Serie von Explosionen erschüttert Flughafen in russisch besetztem Gebiet

Von: Stephanie Munk, Fabian Müller

Teilen

In Mariupol gab es Explosionen. Freiwillige Kämpfer aus Belarus kämpfen für die Ukraine und sterben in Bachmut. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Belarussen sterben in Bachmut : Lukaschenkos Soldaten kämpfen für die Ukraine

: Lukaschenkos Soldaten kämpfen für die Ukraine Überraschender Besuch Selenskyjs : Der ukrainische Präsident taucht in Saudi-Arabien auf

: Der ukrainische Präsident taucht in Saudi-Arabien auf Russische Angriffe auf die Ukraine : Militärverwaltung berichtet von mehreren Explosionen

auf die : Militärverwaltung berichtet von mehreren Explosionen Alle Neuigkeiten aus dem Ukraine-Krieg in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 19. Mai, 21.52 Uhr: Der Flughafen der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol im Südosten Russlands ist am Freitagabend von einer Serie von Explosionen erschüttert worden. Das berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf die örtlichen Behörden. In sozialen Netzwerken kursierten Videoaufnahmen von Explosionen, deren Grund und Auswirkungen vorerst nicht bekannt waren. Weder das russische noch das ukrainische Militär äußerten sich zu dem Zwischenfall.

Russische Truppen hatten die Hafenstadt am Asowschen Meer im Vorjahr nach monatelangen schweren Kämpfen erobert. Dabei wurden große Teile der Stadt zerstört.

Verluste im Ukraine-Krieg: Belarussen sterben in Bachmut

Update vom 19. Mai, 18.17 Uhr: Im Osten der Ukraine sind nach Angaben der belarussischen Opposition fünf freiwillige belarussische Kämpfer im Gefecht gegen die russischen Truppen ums Leben gekommen. „Es bricht mir das Herz, dass fünf Mitglieder des belarussischen Freiwilligen-Regiments Kastus Kalinowski nach Kämpfen bei Bachmut tot sind“, schreibt die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja auf Twitter.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ein Kommandeur sei getötet worden, als er versucht habe, Verletzte in Sicherheit zu bringen. Tichanowskaja zufolge konnten vier Leichen noch nicht aus den Trümmern des Gebäudes geborgen werden, das von russischer Artillerie angegriffen worden war. „Die Kämpfe dauern an“, schreibt sie. Die Oppositionelle würdigte die „wahren Helden“, die sich für die Freiheit der Ukraine und die Freiheit von Belarus geopfert hätten. Präsident Alexander Lukaschenko hatte immer wieder betont, dass Belarus nicht in den Ukraine-Krieg ziehen würde – nur unter bestimmten Bedingungen, würden die Soldaten an russischer Seite kämpfen.

Ukraine meldet Verluste für Putins Truppen in Bachmut: „Ein ganzes Bataillon täglich“

Update vom 18. Mai, 14.25 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow hat sich nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur RBC über die schweren Gefechte zwischen russischen und ukrainischen Truppen in der Stadt Bachmut geäußert. „Die Russen verlieren dort laut unseren Schätzungen täglich ein ganzes Bataillon oder so etwa“, zitierte RBC den Minister. Insgesamt habe Russland seit Anfang der Gefechte um Bachmut 70.000 getötete oder verwundete Soldaten.

Laut Resnikow erfüllt das ukrainische Militär mit der Verteidigung von Bachmut eine weitere kritische Aufgabe: Die russische Armee werde erheblich geschwächt. So verhindere man, dass die Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin Offensivaktionen in anderen Richtungen starten könnten.

Ukraine-Krieg: Selenskyj taucht plötzlich in Saudi Arabien auf

Update vom 18. Mai, 12.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend zum Gipfel der Arabischen Liga nach Saudi-Arabien gereist. Selenskyj landete am Freitag in der Küstenstadt Dschidda, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete. Selenskyj bestätigte seine Ankunft via Twitter. Es wird erwartet, dass Selenskyj nach diesem Besuch zum G7-Gipfel nach Japan reist.

