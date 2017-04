Kommentar zu 100 Tage Trump: Gefährlicher Kurs

US-Präsident Donald Trump kommt mit seinen Plänen bisher nicht weit, aber sein Kurs ist gefährlich. Ein Kommentar von HNA-Redakteurin Petra Wettlaufer-Pohl.

Manch einer mag noch immer nicht glauben, dass Donald Trump es ins Weiße Haus geschafft hat. Der Mann, der wohl glaubt, per Twitter regieren zu können. Die Freude, wenn seine selbstherrlich vor laufenden Kameras unterschriebenen Dekrete zur Einwanderungspolitik von Richtern in der Luft zerrissen werden oder der Kongress Pläne stoppt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Trumps Kurs ein gefährlicher ist.

Seine Politik gegen die Umwelt wird Folgen für Generationen haben. Dass man in Washington nun vor allem auf Familienmitglieder aus dem Milliardärsclan hoffen muss, die das großmäulige Gebaren in einigermaßen verantwortungsvolle Bahnen lenken, ist eine der weiteren Merkwürdigkeiten der Ära Trump, die gerade erst begonnen hat.

Was aber blüht der Welt, wenn Trump erst Gefallen an militärischen Optionen findet? Wenn zwei so Unberechenbare wie der US-Präsident und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un aneinandergeraten? Vielleicht wird dann auch seinen immer noch zahlreichen Anhängern mulmig. Oder es kommt, wie der US-Historiker Julian Zelizer fürchtet: Dass Anhänger von Verschwörungstheorien für alles eine Erklärung finden. Beruhigend ist das nicht.