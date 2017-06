Konservative in der CDU greifen Merkels Klimapolitik an

Verwunderung bei Hendricks

"Die Bundesregierung steht geschlossen hinter dem Pariser Klimaabkommen", bekräftig Barbara Hendricks.

Lässt sich der Klimawandel noch aufhalten? Nein, meint der "Berliner Kreis" der CDU - und dringt daher auf Anpassung an die Folgen statt Reduzierung des Treibhauseffekts. Es geht den Konservativen damit in Deutschland wie Donald Trump in der Welt: Sie sind ziemlich isoliert.