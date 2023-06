Nach Energiekrise: Deutschland weiß nicht mehr, wohin mit all der Kohle

Von: Bettina Menzel

Zwei Blöcke des Kraftwerks Niederaußem wurden 2020/21 stillgelegt und im Juni 22 wieder hochgefahren, um Gaskraftwerke in der Energiekrise 2022 zu ersetzten. © imago/Jochen Tack

Deutschland kam gut durch den Winter und brauchte in diesem Jahr deutlich weniger Kohle als im Vorjahreszeitraum. Wohin also mit den Kohlebergen?

Berlin - Die bei der Verbrennung von Gas, Öl und Kohle freigesetzten Treibhausgase wie CO₂ sind der Hauptgrund für die Erderwärmung und ihre fatalen Folgen wie Dürren, Hitzewellen, Wirbelstürme und Überschwemmungen. Insofern ist eine Meldung des Bundesministeriums für Wirtschaft eine gute Nachricht. „In den ersten fünf Monaten des Jahres wurde deutlich weniger Kohle für die Stromproduktion verbrannt wurde als im Vorjahr“, teilte das Ministerium auf Twitter mit. Doch es gibt eine Kehrseite der Medaille: Deutschland bleibt auf Bergen von Kohle sitzen, die es nun loswerden muss.

Deutschland nutzt 2023 bislang rund 20 Prozent weniger Steinkohle für Stromproduktion

Ein Fünftel weniger Steinkohle und 15 Prozent weniger Braunkohle habe man im Vergleich zum Vorjahreszeitraum benötigt, so das Wirtschaftsministerium auf Twitter. Die Gründe für den niedrigeren Kohleverbrauch waren laut Ministerium die milde Witterung, Einsparungen in Privathaushalten sowie der Industrie sowie weniger Stromexporte nach Europa.

Obwohl der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn zudrehte, kam die Bundesrepublik gut durch den Winter. Kohle hatte als wichtigster Energieträger für die Stromproduktion in Deutschland im vergangenen Jahr an Bedeutung gewonnen und die Rückgänge der Stromproduktion aus Erdgas und Kernenergie aufgefangen. 8,4 Prozent mehr Kohlestrom wurden in Deutschland 2022 eingespeist als noch 2021.

Bis spätestens im Jahr 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk hierzulande stillgelegt werden. Der aktuell rückläufige Trend spielt diesem Ziel in die Karten. Infolge der Energiekrise mussten Kohlekraftwerke allerdings aus dem Ruhestand zurück ans Netz geholt werden. Für den Grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck war diese Entscheidung „bitter“ und „klimapolitisch eine Sünde“. Im Frühling 2024 sollen die Kraftwerke zurück in die Reserve gehen. Für kommenden Winter stünden sie also noch zur Verfügung.

Deutschland bleibt auf Kohlebergen sitzen

Doch es gibt auch die Kehrseite der Medaille: Deutschland und andere europäische Staaten kauften infolge der Energiekrise zur Sicherheit große Mengen an Kohle ein. 35 Millionen Tonnen Steinkohle importierte die Bundesrepublik im Jahr 2022 nach Angaben des Statistischen Bundesamts - und das zu Rekordpreisen. Russland blieb trotz des Ukraine-Kriegs zunächst weiterhin der wichtigste Lieferant für Steinkohle.

Die großen Mengen des Rohstoffs benötigte Deutschland trotz anderslautender Prognose nicht vollständig: Deutschland schraubte auch mittels des LNG-Beschleunigungsgesetzes den Import von Flüssiggas in die Höhe und der milde Winter trug seinerseits dazu bei, den Kohleverbrauch zu reduzieren. Rund elf Prozent weniger Kohle hat die Europäische Union im Vergleich zum vorherigen Winter verbrannt, schätzt die britische Denkfabrik Ember.

Auf diesen Kohlebergen bleibt Europa nun sitzen und versucht sie offenbar schnellstens auf dem Exportmarkt loszuwerden. Zwar rechnet Habeck damit, dass die reaktivierten Kraftwerke wohl auch nächsten Winter teilweise gebraucht werden. Doch Steinkohle wird aus Platzgründen in der Regel im Freien gelagert, nicht ideal für eine lange Haltbarkeit.

Einfuhr von Steinkohle für die Jahre 2018 bis 2022 laut Statistischem Bundesamt

Jahr Einfuhr 2018 38 Millionen Tonnen 2019 35 Millionen Tonnen 2020 26 Millionen Tonnen 2021 32 Millionen Tonnen 2022 35 Millionen Tonnen

Deutschland versucht Kohleberge loszuwerden: Analysten sehen auch Risiko

„Ein Überangebot an Kohlevorräten in Europa hat dazu geführt, dass die Kohleexporte aus westeuropäischen Häfen im Jahresvergleich um rund 85 Prozent gestiegen sind, wobei einige Lieferungen nach Nordafrika und sogar Indien gingen, wie Schifffahrtsdaten am Montag zeigten“, kommentierten die Analysten von Montel am 5. Juni die Entwicklung. „Es ist sehr ungewöhnlich, Ströme von den Niederlanden nach Marokko und von Spanien nach Indien zu sehen“, sagte auch Alex Claude, CEO des Analyseunternehmens DBX Commodities in London dem Nachrichtenportal Bloomberg. Das sei ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage entlang des Rheins geringer und außerhalb Europas größer sei, so Claude.

Die Preise pro Tonne liegen aktuellen Rohstoffindizes zufolge bei 90 US-Dollar (etwa 84 Euro) - das entspricht weniger als einem Viertel dessen, was Deutschland noch im vergangenen Jahr zahlte. Der Höchstwert lag Ende Februar 2022 bei über 430 US-Dollar pro Tonne (etwa 402 Euro). Die große Eile, mit der man hierzulande die Kohle loswerden möchte, birgt laut Analysten auch ein Risiko. Denn auf die Notlösung der Kernkraftwerke lässt sich im kommenden Winter nach dem endgültigen Atomausstieg nicht mehr zurückgreifen. „Die Leute müssen aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr mitreißen lassen“, so Guillaume Perret, Kohlemarktanalyst zu Bloomberg. „Wir wissen nicht, was im nächsten Winter passieren wird.“ Womöglich muss Deutschland die Kohle zu höheren Preisen wieder einkaufen.

Immerhin scheint der Trend der Entwicklungen zu stimmen: Der Anteil der erneuerbaren Energien an der weltweiten Stromproduktion erreichte im vergangenen Jahr einen neuen Rekord, wie der Global Electricity Review 2023 der Denkfabrik Ember ergab. Demnach seien fossile Energieträger künftig im Abstieg begriffen. Zudem wurde Deutschland unabhängiger von Russland. Die Importe insgesamt, aber auch die Einfuhr von Energieprodukten wie Kohle, sanken im Februar im Jahresvergleich um etwa 90 Prozent. (bme)