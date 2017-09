Mittel gegen Wahlunlust

+ Martina Hummel über den Schlagabtausch der kleinen Parteien

Wenige Minuten des Schlagabtauschs der kleinen Parteien am Montagabend in der ARD waren informativer als das müde eineinhalbstündige TV-Duell von Angela Merkel und Martin Schulz am Tag zuvor. Auch weil es den Moderatoren gelang, den Wahlkampf als spannende Sache zu präsentieren – wie man es sich wünscht: als miteinander konkurrierende Programme und Ansichten.