London gibt Einschätzung zu Anschlag auf Bahnstrecke

Update vom 19. Mai, 10.25 Uhr: Der mutmaßliche Anschlag auf eine wichtige Bahnstrecke auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste auch Folgen für die russische Schwarzmeerflotte. Es handele sich um die einzige Zugverbindung in den Hafen von Sewastopol, wo die Flotte stationiert sei, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. „Russland wird versuchen, die Strecke schnell zu reparieren, aber der Vorfall wird die Lieferungen von Vorräten und möglicherweise auch von Waffen, wie zum Beispiel Kalibr-Marschflugkörpern, an die Flotte unterbrechen.“

Der Vorfall vom Donnerstag, bei dem ein Güterzug entgleiste, werde zudem die russischen Sorgen um den Schutz wichtiger Infrastruktur auf der Krim verstärken. „Die Halbinsel spielt weiter eine wichtige psychologische und logistische Rolle bei der Ermöglichung des russischen Krieges in der Ukraine“, hieß es in London.

Pistorius spricht sich für weitere Waffenlieferungen aus

Update vom 19. Mai, 9.20 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Zweifel an den fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich zurückgewiesen. „Wer heute fordert, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen, der überlässt die Ukraine ihrem Schicksal“, sagte er der Augsburger Allgemeinen und der Main-Post vom Freitag (19. Mai). „Das Ende der Waffenlieferungen heute wäre das Ende der Ukraine morgen.“

Pistorius bekräftigte, es gehe darum, „die Ukraine mit allem zu unterstützen, was geht, was wir leisten können“. Er bekräftigte in diesem Zusammenhang die Absage der Bundesregierung an die Lieferung von Kampfjets: „Ich habe wiederholt gesagt, dass wir keine Kampfflugzeuge haben, die der Ukraine sofort helfen.“

Krieg in der Ukraine: Selenskyj reist zum G7-Gipfel nach Japan

Update vom 19. Mai, 8.20 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird voraussichtlich persönlich am G7-Gipfel in Japan teilnehmen. Selenskyj werde bei dem bis Sonntag angesetzten Treffen erwartet, hieß es aus informierten Kreisen am Freitag (19. Mai) in Hiroshima. Details, wann genau der ukrainische Staatschef zu dem Gipfel der Gruppe großer Industrienationen (G7) reist, gab es zunächst nicht.

Das offizielle G7-Programm sah bisher vor, dass Selenskyj am Sonntag per Video-Schalte zu den Gipfelteilnehmern spricht. In Hiroshima hieß es, angesichts der Lage in der Ukraine seien Änderungen in letzter Minute mit Blick auf den Besuch nicht ausgeschlossen.

Update vom 19. Mai, 6.10 Uhr: In der Ukraine sind die Hauptstadt Kiew und weitere Städte in der Nacht zum Freitag (19. Mai) im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg erneut Ziel russischer Angriffe geworden. „Der zehnte Luftangriff in 19 Tagen im Mai“, teilte die Militärverwaltung von Kiew im Messengerdienst Telegram mit. Es habe in der Nacht mehrere Angriffswellen mit Drohnen gegeben. Alle in der Luft entdeckten Ziele, die in Richtung Kiew geflogen seien, seien zerstört worden, hieß es.

Militärvertretern und Medienberichten zufolge gab es auch Explosionen in den Städten Lwiw und Riwne im Westen des Landes sowie in Cherson und Krywyj Rih im Süden.

Ukrainisches Militär vermeldet Erfolge im Ukraine-Krieg: Truppen sollen bei Bachmut vorrücken

Update vom 18. Mai, 20.10 Uhr: Durchbruch nahe Bachmut? Das ukrainische Militär stößt nach eigener Darstellung im Ukraine-Krieg weiter vor. „In einigen Gebieten sind unsere Truppen um bis zu einem Kilometer vorgerückt“, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Donnerstagabend auf Telegram. Um seine Positionen zu festigen, habe das russische Militär inzwischen die meisten seiner Reserven nach Bachmut verlegt.

