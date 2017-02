Kommentar zu Martin Schulz: Befreiende Wirkung

Die SPD im Aufwind der Umfragen. Aber wird das bis zur Bundestagswahl anhalten? Dazu ein Kommentar von Nachrichtenredakteur Wolfgang Blieffert.

Wie wäre die Stimmung in der SPD, wenn der Kanzlerkandidat seit zehn Tagen Sigmar Gabriel heißen würde? Optimistisch, kampfeslustig, von sich selbst begeistert? Wohl eher nicht. Der Grund für den Stimmungswandel hat einen Namen: Martin Schulz.

Er ist die Personifizierung des berühmten Satzes von Oskar Lafontaine, mit dem dieser einst Rudolf Scharping aus dem Parteivorsitz kippte: Nur wer von sich selbst begeistert ist, kann auch andere begeistern. Für die SPD ist Schulz das zweifellos gelungen, er rockt seine Partei, wie jüngere Leute sagen würden, am Wochenende in Friedewald war es zu beobachten.

Ob Schulz das auch im Bundestagswahlkampf gelingen wird, ist fast acht Monate vor der Wahl eine offene Frage. Zwar sind die Umfragewerte für ihn und die SPD top, aber das waren sie auch, als die Kandidaten Steinmeier und Steinbrück an den Start gingen. Das Ende ist bekannt.

Denn Wahlen werden immer noch im Angesicht der Wahlurne entschieden. Wenn es um die schlichte Frage geht, ob es den Wählern in den vergangenen Jahren persönlich gut gegangen ist, ob sie sich solide regiert fühlen oder ob sie einen Wechsel für nötig halten. Machtwechsel in Deutschland haben sich stets an der Frage der Zufriedenheit mit den Kanzlern entschieden, weniger an der Überzeugungskraft von Kandidaten.

Eines aber hat die Nominierung von Martin Schulz auf jeden Fall bewirkt: Mit dem neuen Gesicht in die Arena scheint auf einmal die Lähmung des politischen Betriebes überwunden, der Wahlkampf verspricht nun doch spannend zu werden. Die viel gescholtenen, ja oftmals verhöhnten etablierten Parteien haben es nun in der Hand, ihr Profil zu schärfen und eigene Alternativen aufzuzeigen. Von diesem Wettbewerb kann die Demokratie nur gewinnen.

Lesen Sie auch

Hessen-SPD bejubelt Martin Schulz beim Gipfel in Friedewald