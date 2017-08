Kölner Schriftsteller Akhanli auf Betreiben Ankaras in Spanien festgenommen

Der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli ist nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Volker Beck am Samstag auf Betreiben Ankaras in Spanien festgenommen worden.

Granada - "Ich habe das Auswärtige Amt gebeten, gegenüber den spanischen Behörden unverzüglich alles zu unternehmen, um eine Auslieferung an die Türkei zu verhindern", teilte der Grünen-Politiker Beck in Berlin mit. Der Kölner Stadtanzeiger berichtete, das Auswärtige Amt prüfe den Vorfall. Akhanli ist deutscher Staatsbürger, die Festnahme halten Beck und Akhanlis Anwalt für politisch motiviert. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf den Anwalt des Schriftstellers, Ilias Uyar, die Festnahme sei um 08.30 Uhr in Akhanlis Feriendomizil in der südspanischen Provinz Granada erfolgt.

Dringlichkeitsvermerk von Interpol

Demnach habe bei der internationalen Polizeibehörde Interpol wegen eines Strafverfahrens in der Türkei ein "Dringlichkeitsvermerk" (Red Notice) gegen den Schriftsteller vorgelegen. "Der Haftbefehl ist eindeutig rechtsmissbräuchlich", erklärte Beck. Die Festnahme zeige den Versuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, "seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus auszudehnen, seine Kritiker einzuschüchtern und weltweit gegen sie vorzugehen". Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) solle "sich in Spanien unverzüglich für die Freiheit von Dogan Akhanli einsetzen". Gabriel war wegen des Anschlags in Barcelona am Freitag nach Spanien gereist. Nach Angaben des Kölner Stadtanzeigers haben bislang weder die deutsche Botschaft in Madrid, noch sein Anwalt Zugang zu Akhanli.

„Gezielte Jagd auf kritische Köpfer im Ausland“

Akhanlis Anwalt Uyar sagte dem Spiegel, der Vorfall sei eine "gezielte Jagd der türkischen Regierung auf kritische Köpfe im Ausland". Akhanli war schon einmal im August 2010 bei der Einreise in Istanbul festgenommen worden. In dem Prozess, in dem die Staatsanwaltschaft dem Schriftsteller einen bewaffneten Raubüberfall im Jahr 1989 vorwarf, wurde Akhanli gleich zu Beginn im Dezember 2010 auf freien Fuß gesetzt und kehrte nach Deutschland zurück. Doch der türkische Berufungsgerichtshof hatte in Akhanlis Abwesenheit den Freispruch anschließend aufgehoben und ein neues Verfahren angeordnet.

