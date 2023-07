Bidens Streubomben gegen Russland: Widersprüche des Liberalismus

Von: Foreign Policy

Glauben die Liberalen wirklich, was sie über ihre außenpolitischen Ideale sagen? - Ein Kommentar über internationale Beziehungen von Stephen M. Walt

Die umstrittene Entscheidung der Regierung Biden, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern, ist ein bezeichnendes Beispiel für die Grenzen des Liberalismus als Leitfaden für die Außenpolitik. Die Rhetorik der Regierung preist die Überlegenheit von Demokratien gegenüber Autokratien, betont ihr Engagement für eine „regelbasierte Ordnung“ und behauptet standhaft, dass sie die Menschenrechte ernst nimmt. Wäre dies jedoch der Fall, würde die EU keine Waffen schicken, die ernsthafte Risiken für die Zivilbevölkerung bergen und deren Einsatz im Ukraine-Krieg sie in der Vergangenheit scharf kritisiert hat.

Aber wie auch bei anderen wichtigen Themen (z. B. den Beziehungen zu Saudi-Arabien, der zunehmenden Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung durch Israel oder dem Engagement für eine offene Weltwirtschaft) werden diese liberalen Überzeugungen über Bord geworfen, sobald sie unbequem werden. Dieses Verhalten sollte uns nicht überraschen: Wenn Staaten in Schwierigkeiten sind und befürchten, dass sie einen Rückschlag erleiden könnten, werfen sie ihre Prinzipien über Bord und tun, was sie für nötig halten, um zu gewinnen.

Auch der Liberalismus wirft einen Schatten. © imago stock&people

Der Liberalismus geht von der Behauptung aus, dass alle Menschen bestimmte natürliche Rechte besitzen, die unter keinen Umständen angetastet werden dürfen.

Um diese Rechte zu bewahren und uns gleichzeitig voreinander zu schützen, sind Liberale der Meinung, dass Regierungen ihren Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig sein sollten (in der Regel durch freie, faire und regelmäßige Wahlen), dass sie durch die Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt werden sollten und dass die Bürger die Freiheit haben sollten, zu sprechen, zu verehren und zu denken, wie sie wollen, vorausgesetzt, dass die Ausübung dieser Rechte anderen nicht schadet. Um es kurz zu machen: Ich mag diese Grundsätze genauso wie jeder andere, und ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, in dem sie (größtenteils) intakt sind.

Liberale unterteilen die Welt in gute und schlechte Staaten - und alle Probleme auf letztere zu schieben

Für Liberale sind die einzigen legitimen Regierungen diejenigen, die sich an diese Grundsätze halten, auch wenn keine Regierung dies perfekt tut. Wenn sie sich der Außenpolitik zuwenden, neigen Liberale daher dazu, die Welt in gute Staaten (solche mit legitimen, auf liberalen Grundsätzen basierenden Ordnungen) und schlechte Staaten (so gut wie alle anderen) zu unterteilen und die meisten, wenn nicht sogar alle Probleme der Welt auf letztere zu schieben.

Sie glauben, dass, wenn jedes Land eine etablierte liberale Demokratie wäre, Interessenkonflikte in der Bedeutungslosigkeit verschwinden würden und die Geißel des Krieges verschwinden würde. Liberale legen auch großen Wert auf die Bedeutung von Normen und Institutionen - die die gepriesene regelbasierte Ordnung untermauern - und beschuldigen häufig nicht-liberale Staaten, sie mit kaltschnäuziger Missachtung zu verletzen.

Diese Sicht der internationalen Angelegenheiten ist unbestreitbar verlockend. Anstatt die Beziehungen zwischen den Staaten als einen unerbittlichen Kampf um Macht und Position zu sehen, bietet der Liberalismus eine verführerische Vision von Fortschritt, moralischer Klarheit und einem positiven Handlungsprogramm.

Er erlaubt es den Amerikanern (und ihren engsten Verbündeten), sich einzureden, dass das, was für sie gut ist, auch für alle anderen gut sein wird. Man muss die liberale Ordnung nur immer weiter ausbauen, und irgendwann wird in einer zunehmend wohlhabenden und gerechten Welt ewiger Frieden herrschen. Außerdem: Was ist die Alternative? Will jemand wirklich die willkürliche Ausübung von Macht, die Unterdrückung von Freiheit oder die Behauptung, dass mächtige Akteure tun können, was sie wollen, verteidigen?

