Kommunalwahl 2020 in Bayern: Alle Ergebnisse für alle Wahlen

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Hier finden Sie die Ergebnisse aller Wahlen zum Bürgermeister, Oberbürgermeister, Landrat, Kreistag und Gemeinde- oder Stadtrat.

Hier finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 auf Gemeinde- und Lankreisebene.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse top-aktuell.

Bis dahin bleiben Sie mit den Wahl-Tickern für Bayern* und München* auf dem Laufenden.

+++ Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen +++

+++ Ergebnisse der Landratswahlen +++

+++ Ergebnisse der Stadt- und Gemeinderatswahlen +++

+++ Ergebnisse der Kreistagswahlen +++

Update um 21.59 Uhr: Bei der Kommunalwahl in Bayern wird es vielerorts zu Stichwahlen kommen. So brachten etwa die OB-Wahlen in München, Nürnberg und Augsburg* im ersten Wahlgang noch keine endgültige Entscheidung. Die Stichwahlen sind für den 29. März angesetzt. Die Wähler bekommen dafür ganz automatisch und ohne vorherigen Antrag Briefwahl-Unterlagen per Post zugesandt.

Insgesamt gab es am Sonntag in 24 von 25 der kreisfreien Städte Oberbürgermeisterwahlen. In acht dieser Städte wurden die Amtsinhaber wiedergewählt, in 16 Städten müssen die Stichwahlen entscheiden.

Die Wahlbeteiligung in Bayern lag nach ersten Zahlen des Bayerischen Rundfunks bei 58,5 Prozent. 2014 waren es noch rund 55 Prozent - der bisherige Minus-Rekord in der Geschichte der Kommunalwahlen.

Update um 21.15 Uhr: Bürgermeisterwahlen in Bayern 2020* - hier gibt es alle Ergebnisse aus den Städten und Gemeinden.

Kommunalwahl in Bayern: Ergebnisse für viele Bürgermeister sind ausgezählt

Update 19.40 Uhr: OB-Wahlen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern: In Fürth hat Thomas Jung (SPD) beste Chancen auf die Wiederwahl. Nach rund 50 Prozent der ausgezählten Stimmbezirke liegt Jung mit gut 73 Prozent der Stimmen praktisch uneinholbar vorn. Dietmar Helm (CSU) kommt nach 91 von 131 ausgezählten Stimmbezirken auf weniger als zehn Prozent.

In Coburg dürfen die Bürger wohl noch einmal ihren Oberbürgermeister wählen: Nach vorläufigem Stand kommt es zu einer Stichwahl zwischen Dominik Sauerteig (SPD, 28,2 Prozent) und Christian Meyer (CSU, 26,7 Prozent). Der amtierende Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) war nicht mehr zur Wahl angetreten.

Der suspendierte und wegen Korruptionsverdacht vor Gericht stehende Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ist - voraussichtlich - nicht wiedergewählt worden*. Bei der Kommunalwahl zeichnete sich eine Stichwahl zwischen der CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) ab, die Wolbergs seit dessen Suspendierung im Jahr 2017 vertritt.

In Ansbach zeichnet sich auch eine Stichwahl ab zwischen Amtsinhaberin Carda Seidel (parteilos, 31,4 Prozent) und CSU-Kandidat Thomas Deffner (36,1 Prozent).

Straubings amtierender OB Markus Pannermayr (CSU) ist hingegen mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt worden. Er erhielt nach vorläufigen Zahlen 73,25 Prozent der Stimmen.

Update 19.03 Uhr: Die ersten Wahlbezirke sind bereits ausgezählt. Während bei der OB-Wahl in München Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) vorne liegt, zeichnet sich in Nürnberg* ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Update 18.42 Uhr: Die Auswertung der Wahlvorstände und -helfer ist noch in vollem Gange.

Update 18.01 Uhr: Die Wahllokale in Bayern haben inzwischen geschlossen, nun werden die Stimmen ausgezählt.

Ein Ergebnis der Kommunalwahl: In Bayern in die Wahlbeteiligung gestiegen

Update vom 15. März 2020, 17.30 Uhr: Am Sonntagabend werden die Ergebnisse der Kommunalwahl in Bayern erwartet. Der Ausgang ist offen. Fest steht bisher nur, dass die Wahlbeteiligung wohl höher war als bei der Wahl vor sechs Jahren. In München hatten nach Angaben der Stadt am Sonntag bis 16 Uhr einschließlich der Briefwähler 46,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 38,4 Prozent.

Wie sich die Kommunalwahlen vor dem Wahltag entwickelt haben lesen Sie un unserem Bayern-Wahl-Ticker* und München-Wahl-Ticker* nach.

Worüber entscheidet das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 in Bayern?

Bayern wählt seine kommunalen Mandatsträger: Am Sonntag, 15. März 2020, werden die Bürger in allen 2056 Gemeinden, Märkten und Städten des Freistaates sowie in den 71 Landkreisen an die Wahlurnen gerufen. An diesem Tag werden neue Bürgermeister*, Oberbürgermeister, Landräte*, Kreisräte, Gemeinderäte* und Stadträte bestimmt. Insgesamt werden rund 39.500 politische Vertreter gewählt. Nachrichten aus allen Landkreisen gibt es auf der Themenseite zur Bayern-Wahl*.

