Wenige Tage vor dem Urnengang breitet sich das Coronavirus in München weiter aus. Jetzt reagieren die Parteien auf die angespannte Situation - auch der Wahlkampf ist betroffen.

Am 15. März finden die Kommunalwahlen in Bayern* statt.

Auch in München wird ein neuer Oberbürgermeister bzw. eine Oberbürgermeisterin gesucht.

Alle aktuellen Informationen zur Kommunalwahl München sammeln wir im News-Ticker.

18.02 Uhr: Nach der CSU haben auch SPD, Grüne und München-Liste alle öffentlichen Veranstaltungen und Wahlpartys rund um die Kommunalwahl abgesagt. Die Grünen verzichten zudem auf weiteren Haustürwahlkampf. „In Anbetracht der veränderten Lage im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus folgt die CSU München der heutigen Empfehlung der Bayerischen Staatsregierung, bis zum Ende der Osterferien alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen“, heißt es in einer Pressemeldung.

Ähnlich argumentieren die Grünen. Partei-Chef Dominik Krause sagte: „Es gibt keinen Grund für Panik. Angesichts der sich häufenden Corona-Fälle in München wollen wir aber auf Nummer sicher gehen und haben deshalb unsere Großveranstaltungen sowie den Haustürwahlkampf abgesagt.“ Die übrigen Parteien ringen noch, die SPD etwa will tagesaktuell entscheiden, ob Veranstaltungen stattfinden.

Die Kommunalwahl selbst wird aber durchgezogen. Auch das Auszählen der Briefwahlunterlagen in den Messehallen in Riem sei unkritisch. Es werde in sechs getrennten Hallen ausgezählt, in jeder hielten sich weniger als 1000 Menschen auf. Zudem würden die Auszähltische in großem Abstand aufgestellt. An jeder einzelnen Auszählinsel seien maximal zwölf Personen tätig. Ferner gebe es Möglichkeiten zur Handdesinfektion.

Coronavirus beeinflusst Wahlkampf in München: Parteien ziehen Konsequenzen - „nicht in Panik verfallen, aber ...“

15.28 Uhr: Die Wahlparty der Münchner CSU fällt flach. Am Nachmittag hat die Partei entschieden, alle öffentlichen Auftritte bis zum 19. April abzusagen. „Wir dürfen nicht in Panik verfallen, aber müssen Schritte einleiten, um die Krise abzufedern“, erklärte der Münchner Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl.

Die @CSUMuenchen sagt die Wahlparty am Sonntag ab. Ebenso größere Veranstaltungen bis nach Ostern. Das wurde soeben bei einem bayernweiten Krisengespräch entschieden. @manuel_pretzl : "Wir dürfen nicht in Panik verfallen, aber müssen Schritte einleiten, um die Krise abzufedern." — Emily Engels (@engels_emily) March 10, 2020

Update vom 10. März, 9.11 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in München ist am gestrigen Montag nochmals gestiegen. Über die aktuellen Entwicklungen in der Landeshauptstadt halten wir Sie in unserem News-Ticker* auf dem Laufenden.

Münchens Wahlkämpfer ergreifen nun erste Maßnahmen, wie einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zu entnehmen ist. Demnach verzichte die München-Liste bereits auf Haustürbesuche bei potenziellen Wählern. Zudem werde das Händeschütteln eingestellt.

Die für den Sonntag geplanten Wahlpartys der Parteien sollen nach derzeitigem Stand allerdings nicht durch die Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst werden.

Kommunalwahl in München: Radl-Pläne der Parteien - massive Änderungen möglich

Update vom 9. März, 10.37 Uhr: DieKommunalwahl steht in München und den meisten anderen bayerischen Städten und Gemeinden unmittelbar bevor. Ein wichtiges Thema in der Münchner Kommunalpolitik: Radlfahren. Kaum ein Thema polarisiert in München so sehr wie der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. An der Fraunhoferstraße gibt es beispielsweise Ärger*, weil dort Radwege eingerichtet und Parkplätze gestrichen wurden. Bei der Kommunalwahl wird es daher auch in diesem Bereich um eine Richtungsentscheidung gehen. Denn die Parteien haben beim Thema Radverkehrsinfrastruktur unterschiedliche Pläne.

