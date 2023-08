„Echo Moskau“ könnte Propaganda-Kanal werden – Putin greift nach Marke des einst kremlkritischen Senders

Von: Robert Wagner

Der Name einer ehemaligen Institution kremlkritischer Berichterstattung, „Echo Moskwy“, könnte bald einem der größten Propagandaapparate Putins gehören.

Moskau – Der einst populäre und seit 2022 geschlossene Radiosender Echo Moskwy („Echo Moskau“) könnte zu einem Propagandasender von Wladimir Putin werden. Das geht aus einem Bericht von Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) vom Freitag (11. August) hervor, der sich auf die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS beruft. Demnach habe der staatliche Medienkonzern Rossija Sewodnja offiziell einen Antrag auf Registrierung des Namens und Logos von Echo Moskwy gestellt.

Der ehemalige Chefredakteur des Senders, Alexej Wenediktow, sagte dazu, sowohl Name als auch Logo seien immer noch bei der Muttergesellschaft Echo Moskwy registriert. Er glaube jedoch nicht, dass die Behörden sich davon abhalten lassen werden, diesen markenrechtlichen Umzug zu genehmigen. Rossija Sewodnja beabsichtigt laut dem Bericht unter dem Namen Echo Moskwya nicht nur Mediendienstleitungen, sondern auch branchenfremde Dienstleistungen wie die Vermietung von Tauchausrüstung zu vermarkten.

„Echo Moskwy“ kam dem Regime zuvor und löste sich 2022 selbst auf

Echo Moskwy wurde für seine kremlkritische Haltung wertgeschätzt und galt über Jahrzehnte als die wichtigste Quelle unabhängiger Nachrichten in Russland. Kurz nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, Anfang März 2022, stellte der 1990 gegründete Sender seinen Betrieb ein. Er hatte kritisch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine berichtet. Mit der Abschaltung kamen die Verantwortlichen einer zwangsweisen Schließung und möglichen strafrechtlichen Konsequenzen zuvor.

Hat praktisch alle kritischen Medien in Russland eliminiert: der russische Präsident Wladimir Putin. © Alexander Kazakov/dpa

Wenige Tage zuvor war den Medien in Russland verboten worden, in ihrer Berichterstattung über den Ukraine-Krieg Begriffe wie „Angriff“, „Invasion“ und „Kriegserklärung“ zu verwenden und „unwahre Informationen über den Beschuss ukrainischer Städte und den Tod von Zivilisten in der Ukraine durch Handlungen der russischen Armee“ zu verbreiten, wie die Deutsche Presse-Agentur damals berichtete. Seit März 2023 drohen für dieses Vergehen bis zu 15 Jahre Haft.

Kurz darauf hatte dann die staatliche Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor den Zugang zur Internetseite von Echo Moskwy auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft eingeschränkt. Die Radioübertragung habe danach bereits nicht mehr funktioniert. Roskomnadsor hatte Echo Moskwy vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Inhalte auszustrahlen, „die zu extremistischen Aktivitäten, Gewalt und vorsätzlichen Falschinformationen aufrufen“.

Der Name „Echo Moskwy“ gehört bald einem Propagandaapparat Putins

Neben Echo Moskwy wurden damals auch andere Medien zwangsweise abgeschaltet oder zur Selbstauflösung getrieben, wie die britische BBC oder der Internet-Fernsehsender Doschd. Auch die sozialen Plattformen Twitter und Facebook sind seitdem in Russland nicht mehr erreichbar. Seit dem Ukraine-Krieg führt der russische Präsident Wladimir Putin einen regelrechten Informationskrieg gegen unabhängige Medien.

Rossija Sewodnja ist einer der größten Propagandaapparate des Kremls und betreibt unter dem Namen Sputnik ein Nachrichtenportal und Radiosender in über 30 Sprachen. Auch der internationale Fernsehsender RT (früher Russia Today) gehört zum Medienkonzern, der im Dezember 2013 per Dekret des russischen Präsidenten gegründet wurde. Sein Auftrag ist es unter anderem, einem internationalen Publikum die russische Sicht auf das Weltgeschehen nahezubringen.

Man wolle der „aufdringlichen Propaganda der monopolaren Welt“ etwas entgegensetzen und „alternative Meinungen“ anbieten, wird der Chef von Rossija Sewodnja, Dmitri Kisseljow, in einem Bericht von ntv aus dem Jahr 2014 zitiert. Kisseljow zählt zu den wichtigsten Propagandisten Putins, seine Sendung „Nachrichten der Woche“ wird von Millionen Menschen in ganz Russland konsumiert. Bereits seit März 2013 steht er auf Sanktionslisten der EU.