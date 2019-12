Direkt nach der Geburt wird man der Krankenkasse der Eltern angegliedert. Diese zahlen Ihren Beitrag über die Abzüge Ihrer Lohnabrechnung. Sobald man dann selbst eine Ausbildung beginnt, zahlt man selbst seine eigenen Beiträge in den Topf der Krankenversicherungen ein. Macht man ein Studium wird auch hier noch über die Familienversicherung in den Topf eingezahlt. Ist man Arbeitsuchend und selbst nicht in einem Arbeitsverhältnis wird auch hier Beitrag geleistet. Man hat ja schließlich zuerst über die Familienversicherung der Eltern, später in der Ausbildung und dann im eigenem Arbeitsverhältnis in das Krankekassen-, Rentensystem und Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Diese eingezahlten Gelder dürfen auch nur durch jene beansprucht und als Ausgaben statistisch ausgewertet werden die auf diesem Weg Zahlungen geleistet haben. Kosten die durch nicht Einzahler (Zuwanderer, Migranten) entstehen dürfen hier nicht einfliessen und müssten dort herausgerechnet werden. Somit müssten die eingezahlten Gelder eigentlich reichen und es sollte den Krankenkassen kein Defizit entstehen. Für Zuwanderung muss auf EU-Ebene eine Kasse/Institution eingerichtet werden wo Ärztliche Behandlungskosten, wie auch spätere Rentenansprüche, Arbeitslosigkeit abgerechnet werden können ohne die Kosten auf den normalen Bürger der im normalen System aufgewachsen ist und in die Kassen eingezahlt hat zu belasten. Die Kosten hierfür müssen dann auf EU-Ebene Gesamt erfasst und für alle gleich den jeweiligen Ländern berechnet werden. Die Gelder sollten dann über den Topf der Steuereinnahmen des jeweiligen Landes beglichen werden und auch im Rahmen des zumutbaren dem jeweiligen Personenkreis im Verhältnis zu dem was man als normaler Zahler leistet, diesen als zurückzuzahlendes Darlehen oder durch Minijobs über eine Lohnabrechnung dann wieder normal anteilig zahlen lassen. Auch hier muss selbst wenn man noch im Antragsverfahren ist eine Möglichkeit geschaffen werden durch eigene Arbeitsleistung zumindest einen anteiligen Beitrag in die Kassen zu leisten um diese mit zu entlasten.