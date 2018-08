Finanzhilfen für die Türkei: "Hilfe nur mit Auflagen"

SPD-Chefin Andrea Nahles hat deutsche Hilfe für die wirtschaftlich in Bedrängnis geratene Türkei ins Gespräch gebracht und damit heftigen Widerspruch hervorgerufen. Geld dürfe nur mit Auflagen nach Ankara fließen, meint unser Autor.

Die Türkei ist unser Nato-Partner – eine Erkenntnis von SPD-Chefin Andrea Nahles, die nicht erstaunt. Erstaunlich ist viel mehr, dass sie allein daraus den Schluss zieht, Deutschland müsse dem finanziell und wirtschaftlich angeschlagenen Land helfen.

Hat sie wirklich schon vergessen, dass Staatspräsident Erdogan demokratisch gewählten Bundestagsabgeordneten den Besuch deutscher Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Incirlik verboten hat? Hat sie wirklich schon verdrängt, dass deutsche Staatsbürger unter fadenscheinigen Gründen verhaftet werden und monatelang ohne Begründung in türkischen Gefängnissen sitzen? Hat sie etwa nicht mitbekommen, dass Erdogan in Syrien seinen eigenen Krieg gegen die Kurden führt? Ohne sich vorher mit den Nato-Partnern abzustimmen.

Fest steht, dass die Türkei schon lange kein verlässlicher Partner mehr ist. Erdogan ist ein selbstgefälliger und unberechenbarer Autokrat geworden. Wer jetzt seinem Land finanziell hilft, hilft vor allem Erdogan. Und stützt ein Machtsystem, das den Rechtsstaat zum Spielball eigener Interessen gemacht hat.

Finanzhilfen darf es nur geben, wenn sie mit klaren Auflagen verbunden sind. Hier bietet sich die Gelegenheit, Erdogan zur Kurskorrektur zu bewegen.