Die liberale Sichtweise leidet an gravierenden Mängeln - Der universalistische Anspruch des Liberalismus

Leider leidet die liberale Sichtweise an mindestens zwei gravierenden Mängeln. Das erste Problem ist der universalistische Anspruch des Liberalismus. Da er sich auf die Behauptung stützt, dass jeder Mensch überall bestimmte unveräußerliche Rechte hat, neigen liberale Staaten dazu, Kreuzritter zu sein, die Außenpolitik als einen Alles-oder-Nichts-Kampf zwischen Gut und Böse betrachten. George W. Bush verkündete diese Sichtweise in seiner zweiten Antrittsrede, als er verkündete, das ultimative Ziel der amerikanischen Außenpolitik sei „die Beendigung der Tyrannei in unserer Welt“.

George W. Bush inmitten von Soldaten - alles für die Freiheit. © IMAGO / UPI Photo

Warum war dies notwendig? Weil „das Überleben der Freiheit in unserem Land zunehmend vom Erfolg der Freiheit in anderen Ländern abhängt“. In der Praxis würde diese Politik jedoch einen nicht enden wollenden Konflikt mit Ländern garantieren, die andere Traditionen, Werte und politische Systeme haben. Diese Überzeugungen können auch eine gefährliche Selbstüberschätzung fördern: Wenn man auf der Seite der Engel kämpft und mit den Gezeiten der Geschichte schwimmt, kann man leicht davon ausgehen, dass der Sieg unvermeidlich ist und nicht so schwer zu erreichen sein wird.

Und wenn die Weltpolitik ein manichäischer Kampf zwischen Gut und Böse ist, bei dem die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht, dann gibt es keine Grenzen für die Bereitschaft zu kämpfen und wenig Grund zur Zurückhaltung. Wie Senator Barry Goldwater es in seiner erfolglosen Kampagne für das Präsidentenamt 1964 ausdrückte:

Extremismus bei der Verteidigung der Freiheit ist kein Laster. ... Mäßigung im Streben nach Gerechtigkeit ist keine Tugend.

Dieselbe Denkweise findet sich heute in der überhitzten Rhetorik der lautesten liberalen und neokonservativen Verteidiger der Ukraine, die jeden, der eine andere Sichtweise des Konflikts vertritt, schnell als Beschwichtiger, Verteidiger des russischen Präsidenten Wladimir Putin oder Schlimmeres angreifen.

Liberale Überzeugungen sind zerbrechlich - Und zeigen eine bemerkenswerte ethische Flexibilität

Das zweite Problem ist die Zerbrechlichkeit dieser liberalen Überzeugungen, wenn sie auf die Probe gestellt werden, wie die Entscheidung von Präsident Joe Biden, Streumunition an die Ukraine zu liefern, beweist. Wenn sich der (böse) Feind als widerstandsfähiger erweist als erwartet und der Sieg nicht schnell errungen werden kann, dann werden selbsternannte Liberale anfangen, Politiken oder Partner zu unterstützen, die sie in besseren Zeiten vielleicht meiden würden. George W. Bush mag die Tugenden der Freiheit gepriesen haben, aber seine Regierung folterte auch Gefangene.

Wie das Magazin Forward berichtet hat, ist der Besuch von Vertretern der Asowschen Brigade, einer ukrainischen Miliz mit einer gut dokumentierten nationalsozialistischen und rassistischen Vergangenheit, an der Stanford University im Juni 2023 ein aktuelles Beispiel. Putins Behauptungen, die Ukraine müsse entnazifiziert werden, sind übertrieben, aber die Bereitschaft ausgesprochener Liberaler wie Michael McFaul oder Francis Fukuyama, Asow-Vertreter in Stanford willkommen zu heißen, zeigt eine bemerkenswerte ethische Flexibilität.

Politik ist die Kunst des Möglichen - Ethische Zweckmäßigkeit als Lösung?

Politik ist natürlich die Kunst des Möglichen, und manchmal müssen moralische Überzeugungen kompromittiert werden, um größere Ziele zu erreichen.