Ukrainische Soldaten laden Raketen in ein Grad-Mehrfachraketenwerfersystem, um auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut zu feuern. © LIBKOS/dpa

Die russischen Gegenangriffe zur Rückeroberung verlorener Stellungen vor allem im Süden von Bachmut seien abgeschlagen worden. „Die Verteidigung von Bachmut und seinen Vorstädten erfüllt ihre militärischen Ziele“, kommentierte Maljar die Lage im Ukraine-Krieg und deutete weitere Operationen der ukrainischen Streitkräfte an. „Wir gewinnen derzeit Zeit für bestimmte geplante Aktionen.“ Man habe „für eine weitere Gegenoffensive Fuß gefasst“, heißt es in dem Bericht.

Wende im Ukraine-Krieg: schwerer Artilleriebeschuss tötet zwei Menschen in Russland

Update vom 18. Mai, 18.47 Uhr: In der Region Belgorod im Südwesten Russlands sind nach Berichten der regionalen Verwaltung mindestens zwei Menschen durch ukrainischen Artilleriebeschuss getötet worden. Eine weitere Person sei bei dem Angriff auf das Dorf Nischneje Beresowo unweit der Grenze zur Ukraine schwer verletzt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Angaben zur Entwicklung im Ukraine-Krieg konnten nicht unabhängig geprüft werden. In der Region hat es in den vergangenen Monaten mehrmals Berichte über ukrainische Angriffe über die Grenze hinweg gegeben.

Getreide-Abkommen im Ukraine-Krieg sorgt weiter für Unmut – Russland fordert Nachbesserung

Update vom 18. Mai, 16.40 Uhr: Einen Tag nach der erneuten Verlängerung des Getreide-Abkommens mit der Ukraine um 60 Tage meldet Russland Nachbesserungsbedarf an. In den kommenden zwei Monaten seien Fortschritte nötig, sagt Regierungssprecher Dmitri Peskow mit Blick auf Einschränkungen russischer Agrarexporte. „Ein gewisser Teil des Weges ist bereits zurückgelegt worden“, erklärt er und betont, es seien noch Fragen offen. „Wir werden versuchen, dieses Problem innerhalb dieser 60 Tage endgültig zu lösen.“

Wagner-Chef im Ukraine-Krieg unter Druck: Prigoschins Partner sollen Zusammenarbeit beenden

Update vom 18. Mai, 13.25 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gerät in Russland weiter unter Druck. Die sogenannten Silowiki, mächtige Vertreter des Militärs und der Geheimdienste in Russland, üben laut einem Bericht von Sky News Druck auf Prigoschins Partner aus. Sie fordern die Partner des Wagner-Chefs offenbar dazu auf, die Zusammenarbeit zu beenden.

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schreibt in einem aktuellen Beitrag, dass Prigoschin unter anderem den Kontakt zum Vorsitzenden der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, verliert. Außerdem hatte der Wagner-Chef wohl einen „Streit mit dem ersten stellvertretenden Stabschef der russischen Präsidialverwaltung, Sergei Kirijenko“, der bislang Prigoschin gestützt hatte. Laut ISW versuchen die Silowiki, Prigoschin klarzumachen, dass er „seine politischen Ambitionen in Russland aufgeben muss“, bislang allerdings noch ohne großen Erfolg. Der Wagner-Chef lasse sich nicht abschrecken und wolle es mit den „Bürokraten“ aufnehmen, hieß es.

Ukraine-Krieg: Zug auf der Krim entgleist - Berichte über Explosion

Update vom 18. Mai, 10:50 Uhr: Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist am Donnerstagmorgen nach Angaben der Bahn „durch die Einmischung Außenstehender“ ein Güterzug entgleist. „Verletzte gibt es nicht. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht“, hieß es auf dem Telegram-Kanal der Krim-Eisenbahn. Nach Angaben des Moskauer Statthalters auf der Halbinsel, Sergej Aksjonow, kippten mehrere mit Getreide beladene Waggons um. Die Sicherheitsdienste ermittelten dazu.

Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen über eine Explosion, die dem Entgleisen vorangegangen sei. Der Vorfall ereignete sich wenige Kilometer südwestlich von Simferopol nahe der Ortschaft Tschistenke. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde stillgelegt. Ein geplanter Fernverkehrszug von der Hafenstadt Sewastopol nach St. Petersburg soll erst in Simferopol starten. Die Passagiere sollten mit Schienenersatzverkehr zur Inselhauptstadt gebracht werden. Die Krim gilt als wichtige Versorgungsroute für die russischen Besatzungstruppen in den südukrainischen Gebieten Cherson und Saporischschja. Der Nachschub mit Proviant, Waffen und Munition erfolgt meist per Eisenbahn. Anschläge auf die Bahn könnten daher vor allem der Vorbereitung der ukrainischen Gegenoffensive in eben jenen Regionen dienen.

Ukraine-Krieg: Russlands Raketenangriffe treffen Odessa

Update vom 18. Mai, 9.05 Uhr: Russland hat die Ukraine erneut mit Raketenangriffen ins Visier genommen. Dabei wurde in Odessa, einer Hafenstadt im Süden des Landes, eine Person getötet und zwei weitere verwundet. „Die meisten der Raketen des Feindes wurden von unseren Luftverteidigungskräften über dem Meer abgeschossen“, erklärte Sergei Bratschuk, Sprecher der lokalen Militäradministration, laut dem britischen Sender Sky News. „Leider wurde ein industrielles Objekt getroffen, eine Person wurde getötet, zwei wurden verwundet“, so der Sprecher.

Russische Angriffe auf die Ukraine: Militärverwaltung berichtet von mehreren Explosionen

Update vom 18. Mai, 6.40 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Regionen des Landes hat es am Donnerstagmorgen nach Angaben der Militärverwaltung mehrere Explosionen gegeben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in Schutzräumen zu bleiben. Herabfallende Trümmerteile gebe es im Kiewer Bezirk Darnyzkyj, Angaben über Opfer und Schäden würden überprüft, erklärte Serhij Popko, Chef der Zivil- und Militärverwaltung von Kiew, im Messengerdienst Telegram. Die Luftabwehr „funktioniert“, ergänzte er.

Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko geriet durch herabfallende Trümmer ein Unternehmen im Bezirk Darnyzkyj in Brand. Im Bezirk Desnjansky sei eine Explosion zu hören gewesen. „Der Angriff auf die Hauptstadt dauert an. Verlasst während des Luftalarms nicht die Schutzräume“, forderte er auf Telegram.

Nach Angaben der Armee gab es zudem Angriffe mit „Marschflugkörpern“ in der Region Winnyzja im Landesinneren. Örtliche Medien berichteten über Explosionen in Chmelnyzkyj etwa hundert Kilometer weiter westlich. Nach Angaben der Armee herrschte landesweit Luftalarm.

Ukraine-Krieg: Putins Parlament verabschiedet neue Gesetze

Update vom 17. Mai, 22.55 Uhr: Die Staatsduma, das Unterhaus des russischen Parlaments, hat am Mittwoch mehrere Gesetze verabschiedet, die das Wahlrecht in den besetzten Gebieten Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson reformieren. Das berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass.

Demnach soll es künftig möglich sein, bei Wahlen oder Referenden seine Stimme in Wahllokalen außerhalb der vier Oblaste abzugeben, also in Wahllokalen auf russischem Staatsgebiet. Sollte die Zentrale Wahlkommission Russlands außerdem den Eindruck haben, dass die Durchführung einer Wahl oder eines Referendums auf dem Gebiet eines der vier Regionen eine Gefahr für das Wohlergehen der Bürger darstellen würde, kann die Abstimmung verschoben werden. Zudem können nun Bürger, die in den vier Oblasten gegen das Kriegsrecht verstoßen, für 30 Tage inhaftiert werden.

