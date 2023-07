Zwei Tote nach „Notfall“ auf Krim-Brücke – Ukraine vermutet Provokation Russlands

Von: Momir Takac

Die Krim-Brücke könnte erneut das Ziel von Angriffen geworden sein. Zeugen wollen Explosionen gehört haben, Russland spricht offiziell von einem „Notfall“.

Sewastopol/München - Auf der Krim-Brücke hat es in der Nacht zum Montag (17. Juli) offenbar erneut Explosionen gegebenen. Der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow sprach bei Telegram von einer „Notfall-Situation“, wodurch der Verkehr gestoppt wurde. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtete, dass Zeugen Explosionen gehört haben wollen. Die Lage ist, wie gewöhnlich im Ukraine-Krieg, undurchsichtig.

Explosion auf Krim-Brücke: Zwei Menschen sterben bei mutmaßlichem Angriff

Der russische Telegram-Kanal „Graue Zone“ wiederum, welcher Jewgeni Prigoschins Wagner-Gruppe nahestehen soll, schrieb von zwei Angriffen auf die Krim-Brücke um 03.04 Uhr und 03.20 Uhr. Aufnahmen zeigen mindestens ein eingestürztes Brückenteil und ein beschädigtes Zivilfahrzeug. Wegen der Ferienzeit ist auf der Halbinsel gerade Hochbetrieb.

Nach einem „Notfall“ auf der Krim-Brücke ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. © IMAGO / ITAR-TASS

Laut dem Gesundheitsministerium von Krasnodar starben bei dem „Notfall“ zwei Menschen, ein Mädchen sei verletzt worden. Der Gouverneur der Region Belgorod im Süden Russlands, Wjatscheslaw Gladkow, sagte in einer Videobotschaft auf Telegram, dass die Toten die Eltern des Kindes seien. „Wir alle haben (...) auf einem Video im Internet ein beschädigtes Auto mit Belgorod-Nummern gesehen“, so Gladkow auf Telegram. Die Verletzte sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Krim-Explosion: Ukraine vermutet Provokation Russlands

Askjonow sprach von einem Vorfall am 145. Pfeiler der Brücke, welche die von Russland annektierte Krim mit der Region Krasnodar verbindet. Die Bevölkerung und Touristen sollten die Brücke nicht befahren und einen alternativen Landweg durch die von Russland besetzten Regionen in der Südukraine wählen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA meldete, dass der Fährdienst an der Brücke eingeschränkt ist.

Dem ukrainischen Militär zufolge könnte der Vorfall auf der Krim, die immer wieder auch das Ziel von Drohnenangriffen ist, eine Provokation Russlands sein. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagte die Sprecherin des Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada.

Kertsch-Brücke ist wichtigste Landverbindung zwischen Russland und der Krim

Die rund 19 Kilometer lange Brücke über die Meerenge Straße von Kertsch ist die wichtigste Landverbindung zwischen der Krim und Russland. Sie war 2018 eröffnet worden. Im Oktober 2022 ist sie bei einer Explosion schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Später räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung ein. (mt)