Die Vereinigten Staaten verbündeten sich beispielsweise mit dem stalinistischen Russland, um Nazideutschland zu besiegen, und diese Art von ethischer Zweckmäßigkeit ist weit verbreitet. Wie Alexander Downes in seiner umfassenden Studie über die gezielte Tötung von Zivilisten zeigt, sind Demokratien oft genauso bereit, Zivilisten zu töten wie ihre autoritären Gegenspieler, und zwar ganz bewusst. Die Briten führten im Zweiten Burenkrieg eine brutale Aufstandsbekämpfungskampagne, die alliierte Blockade im Ersten Weltkrieg ließ die deutsche Zivilbevölkerung hungern, und die Vereinigten Staaten und Großbritannien bombardierten im Zweiten Weltkrieg gezielt zivile Ziele (einschließlich des Einsatzes von zwei Atombomben auf Japan).

Später warfen die Vereinigten Staaten während des Vietnamkriegs fast 6 Millionen Tonnen Bomben auf Vietnam ab (etwa dreimal so viel wie auf Deutschland und Japan während des Zweiten Weltkriegs), einschließlich gezielter Angriffe auf vietnamesische Städte, und ihre „sanktionsfreudige“ Außenpolitik hat Zivilisten in Syrien, Iran und anderswo geschadet. Und wenn liberale Staaten (oder ihre Verbündeten) Kriegsverbrechen oder Gräueltaten begehen, ist ihr erster Instinkt oft, diese zu vertuschen und die Verantwortung zu leugnen.

Die Unterscheidung in gute und schlechte Staaten ist nicht eindeutig - für Realisten keine Überraschung

Für Realisten ist ein solches Verhalten natürlich keine Überraschung. Sie betonen, dass das Fehlen einer zentralen Autorität in der Weltpolitik die Staaten dazu zwingt, sich um ihre Sicherheit zu sorgen, und sie manchmal dazu veranlasst, anderen Staaten gegenüber aggressiv zu handeln, weil sie davon überzeugt sind, dass sie dadurch sicherer werden. Diese bekannte Tendenz macht es nicht richtig oder entschuldigt die Exzesse, die sowohl Demokratien als auch Autokratien manchmal begehen, aber sie hilft uns zu verstehen, warum die Unterscheidung zwischen „guten“ liberalen Staaten und „schlechten“ Autokratien nicht so eindeutig ist, wie Liberale behaupten.

In der Tat lässt sich gut argumentieren, dass wohlmeinende liberale Kreuzzügler für viel mehr Probleme verantwortlich sind als diese angeblich kaltherzigen, amoralischen Realisten. Wie Michael Desch argumentiert hat, würde ein breit angelegter realistischer Ansatz in der Weltpolitik eine gesündere und friedlichere Welt hervorbringen, eben weil er universelle Kreuzzüge ablehnt und anerkennt, dass andere Gesellschaften Werte haben, die sie ebenso bewahren wollen wie wir unsere eigenen.

Die Interessen anderer Staaten berücksichtigen - und umsichtige diplomatische Anpassungen vornehmen

Aus diesem Grund betont der Realismus die Notwendigkeit, die Interessen anderer Staaten zu berücksichtigen und umsichtige diplomatische Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Kräfteverhältnisse verschieben. Dieser Ansatz hätte den Vereinigten Staaten geholfen, einige der kontraproduktiven Exzesse der unipolaren Ära zu vermeiden, Fehler, die beträchtliches Leid verursacht und Amerikas Image vielerorts beschädigt haben.

Wahrscheinlich sollte ich einigen meiner liberalen Widersacher gegenüber toleranter sein. Sie geben es vielleicht nur ungern zu, aber ihre Bereitschaft, ihre liberalen Überzeugungen angesichts unbequemer internationaler Realitäten aufzugeben, ist an sich schon eine starke Rechtfertigung für die grundlegende realistische Perspektive. Es wäre schön, wenn die liberalen Stimmen, die den außenpolitischen Diskurs in den USA dominieren, eher bereit wären, diese Fehler einzugestehen, und weniger selbstgerecht wären, wenn sie ihre politischen Empfehlungen verteidigen. Der öffentliche Diskurs wäre zivilisierter und produktiver, und die Erfolgsquote der US-Außenpolitik würde sich mit Sicherheit verbessern.

Zum Autor Stephen M. Walt ist Kolumnist bei Foreign Policy und Robert und Renée Belfer Professor für internationale Beziehungen an der Harvard University. Twitter: @stephenwalt

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

