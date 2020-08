Kommunalwahl NRW: OB-Kandidatin platziert Wahlplakat an skurriler Stelle - und begründet es mit Corona

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Bundestagsabgeordnete und Oberbürgermeister-Kandidatin in Düsseldorf, verteilt im Wahlkampf Flyer an Autofahrer - in Düsseldorf, nicht auf Sylt.

Ob es ihr etwas bringt? Nordrhein-Westfalen kämpft mit der Corona-Pandemie. In der Kommunalwahl bezieht sich eine Politikerin natürlich darauf - aber räumlich.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann kandidiert für das OB-Amt in Düsseldorf .

kandidiert für das . Eines ihrer Wahlplakate hat sie allerdings hunderte Kilometer entfernt aufgestellt.

hat sie allerdings entfernt aufgestellt. Zudem ist das Banner der FDP-Politikerin nicht vom Ordnungsamt genehmigt.

Düsseldorf - Marie-Agnes Strack-Zimmermann erregt bei der Kommunalwahl NRW 2020* jetzt schon zum zweiten Mal mit einem Plakat Aufsehen. Beim ersten Mal war es ein Streit ums Copyright. Unter ihrem Foto war der Slogan „Szene: Ja, Ballermann: Nein“ zu lesen gewesen - aber der Begriff „Ballermann" ist rechtlich geschützt. Die FDP-Politikern und ihr Wahlkampf-Team lassen die umstrittenen Plakate nun im Schrank.

Dafür ist jetzt an ungewöhnlicher Stelle ein neues Plakat der OB-Kandidatin aufgetaucht. Die Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann tritt gegen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) an - für das Amt in Düsseldorf*. Besagtes Plakat hängt aber in Sylt. Mehr als 600 Kilometer entfernt, eine Autofahrt von gut achteinhalb Stunden.

Kommunalwahl Düsseldorft 2020: „Moin aus Westerland“

Informiert hat Strack-Zimmermann ihre Follower unter anderem auf Twitter. „Moin aus Westerland“ schrieb sie:

Vermutlich ist es auch nötig, das Plakat in den sozialen Medien zu verbreiten. Die Sylter selbst werden für das Votum in Nordrhein-Westfalen (NRW) für Stadtoberhäupter oder Ruhrparlament keine Wahlbenachrichtigung* erhalten. Aber sie könnten sich vom Wahlplakat der Düsseldorfer FPD mitten in ihrer Stadt zumindest geschmeichelt fühlen, denn auf ihm steht: „Hier weht frischer Wind. Zuhause bald auch“.

Kommunalwahl NRW: OB-Kandidatin für Düsseldorf mit Guerilla-Aktion auf Nordseeinsel

Aber warum glaubt Strack-Zimmermann, dass ihr die Mühe im Norden Deutschlands Stimmen einbringt? „Man muss dahin gehen, wo die Menschen sind. Viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind in der Urlaubszeit während Corona lieber im Heimaturlaub beziehungsweise auf ihrer liebsten Nordseeinsel“, sagte Strack-Zimmermann dem Portal Der Westen zufolge.

Kommunalwahl NRW 2020: Viele Düsseldorfer laut OB-Kandidatin besorgt wegen der Feier-Altstadt

Dem Bericht zufolge gab es keine behördliche Genehmigung für das Aufstellen des Plakats, das sie immerhin inmitten der bekannten Skulpturengruppe „Reisende Riesen im Wind“ am Bahnhof Westerland aufstellte. Ob das wieder Ärger gibt? Bei den oben erwähnten „Ballermann“-Plakaten war Strack-Zimmermann übrigens auch nicht um eine Erklärung verlegen. Sie sagte der dpa, viele Düsseldorfer seien besorgt wegen der Zustände in der Altstadt in den Wochenendnächten. Sie sprach von „großen Menschenmassen auf engem Raum, zu viel Alkohol und einer wachsenden Bereitschaft zur Gewalt.“ (frs/dpa) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.