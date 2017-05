Kommentar zu Donald Trump: Der falsche Mann für den Nahen Osten

Donald Trump bereist den Nahen Osten, wirbt für eine Allianz gegen den Terror, und will den Friedensprozess ankurbeln. Dazu unserer Redakteur Wolfgang Blieffert.

Zugegeben, Barack Obama war als Nahost-Politiker nicht sehr erfolgreich. Im Bemühen, die verheerende Politik seines Vorgängers George W. Bush zu beenden - Stichwort: Völkerrechtswidriger Krieg gegen den Irak -, beließ er es bei Mahnungen zum Dialog und bei Warnungen, rote Linien nicht zu überschreiten. Beeindruckt hat das keine Konfliktpartei in der Krisenregion. Zumal alle wussten, dass Obamas Interessen mehr im pazifischen Raum lagen.

Wird Donald Trump in Nahost erfolgreicher sein? Fast alles spricht dagegen. Trumps Unwillen, sich in komplexe Materien einzuarbeiten, ist bekannt, sein Hang zu Schwarz-Weiß-Denken sprichwörtlich. Wo es notwendig wäre, die berechtigten Interessen aller Beteiligten im Auge zu behalten, neigt er von jeher zu einseitiger Positionierung. Wo es hilfreich wäre, sich auch in Andersdenkende hineinversetzen zu können, zeigt er Unverständnis.

Trump denkt in den Kategorien eines gerissenen Geschäftsmannes, der Deal geht ihm über alles. Das mag hilfreich sein bei Waffenlieferungen an die Saudis. Für die Anbahnung von Friedensgesprächen zwischen seit Jahrzehnten verfeindeten Gegnern erfordert es dagegen Sensibilität und die Bereitschaft, beharrlich dicke Bretter zu bohren. Eigenschaften, die sich bislang nicht mit dem Namen Trump verbinden. Für die Probleme des Nahen Osten ist er der falsche Mann. Das lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten.

Der Besuch von US-Präsident Trump in Saudi-Arabien