Kommunalwahl in München: Die Radl-Pläne der Grünen

Grünen-OB-Kandidatin Katrin Habenschaden war in Kopenhagen, um sich dort ein Bild darüber zu machen, wie eine Verkehrswende hin zu mehr Radverkehr funktionieren kann. Dänemarks Metropole gilt als Radl-Hauptstadt. „Das war aber nicht immer so“, sagt Habenschaden. „Der Trend zum Rad begann erst, als die Stadt die notwendige Infrastruktur schuf. Inzwischen zieht sich ein Netz von breiten, von den Autospuren abgetrennten und dadurch sicheren Radwegen durch die ganze Stadt.“ Die Folge sei, dass die Straßen in Kopenhagen wieder leerer seien und es viel weniger Staus gebe als früher. „Wir Grüne haben den Radentscheid* mit initiiert. Jetzt müssen wir uns an die Umsetzung machen, damit auch in München die Verkehrsflächen gerechter verteilt werden, zu Gunsten von ÖPNV und Rad.“

Kommunalwahl in München: die Radlpläne der SPD

Beim Thema Radeln setzt die SPD weiter darauf, pro Quartal zehn konkrete Projekte mit Verbesserungen für den Radverkehr* auf den Weg zu bringen. „Wir wollen Radwege ausbauen, die Schnellwege sowie den Altstadtradlring schnell umsetzen und Verbesserungen wie die grüne Welle oder den Abbiegepfeil für Radler vorantreiben“, sagt Fraktions-Chefin Verena Dietl. Ferner sei es wichtig, den Verkehr verträglicher für alle zu machen. Das könne nur gelingen, wenn den Anwohnern und Gewerbetreibenden in den Vierteln zugehört und gemeinsame Lösungen gefunden würden. „Ein Vorbild kann etwa Kopenhagen sein, dort gibt es viele gute Ideen. Für mich ist aber klar: Vorbilder sind gut – was funktioniert, müssen wir aber hier bei uns herausfinden, mit einem eigenen Münchner Weg – entschlossen und gemeinsam.“

Kommunalwahl in München: die Radl-Pläne der CSU

Pauschal dem Rad Vorfahrt einräumen, will CSU-OB-Kandidatin Kristina Frank nicht. „Münchens Verkehrsinfrastruktur braucht ineinandergreifende Lösungen. Moderne Mobilität für jedes Alter und alle Bedürfnisse. Keine einseitige rot-grüne Verkehrspolitik.“ Der CSU gehe es um ein Miteinander, nicht um Gegeneinander. „Wir wollenkeine Zwänge, sondern Anreize. Dafür ist ein gut ausgebautes, sicheres Radlnetz unerlässlich.“ Deswegen habe die CSU mehr in den Radverkehr investiert als Rot-Grün zuvor. „Um die Konkurrenz im Straßenraum aufzuheben,müssen wir in 3D denken.“ Radwege sollen vorrangig auf verkehrsarmen Nebenstraßen entstehen, Radlhighways aufgeständert über Hauptverkehrsstraßen wie in Kopenhagen.„Zugleich müssen ausreichend Radabstellplätze und ein Bike-and-Ride-Ring entstehen.“

Kommunalwahl in München: OB-Kandidaten treffen in Wahl-Arena aufeinander

Update vom 5. März, 15.08 Uhr: In wenigen Stunden wird es ernst für die Münchner OB-Kandidaten. In der Wahlarena von tz, Münchner Merkur und 95.5 Charivari treffen sich Katrin Habenschaden (Grüne), Kristina Frank (CSU) und Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) zum Schlagabtausch. Hier können Sie das Gipfeltreffen im Live-Stream verfolgen.

Update vom 4. März, 14.51 Uhr: Björn Habenschaden, Ehemann der OB-Kandidatin Katrin Habenschaden (Grüne), springt seiner Frau öffentlich bei - und erhält für seinen Facebook-Post, der mit „Jetzt möchte und muss ich einmal etwas klarstellen“ beginnt, viel Beachtung. Er wehrt sich in dem Posting gegen Gerüchte, wonach seine Familie unter dem Wahlkampf der Grünen-Politikerin leide. Politiker haben angeblich kein Familienleben und einen schlecht geführten Haushalt - vor allem, wenn die Frau die Politikerin und mehr außer Haus ist? Quatsch, so Björn Habenschaden.

„Unseren Kindern und mir geht es sehr gut“, schreibt er. Er würde der Kinder wegen meist in Teilzeit arbeiten - und in der heißen Wahlkampf-Phase sogar fünf Tage die Woche. „Ich war und bin immer für unsere Kinder da, lerne mit ihnen, koche, wasche und was halt sonst noch so anfällt. Das ist im Übrigen für ganz viele Menschen ganz normal und Alltag seit zig Jahren. Nur sind diese Menschen meist Frauen“, fügt er hinzu.

Kommunalwahl in München: Verschiebung wegen Coronavirus? Wahlamt macht deutliche Ansage

Update vom 3. März, 14.15 Uhr: Hat das Coronavirus Auswirkungen auf die Kommunalwahl am 15. März in München? Dazu äußerte sich nun das Wahlamt der Landeshauptstadt.

