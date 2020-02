Bundesverfassungsgericht: Hessen darf Referendarin Kopftuch verbieten

Eine in Frankfurt geborene Rechtsreferendarin wollte vor Gericht während ihres Vorbereitungsdienstes ein Kopftuch tragen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte.

Karlsruhe - Sie darf auch künftig kein Kopftuch vor Gericht tragen: Eine frühere Rechtsreferendarin hatte gegen das Kopftuchverbot in Hessen Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt. Die in Frankfurt geborene Klägerin wollte während ihres praktischen Vorbereitungsdienstes im Gericht ein Kopftuch tragen. Nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Vorschriften in Hessen, die das Tragen eines Kopftuchs bei bestimmten Tätigkeiten verbieten, nicht gegen die Verfassung verstoßen.

Bundesverfassungsgericht: Deshalb darf Hessen Referendarin verbieten, ein Kopftuch zu tragen

Das Bundesverfassungsgericht nahm in seiner Entscheidung eine Abwägung zwischen der Religions- und Glaubensfreiheit, dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Referendarin und den Grundsätzen der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates, der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie der negativen Religionsfreiheit Dritter vor. Das meint, dass Dritte auch das Recht haben, Religionen abzulehnen.

Zwar liege ein Eingriff in die Religions- und Glaubensfreiheit und das Persönlichkeitsrecht der Klägerin aus Frankfurt vor. Dieser Eingriff sei aber durch die Verpflichtung des Staates zu religiöser Neutralität und die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege gerechtfertigt. Anders als etwa in der Schule trete der Staat dem Bürger in der Justiz klassisch-hoheitlich gegenüber.

Bundesverfassungsgericht: Verbot von Kopftuch ist nicht zwingend

Die Entscheidung für eine Pflicht, sich in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei zu respektieren. Allerdings ist das Verbot nicht zwingend (Az. 2 BvR 1333/17). Das heißt, es kann im Einzelfall entschieden werden, ob eine Referendarin vor dem jeweiligen Gericht ein Kopftuch tragen kann.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erging jedoch nicht einstimmig und enthielt eine Gegenstimme. Verfassungsrichter Ulrich Maidowski trug vor, dass die Ausbildungssituation der Rechtsreferendarin zu berücksichtigen sei. Das Referendariat müsse absolviert sein, um das zweite Staatsexamen zu erhalten. Das Kopftuchverbot für Referendarinnen sei daher ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Religions- und Ausbildungsfreiheit der Frau aus Frankfurt.

Angehende Juristin aus Frankfurt wollte im Vorbereitungsdienst ihr Kopftuch tragen

Geklagt hatte die in Frankfurt geborene Rechtsreferendarin. Die angehende Juristin hatte im Januar 2017 ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten und ging dagegen vor, dass sie mit Kopftuch* nicht auf der Richterbank sitzen durfte. In Hessen können Referendarinnen ihre Ausbildung zwar mit Kopftuch absolvieren. Sie dürfen laut der Vorschriften aber keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentantinnen der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden können, da sich Referendare gegenüber Bürgern religiös neutral verhalten müssen.

Das bedeutet zum Beispiel, dass sie Verhandlungen nicht wie die anderen Referendare von der Richterbank verfolgen dürfen, sondern sich in den Zuschauerraum setzen müssen. Sie dürfen dann auch keine Sitzungen leiten oder Beweise aufnehmen. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin haben ähnliche Vorschriften wie Hessen. Ein generelles Kopftuchverbot an Schulen* für Lehrerinnen hatte das Bundesverfassungsgericht übrigens 2015 gekippt. Lehrerinnen dürfen demnach grundsätzlich an staatlichen Schulen ein Kopftuch tragen.

