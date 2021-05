Nahostkonflikt ist nur sehr schwer zu lösen

Welchs Woche

Es gibt auf der Welt kaum eine vertracktere Gemengelage als das Verhältnis der Menschen im Nahen Osten. Das Leben im Staat Israel und den direkt angrenzenden palästinensischen Autonomiegebieten birgt viel Sprengkraft. Der zunehmende Funkenflug der vergangenen Wochen hat jetzt zur Explosion geführt.

Die Folgen sind auch bei uns zu spüren. Antisemitische Spuren lassen sich in Deutschland vielfach finden – und in aufgeheizten Tagen wie diesen sind sie noch stärker sichtbar, etwa durch brennende Israel-Flaggen und geworfene Steine auf Synagogen. Wie kompliziert die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Heiligen Land sind, hat Leser Martin Zühlsdorf dargestellt. Er spricht von einer Doppelmoral der Bundesregierung.

Einerseits große Gesten in der Holocaustgedenkstätte Yad Vashem, andererseits, so seine Sicht, die Unterstützung von israelfeindlichen Organisationen mit deutschen Steuergeldern. Ein Konflikt in der Realpolitik, so schwer zu lösen wie die Spannungen in Nahost. (Axel Welch)