„Wählen gehen ist wie im Supermarkt einkaufen oder U-Bahn fahren – eine Selbstverständlichkeit. Und auch vom theoretischen Ansteckungsrisiko her gesehen, ist es vergleichbar. Ich verstehe die Sorgen, die sich manche wegen der täglich neuen Meldungen machen. Was die Kommunalwahl angeht, sind sie aber wirklich unbegründet“, sagt Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle, der bei der Kommunalwahl der Wahlleiter für München ist.

Empfohlen werden die üblichen Hygieneregeln, die vor der Ansteckung mit infektiösen Atemwegserkrankungen schützen. Laut einer Mitteilung des Wahlamtes seien „in den Gebäuden der Wahllokale flächendeckend Möglichkeiten zum Händewaschen vorhanden.“ Im Briefwahlzentrum gebe es Möglichkeiten zur Handdesinfektion. „Für die Stimmabgabe stellt das Wahlamt wie bei jeder Wahl Stifte zur Verfügung. Jeder Wähler kann aber auch einen eigenen Stift zur Stimmabgabe nutzen“, heißt es weiter.

Dass die Kommunalwahl aufgrund des Coronavirus* verschoben werden muss, steht aktuell nicht zur Debatte. „Für eine Verschiebung der Kommunalwahl gibt es keinerlei Grund und es zeichnet sich auch keiner ab“, so das Wahlamt der Stadt München.

Kommunalwahl in München: Spitzenpolitiker und Prominente kommen zur Anti-AfD-Demo

München - Am Freitag, dem 6. März finden auf dem Münchener Max-Joseph-Platz Vertreter und Vertreterinnen verschiedenster politischer Gruppierungen und aktivistischer Vereinigungen zusammen um die Wählerschaft mit einer großen Demonstration gegen Hass wachzurütteln.

Vor Kommunalwahl in München: Kundgebung unter dem Motto „Vote AfD? Just don‘t do it“

Zumindest ist es das erklärte Ziel der Kundegebung. Die Sozialgenossenschaft „Bellevue di Monaco“ ruft dazu auf, rechtem Gedankengut öffentlich entgegenzutreten. Unter dem Motto „Vote AfD? Just don‘t do it“ setzen sie ein großes Zeichen.

Denn sie stehen alles andere als alleine da. Ein Bündnis hatte die Demonstration ins Leben gerufen. Neben der „Bellevue die Monaco“ besteht es aus den zivilen Organisationen „Lichterkette e.V.“, „München ist Bunt“ und wird von zahlreichen Prominenten unterstützt. Aus der Kulturszene sind das beispielsweise Maximilian Schafroth, Claudia Koreck, Stefan Zinner, Simon Pearce oder Kabarett-Legende Gerhard Polt.

Kommunalwahl 2020: Politiker von CSU, SPD und den Grünen setzten gemeinsames Zeichen

Zur Kundgebung am Freitag darf sich das Bündnis darüber hinaus auf politische Größen freuen. Markus Söder (CSU), Bürgermeisterkandidat* Dieter Reiter (SPD) und Claudia Roth (Die Grünen) werden bei der Kundgebung gemeinsam gegen Hass einstehen.

Auch Glaubensgemeinschaften vereinen sich in der Sache. Charlotte Knobloch* von der Israelitischen Kultusgemeinde, der evangelische Regionalbischof Christian Kopp sowie Vertreter des Münchner Forums für Islam und der katholischen Kirche werden die Demonstration begleiten.

„Ob „links“, „grün“, „liberal“ oder „bürgerlich“: wir müssen parteienübergreifend für unsere Demokratie kämpfen. Die Gesellschaft darf sich nicht spalten lassen. Die freiheitlichen Werte unserer Gesellschaft können wir nur gemeinsam verteidigen“, erklärt die „Bellevue die Monaco“ den gemeinschaftlichen Ansatz der Aktion.

Bündnis hofft auf hohe Beteiligung bei Kommunalwahl München: Sie warnt vor „tödlicher Sackgasse“

Man wolle für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen und „potentiellen AfD-Wähler*innen klar machen, dass die besinnungslose Deutschdumpftümelei ihrer Partei keine „Alternative“ für Deutschland ist, sondern eine tödliche Sackgasse“, stellt die Genossenschaft weiter klar. Sie wird außerdem hoffen, dass die Wähler beim Kumulieren und Panaschieren* nicht durcheinanderkommen, ansonsten wird der Stimmzettel* schnell ungültig.

Die AfD klagt ohnehin über einen schwierigen Wahlkampf auf Kommunalebene, sie findet schlicht nicht genügend Kandidaten. Die Partei selbst hat dafür eine recht eigenwillige Erklärung*. Wenig überraschend, kommt der klare Münchener Favorit auch nicht aus ihren Reihen. Trotzdem war ein derart eindeutiges Ergebnis ein wahrer Umfrage-Hammer*. Hier finden Sie außerdem Umfragen zur Kommunalwahl* aus ganz Bayern.