Update vom 17. Mai, 21.42 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat laut der Nachrichtenagentur Reuters vorgeschlagen, den Fonds zur Finanzierung ukrainischer Militärausgaben, die sogenannte Europäische Friedensfazilität, um 3,5 Milliarden Euro aufzustocken. Aus dem Fonds sind bislang etwa 4,6 Milliarden Euro für Militärhilfe an die Ukraine geflossen.

Zieht Putin die Schlinge enger? Belarus verkündet Neuerung an den Grenzen

Update vom 17. Mai, 20.05 Uhr: Belarus, einer der engsten Verbündeten Russlands, hat die Kontrollen an seinen Grenzen zum Nachbarland teilweise wiederhergestellt. Das teilte der belarussische Außenminister Sergej Aleinik mit. Ziel der Maßnahme sei es, die Einreise von Drittstaatenangehörigen nach Belarus zu verhindern, sagte Aleinik vor Journalisten in Moskau.

Aleinik weiter: „Es geht nicht wirklich um Kontrolle, es geht eher darum, die Situation an der Grenze zu überwachen.“ Menschenrechtsaktivisten gehen allerdings davon aus, dass die Grenzkontrollen auf russische Männer abzielen, die einer Einberufung durch die russische Armee entgehen wollen.

Ukraine-News: Orban blockiert Militärhilfen der EU für Ukraine

Update vom 17. Mai, 18.05 Uhr: Ungarn blockiert weitere EU-Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 500 Millionen Euro. Die Regierung werde der neuen Tranche erst zustimmen, wenn die Ukraine die größte ungarische Bank OTP von einer Schwarzen Liste in Russland tätiger Firmen nehme, erklärte Viktor Orbáns Außenminister Peter Szijarto. Auch die von der EU versprochenen Munitionslieferungen an Kiew kommen indes nicht voran.

Die 500 Millionen Euro sollen aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität (European Peace Facility, EPF) fließen. Aus dem Topf können sich EU-Länder die Kosten für Waffen und Munition erstatten lassen, die sie an die Ukraine weitergeben. Seit der russischen Invasion in die Ukraine haben die EU-Staaten über den Fonds 5,6 Milliarden Euro bereitgestellt.

Ungarn hat unter den EU-Staaten die engsten Verbindungen zu Russland und hat etwa als einziges Land seine Gasverträge mit Moskau noch ausgeweitet. Zuvor hatte Budapest seinen Widerstand gegen die neuen Militärhilfen damit begründet, sie müssten auch anderen Krisenregionen zugutekommen und nicht nur der Ukraine.

Ukraine-News: Russische Region im Visier von Kiews Streitkräften

Update vom 17. Mai, 17.15 Uhr: Ukrainische Truppen sind offenbar in der umkämpften Stadt Bachmut rund 500 Meter vorgerückt. Das berichtet das Portal Ukrainska Pravda unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Serhii Cherevatyi, ein Sprecher des ukrainischen Militärs, sagte dem Portal zufolge: Das russische Militär erkenne, „dass wir allmählich die Initiative ergreifen.“

Update vom 17. Mai, 16.25 Uhr: Drohnen, Explosionen, Abstürze: Die russische Region Brjansk wird wiederholt Ziel mutmaßlicher Drohnenattacken und von Sabotage. Hier befindet sich direkt an der Grenze zur Ukraine Rüstungsindustrie. Und nicht nur das.

Update vom 17. Mai, 16.10 Uhr: Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Es gelte für weitere zwei Monate, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Erdogan steht bei der Türkei-Wahl aktuell vor einer Stichwahl.

Ukraine-Krieg: Debatte um F-16 für die Ukraine dauert an

Update vom 17. Mai, 15.45 Uhr: Deutschland und Großbritannien sehen die Entscheidung über die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine bei den USA. „Es liegt beim Weißen Haus zu entscheiden, ob es diese Technologie freigeben will“, sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace bei einem Besuch in Berlin. Großbritannien habe „keine F-16“. Deshalb könne die Rolle seines Landes „nur begrenzt“ sein und sich auf Ausbildung, Koordinierung und Logistik beziehen.

