CDU und CSU vertagen nach Flüchtlingskompromiss weitere Beratungen

CDU und CSU haben weitere Beratungen über eine gemeinsame Linie für die Jamaika-Verhandlungen nach ihrer Einigung über eine Flüchtlings-Obergrenze vertagt. Das teilte ein Parteisprecher am späten Sonntagabend mit.

Berlin - CDU und CSU haben sich nach jahrelangem Streit über eine Flüchtlings-Obergrenze beim Thema Zuwanderung geeinigt. Der Kompromiss der Spitzen von CDU und CSU beim Thema Zuwanderung und Migration wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Zahl von 200.000 Menschen als Obergrenze enthalten. Diese Begrenzung werde sich auf den humanitären Zuzug beziehen, also auf Asylbewerber und Flüchtlinge, hieß es am Sonntagabend aus Teilnehmerkreisen der Verhandlungen von CDU und CSU über einen Kompromiss zur Begrenzung des Zuzugs in Berlin. Arbeitsmigration oder die europäische Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt seien von der Regelung nicht betroffen.

Sollte die Zahl 200.000 tatsächlich in der Endfassung des Kompromisses stehen, hätte CSU-Chef Horst Seehofer zumindest einen gesichtswahrenden Kompromiss erreicht. Er hatte in den vergangenen Jahren gegen den strikten Widerstand von Kanzlerin Angela Merkel auf einer Flüchtlings-Obergrenze in dieser Größenordnung bestanden. Zuvor hatte Merkel der CSU nach dpa-Informationen einen Kompromissvorschlag beim schwierigsten Streitthema Zuwanderung vorgelegt.

Unions-Kompromiss: Kontrollen an deutscher Grenze bleiben vorerst

Die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen sollen nach dem Kompromiss der Unionsparteien vorerst nicht eingestellt werden. „Die Grenzkontrollen werden aufrechterhalten, bis der EU-Außengrenzschutz gewährleistet ist“, heißt es in dem Kompromiss der Unionsschwestern vom Sonntagabend, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zudem bleibe der Familiennachzug zu Flüchtlingen mit eingeschränktem (subsidiärem) Schutz ausgesetzt.

+ Fernsehteams haben sich am 08.10.2017 in Berlin vor der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, aufgebaut. © dpa

Union will Zentren für Asylverfahren von Neuankömmlingen

Neu in Deutschland ankommende Asylbewerber sollen nach dem Willen der Union künftig in speziellen Aufenthaltszentren bleiben, bis über ihre Verfahren entschieden ist. Das sieht der Entwurf für die Einigung von CDU und CSU auf Regeln für die Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland vor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Sonntagabend vorlag. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, die CSU berate erneut über die Annahme des von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgelegten Kompromissvorschlags.

Verfahren für neu ankommende Asylbewerber sollen nach den Plänen der Unionsschwestern in „Entscheidungs- und Rückführungszentren“ gebündelt werden. Vorbild seien entsprechende Einrichtungen in den bayerischen Städten Manching und Bamberg sowie im baden-württembergischen Heidelberg. Die Asylbewerber sollen demnach bis zur Entscheidung über ihren Antrag dort bleiben. Die notwendigen ausländerrechtlichen Entscheidungen sollen in diesen Einrichtungen getroffen werden. Falls Anträge abgelehnt werden, sollten die Betroffenen aus diesen Einrichtungen zurückgeführt werden.

Innenminister de Maizière kurzfristig zu Verhandlungen hinzugezogen

Mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) berieten Merkel und Seehofer am Sonntagabend über die konkrete Ausgestaltung des Kompromisses. Der Minister war kurzfristig zu den Verhandlungen hinzugezogen worden. Es gehe darum, mit de Maizière die Lösung „niet- und nagelfest“ zu gestalen und die Umsetzung sicherzustellen, hieß es.

Wichtiger Teil des Kompromisses sei es, dass auch künftig kein Asylsuchender an der deutschen Grenze abgewiesen werden solle. In Fällen, in denen Menschen an der Grenze Asyl beantragten, werde es auch künftig ein ordentliches Verfahren geben, hieß es weiter. Damit werde Merkels Zusage umgesetzt, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze kenne.

Eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Kompromiss etwa durch Merkel war nach diesen Informationen am Abend nicht geplant. Teilnehmerkreise berichteten, man gehe ungeachtet eines Durchbruchs beim Thema Obergrenze von langen nächtlichen Beratungen über weitere Fragen aus.

dpa