum Thema Flüchtlinge geliefert haben. „Das ist so eine doppelzüngige Politik“, sagte Danneberg, als Kalbitz für eine Fachkräftezuwanderung und konsequente Abschiebungen plädierte. Die Linken-Politikerin warf ihm indes vor, sich als "Saubermann" zu inszenieren.

Landtagswahl Brandenburg: Weitere Informationen rund um den Wahltag

Sie sind sich noch unsicher, welche Partei Sie bei der Landtagswahl in Brandenburg wählen sollen? Der Wahl-O-Mat Brandenburg hilft ihnen weiter. Wenn Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, müssen sie nur noch wissen, wie man den Stimmzettel in Brandenburg ausfüllt. Eine Übersicht über die Parteien und Wahlprogramme zur Landtagswahl in Brandenburg bieten wir Ihnen ebenfalls.

Bei der zweiten Landtagswahl, die am 1. September stattfindet, sind die möglichen Bündnisse ebenfalls ein Anlass für große Spekulationen. Noch ist völlig ungewiss, wie die nächste Koalition für Sachsen aussehen kann.

sam