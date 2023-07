Erdogans Bayraktar jetzt auch in Kosovo: Serbien will mit Nahost-Kamikazedrohnen antworten

Von: Erkan Pehlivan

Die Bayraktar TB2 wird inzwischen in über 20 Länder verkauft. © Facebookseite Albin Kurti

Das Kosovo bekommt von der Türkei mehrere türkische Bayraktar Drohnen. Ankara hatte zuvor auch andere Waffen an das Balkanland geliefert. Serbien will mit Kamikaze-Drohnen antworten.



Pristina – Das Kosovo hat in der Türkei Drohnen des Typs Bayraktar TB2 gekauft. Ministerpräsident Albin Kurti bestätigte das auf seinem Facebook-Profil. „Wir haben Bayraktar TB-2-Drohnen zum Arsenal unserer Armee hinzugefügt, die unsere Regierung von der Türkei gekauft haben“, schrieb das kosovarische Regierungsoberhaupt. Das Land versucht angesichts der Bedrohungslage aus Serbien sein neu gegründetes Militär zu stärken. „In zwei Regierungsjahren haben wir die Zahl der Soldaten um über 80 % und das Budget für die Armee um über 100 % erhöht. Kosovo ist jetzt noch sicherer“, so Kurti.

Zwischen dem Kosovo und dem Nachbarland Serbien hatten sich die Spannungen jüngst wieder verschärft. Die ehemalige serbische Provinz hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Belgrad erkennt dies im Unterschied zu zahlreichen anderen Staaten jedoch nicht an.

Bayraktar TB2 wird in 24 Staaten verkauft

Inzwischen wird die türkische Drohne an 24 Staaten verkauft. Auch das Nato-Land Polen hatte mehrere Drohnen gekauft. Vor allem wird das unbemannte Flugzeug jedoch in der Ukraine eingesetzt. Immer wieder tauchen in den sozialen Medien Videos ukrainischer Soldaten auf, die die Zerstörung russischer Panzer mit der Bayraktar TB2 zeigen. In seinem Volkslied besingt der ukrainische Sänger Taras Borovok sogar die Drohne Bayraktar. Das ukrainische Militär hat dazu eigens ein Video herausgebracht, dass die Erfolge der türkischen Drohne zeigt. Auch Serbien hatte an den Waffensystemen von Bayraktar Interesse gezeigt. Ein Deal wurde allerdings noch nicht erzielt.

Serbien kritisiert Waffenverkäufe durch Ankara an Kosovo

Die Waffenverkäufe durch Ankara an das Kosovo stören Belgrad. „Innerhalb von fünf Monaten werden wir mehrere hundert bis 1.000 Kamikaze-Drohnen erhalten, die wir im Nahen Osten erbeutet haben. Damit wollen wir einen potenziellen Aggressor abschrecken“, kündigte der serbische Präsident Alexander Vučić vergangenen Monat an. „Die Türken haben ihnen sehr starke gepanzerte Fahrzeuge, Mörser, Bayraktar und Haubitzen gegeben“, kritisierte Vučić.

KFOR verstärkt Friedenstruppen im Kosovo

Vergangenen Monat war es in dem europäischen Land zu Auseinandersetzungen gekommen. Dabei sollen serbische Nationalisten auch Schusswaffen und Brandsätze gegen Soldaten der Nato-geführten Friedensmission (KFOR) eingesetzt haben. Die Regierung in Pristina hatte angekündigt, ethnisch-albanische Bürgermeister in vier Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit einzusetzen.

Serbische Bewohner im Norden des Landes boykottieren die dortigen Kommunalwahlen und fordern einen Anschluss an Serbien. Nach Zusammenstößen Ende Mai verstärkte die KFOR ihre Einheiten im Kosovo. Die Türkei entsandte dafür 500 Soldaten zusätzlich. erpe/dpa)