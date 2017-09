Trump droht Nordkorea mit Vernichtung: "Am Nullpunkt der Politik"

Es war seine erste Rede vor den Vereinten Nationen, und sie enthielt eine scharfe Warnung: US-Präsident Trump hat dem Regime in Pjöngjang mit Vernichtung gedroht. Ein Kommentar von HNA-Redakteur Tibor Pézsa.

Donald Trump tut auch in seiner ersten Rede vor den Vereinten Nationen, was er immer tut: Er provoziert, er droht, er rempelt. Bei aller Gewöhnung an Trumps pöbelhaftes Auftreten - seine Drohung, Nordkorea zu zerstören, beschwört ein solch entsetzliches Szenario herauf, dass man es kaum weiterdenken mag.

Denn was wäre wohl die Folge eines gewaltsamen Eingreifens der USA in Nordkorea samt Eskalation auf der koreanischen Halbinsel? Viele Tote, eine ökonomische Schockwelle globalen Ausmaßes und nachhaltig gestörte Beziehungen zwischen den USA, China und Russland. Fast könnte man bei dieser Horrorvorstellung übersehen, dass auch die Staatengemeinschaft eine Nuklearisierung Nordkoreas verhindern will.

Nur wie? Hier liegt die tiefere Bedeutung von Trumps Rede. Sie ist geprägt von Misstrauen in die Problemlösungsfähigkeit der internationalen Sicherheits- und Verhandlungsarchitektur. In Trumps Welt ist die Politik an ihrem Nullpunkt angelangt, kommt alles Gute nur aus entschlossenem Handeln in wohlverstandenem Eigeninteresse.

Dieses kalte Kalkül der Macht verbindet den US-Präsidenten ausgerechnet mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un; auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping, den Mullahs in Teheran und anderen Herrschern. Dass Trump sich in diesem Sinne an ihre Seite stellt, ist die eigentliche Botschaft des Tages. Der Welt drohen schwere Konflikte.

