Kommentar zu unterlassener Hilfeleistung: Strafe muss wehtun

Ein Rentner in Essen starb, nachdem Bankkunden seine Notlage ignoriert hatten. Andere filmen bei Unfällen, statt Verletzten zu helfen. Ein Unding.

Mancher hat das schon erlebt: Man kommt frühmorgens zum Geldautomaten in der Bankfiliale. Lautes Schnarchen deutet daraufhin, dass sich dort ein Obdachloser samt Sack und Pack ein warmes Eckchen zum Schlafen gesucht hat. Schön ist das nicht, aber man kann’s verstehen.

Dass erwachsene Menschen einen ordentlich gekleideten, direkt vor dem Automaten zusammengebrochenen Mann für einen Obdachlosen halten, wie eine Angeklagte in dem Essener Prozess erklärte, ist unwahrscheinlich. Und wenn: Hilft man Obdachlosen in Not denn nicht?

Körperkontakt kann Überwindung kosten. Nichts zu tun, über den Menschen hinweg zu steigen, keine Hilfe herbeizuholen, wo so gut wie jeder ein Handy hat, ist jedoch ein Zeichen von Ignoranz, Egoismus, ja auch Verrohung. Das erschreckt.

Den Gaffern im Straßenverkehr ist der Griff zum Smartphone dagegen offensichtlich in Fleisch und Blut übergegangen. Zynischerweise aber so, dass sie erlebte Realitit nicht mehr als solche wahrnehmen. Nur was sie auf dem Handychip haben, womöglich ins Netz stellen können, haben sie auch erlebt.

Was tun? Sie mit dem Kopf darauf stoßen, dass es so nicht geht. Über Strafen, die wehtun und das Bewusstsein nicht nur bei den Gaffern und Ignoranten schärfen. Niemand ist davor gefeit, einmal Hilfe zu brauchen. wet@hna.de