Deutschland könne „keine aktive Rolle“ in einer Kampfjet-Allianz spielen, betonte seinerseits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wallace. Denn es habe „weder die Ausbildungskapazitäten (...) noch die Flugzeuge“. Auch er sagte: „Am Ende hängt es, soweit ich weiß, ohnehin am Weißen Haus.“ Dieses müsse entscheiden, ob F-16-Kampfjets an die Ukraine geliefert würden.

Deutsche Tornados oder Eurofighter seien für den Einsatz in der Ukraine jedenfalls nicht geeignet, bekräftigte Pistorius. Deutschland habe bei der Unterstützung der Ukraine andere Kernkompetenzen: „Wir sind die Experten für Panzer und Luftverteidigung“, sagte der Minister. „In diesen Bereichen sind wir führend in der Unterstützung der Ukraine. Und das bleibt auch so.“

Ukraine-Krieg: Putins Armee will Bachmut nicht aufgeben

Erstmeldung vom 17. Mai: Bachmut – Russland verliert im Kampf um Bachmut offenbar an Boden – und will die seit Monaten belagerte Stadt aber offenbar nicht aufgeben und verlagert sogar noch mehr seiner Truppen dorthin. Zu dieser Einschätzung kommt das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) in einer aktuellen Analyse. Die russische Militärführung habe sich entschlossen, Soldaten aus anderen Gebiete der Ukraine abzuziehen und stattdessen in Bachmut zu stationieren, heißt es.

Denis Puschilin, Chef der selbsternannten Volksrepublik Donezk, habe am Dienstag (16. Mai) bekannt gegeben, dass die russische Armee ihre Kräfte in der Region Bachmut verstärkt habe, heißt es konkret in dem ISW-Bericht. Diese sollen die dortige Lage für Russland stabilisieren, teilte Puschilin demnach mit.

Zudem schrieb ein bekannter russischer Militärblogger auf seinem Telegram-Kanal, dass Russland vier Bataillone an die Flanken der Stadt verlegt habe. Ein großangelegter Angriff auf die ukrainischen Verteidiger sei laut ihm aber nicht geplant: „Ihre Aufgabe besteht darin, zu überleben und weitere Durchbrüche zu verhindern“, schreibt der Blogger.

Ukraine-Krieg: Putin stationiert offenbar weitere Luftstreitkräfte bei Bachmut

Dazu passt, dass die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malyar am Montag (15. Mai) auf Telegram erklärte, dass Putins Armee bei Bachmut zusätzliche Luftstreitkräfte stationiert habe. Diese seien vermutlich von anderen Frontabschnitten im Ukraine-Krieg abgezogen worden.

Vom russischen Verteidigungsministerium gibt es bisher keine Aussagen zu einer neuen, taktischen Offensive in Bachmut. Stattdessen hieß es am Dienstag (16. Mai), man würde sich in der umkämpften Stadt darauf konzentrieren, ukrainische Gegenangriffe abzuwehren. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Malyar erkläre, die ukrainische Armee habe in den vergangenen Tagen 20 Quadratkilometer befreit.

Ukraine-News: Kiew verfolgt bei Bachmut offenbar Strategie der „aktiven Verteidigung“

Der Kommandeur der östlichen Streitkräftegruppe der Ukraine, Generaloberst Oleksandr Syrskyi, erklärte, man verfolge weiter die Strategie der „aktiven Verteidigung“, um Gegenangriffe in nicht näher bezeichneten Gebieten nahe Bachmut zu starten. Laut Einschätzung des ISW machte die russische Armee in den vergangenen Tagen dagegen nur wenige Fortschritte in Bachmut.

Am Dienstag (16. Mai) gab es Berichte, dass Bachmut für die russischen Soldaten mittlerweile zur Todeszone werde: Die Russen säßen dort in einer „Mausefalle“, hatte Generaloberst Syrskyj erklärt. Zuvor hatten Einheiten der ukrainischen Armee nordwestlich und südwestlich von Bachmut die russischen Truppen teils um mehrere Kilometer zurückgedrängt. (smu)