Wie lange haben die Wahllokale geöffnet?

Die Wahllokale sind bei der Kommunalwahl in ganz Bayern* am Sonntag, 15. März 2020, von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Anschließend beginnt die Auszählung der Stimmen.

Wann liegen die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern vor?

Wann es ein Ergebnis gibt*, kommt auf die Größe der jeweiligen Gemeinde oder Stadt an. In Gemeinden mit 1.500 Einwohnern steht wohl schon gegen 18.30 Uhr (vielleicht auch schon wenige Minuten früher) fest, wer in den kommenden sechs Jahren das Bürgermeisteramt innehat. In größeren Städten dauert die Auszählung der Ergebnisse bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern deutlich länger.

Die Reihenfolge der Auszählung ist genau festgelegt: Zuerst geht es um die Bürgermeister, dann die Landräte, anschließend um die Gemeinderäte und zum Schluss um die Kreistage. In München kommen noch die Bezirksausschüsse hinzu. In diesem Fall soll es sogar bis Freitag, 20. März 2020, dauern, bis ein Endergebnis vorliegt. Denn: Die Auszählung der 25 Münchner Stadtbezirke steht als Letztes auf der Tagesordnung.

In einigen Rathäusern und Landratsämtern wird aber auch nach Auszählung aller Stimmen am Wahlabend nicht feststehen, wer künftig regiert. Holt am Wahltag kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen, dann wird eine Stichwahl fällig. Das scheint vor allem bei jenen Ämtern wahrscheinlich, für die es drei oder mehr Bewerber gibt.

In die Stichwahlen*, die genau zwei Wochen später, am Sonntag, 29. März 2020, stattfinden, ziehen die beiden Kandidaten ein, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen bekommen haben. Vor der Wahl finden Sie auf merkur.de* verschiedene Umfragen aus Bayern* und auch die gesammelten Umfragen für München*.

Infografik zur Kommunalwahl 2020: So funktioniert die Kommunalpolitik in Bayern

+ Infografik zur Kommunalwahl 2020 in Bayern: So funktioniert die Kommunalpolitik. © Münchner Merkur

Wo wird das Ergebnis bei der Kommunalwahl in Bayern besonders interessant?

Vor allem in der Landeshauptstadt München* ist Spannung garantiert: Kann Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der sein Amt seit 2014 innehat, im Münchner Rathaus weiter regieren?

Eine Stichwahl ist bei zehn Bewerbern praktisch garantiert. Die besten Chancen auf das OB-Amt werden Amtsinhaber Dieter Reiter, Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden und CSU-Frau Kristina Frank eingeräumt. Politische Beobachter gehen davon aus, dass insbesondere die Grünen-Kandidatin realistische Chancen hat, OB Reiter abzulösen. Der Grund: Die Stärke der Grünen bei den vergangenen Wahlen in München. Bei der Europawahl 2019 festigte die Öko-Partei ihre Spitzenposition und holte 31,2 Prozent in München. Das ist ein Wert, von dem die SPD aktuell nur träumen kann.

Andererseits sind Kommunalwahlen immer auch Persönlichkeitswahlen. OB Reiter gilt in München als beliebt, er hat sich in der ersten Amtszeit keinen groben Schnitzer geleistet. Das könnte für eine Wiederwahl des Oberbürgermeisters sprechen. Dann ist aber noch immer fraglich, ob das Ergebnis der Kommunalwahl in Bayern für seine SPD die Mehrheit im Stadtrat bringt.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Welche Aufgaben hat der Landrat?

Überraschungen kann es aber auch in vielen Gemeinden geben. Denn: Wenn sich in einer Gemeinde nicht genügend Kandidaten für die Anzahl der Ämter findet, die zu besetzen sind, können die Wähler auch am Wahltag Kandidaten auf die Listen setzten, die selbst nicht kandidieren. Heißt konkret: Wenn es in einer Gemeinde keinen offiziellen Gegenkandidaten für den amtierenden Bürgermeister gibt, dürfen die Wähler einen Namen auf die Liste setzen.

Diese Regelung sorgte bei der bislang letzten Kommunalwahl in der Gemeinde Schwaigen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) für eine Sensation. 2014 wurde ein Mann Bürgermeister, der gar nicht auf dem Wahlzettel stand: Hubert Mangold war so beliebt, dass ihn 55 Bürger spontan auf ihre Stimmzettel* schrieben und ihn damit in die Stichwahl schickten. Der amtierende Bürgermeister Karl Schwarzberger hatte im ersten Wahlgang nicht einmal die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten - obwohl er als einziger Kandidat angetreten war. Mangold gewann die Stichwahl gegen Amtsinhaber Schwarzberger, der zuvor schon angekündigt hatte, sich zurückzuziehen.

Auf solche interessanten und überraschenden Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern können Sie am Wahlabend des 15. März 2020 wieder gespannt sein. In unserem Ergebnisartikel verpassen Sie kein Wahlergebnis!

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Ergebnisse aus Städten und Landkreisen

Für den Wahltag empfehlen wir allen Wählern in Bayern, unseren Spickzettel für die Kommunalwahl Bayern 2020 als pdf-Datei zum Download und Ausdrucken*.

