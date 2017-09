Kommentar zur Klage gegen Flüchtlingsverteilung: Chaos vom Herbst 2015 entfaltet seine Sprengkraft

Kassel. Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist die Einwanderung eines der Reizthemen in der EU. Nun hat der EuGH der Klage der Slowaken und der Ungarn gegen eine verpflichtende Aufnahme von Flüchtlingen eine Abfuhr erteilt. Ein Kommentar von Tibor Pézsa.

Die Franzosen haben nicht willkommen gerufen.“ Unvergessen ist dieses Wort des damaligen französischen Premiers Manuel Valls zum monatelangen Kontrollverzicht an den deutschen Grenzen und der folgenden Masseneinwanderung.

Bis heute verweigern sich auch Frankreich und Deutschland der Flüchtlingsaufnahme aus Griechenland und Italien weitgehend - trotz der oft beschworenen europäischen Solidarität. Geprügelt dafür werden aber Ungarn und die Slowakei. Das verstehe, wer will.

Denn der Ruf nach europäischer Solidarität war ja nicht nur ein Hilferuf aus Griechenland und Italien, deren offensichtliche Unfähigkeit zur Grenzsicherung bis heute das gesamte Schengensystem in Frage stellt. Es war vor allem der Versuch der Bundesregierung, Europa in jene Bresche springen zu lassen, die durch die eklatanten Versäumnisse Berlins entstanden war. Der Verteilungsbeschluss des EU-Rats, so jetzt der Europäische Gerichtshof, war zwar rechtmäßig. Aber schlau gemeint ist noch lange nicht solidarisch gemacht.

Wer jetzt fordert, wie der EU-Abgeordnete Elmar Brok, den Unwilligen die EU-Strukturmittel zu kürzen, der wandelt auf dünnem Eis. Denn die Fördermittel der EU sind keine Gnadenakte aus Brüssel, auch keine Anordnungen. Nichts schadet dem Ansehen der EU mehr als ein solches Agieren von oben herab.

Offenbar muss Brüssel auch daran erinnert werden: Die Flüchtlinge sind kein Stückgut, das man hier oder dort abladen kann. Es sind Menschen. Und die gehen üblicherweise dahin, wo sie wollen und wo sie gewollt werden. Nicht dorthin, wo es Bürokraten in Brüssel unter politischem Druck gerade brauchen.

Der Europäische Gerichtshof hat zwar konsequent entschieden. Aber die juristische Konsequenz beleuchtet das politische Versagen umso greller. Das deutsche Chaos im Herbst 2015 entfaltet seine enorme Sprengkraft nach und nach.