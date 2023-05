CDU-Fußballerinnen begeistern SPD-Minister Philippi

Von: Peter Mlodoch

Emotionale Debatten im Landtag sind nicht alles - es passiert in der Landeshauptstadt viel mehr. Eine Auswahl.

Hannover - Nach sechs Jahren Pause rollte endlich wieder der Ball. Beim Hallenturnier des Landtags maßen sich Kicker von SPD, CDU und Grünen mit Teams der Parlamentsverwaltung und der Landespressekonferenz (LPK). Nehmerqualitäten bewiesen vor allem die Genossen um den Abgeordneten Stefan Klein. Nach einer 0:6-Auftaktklatsche gegen die LPK fegten sie die CDU mit 4:0 und die Grünen, die sich mit Leihspieler Helge Limburg aus dem Bundestag verstärkt hatten, mit 4:2 ab.

Erst im Siebenmeter-Schießen musste sich die SPD den Landtagsmitarbeitern geschlagen geben. „Ich hätte ja lieber meinen Leuten den Pokal überreicht“, berichtete Niedersachsens Innen- und Sportministerin Daniela Behrens (SPD) nach der Siegerehrung lächelnd. Bis zum Schluss blieb es fair – nicht zuletzt wegen des Helmstedter Bürgermeisters Wittich Schobert. Der ehemalige CDU-Abgeordnete hatte – wie schon bei früheren Turnieren – das Pfeifen-Amt übernommen.

Letzter bei dem Kicker-Spektakel wurde die CDU-Fraktion. Dafür aber war die Opposition in einem anderen Punkt ganz weit vorne. Sie stellte das einzige Team, in dem Frauen mitspielten, nämlich die beiden Abgeordneten Sophie Ramdor und Saskia Buschmann sowie Mitarbeiterin Johanna Sorge. Und deren Leistungen nötigten sogar dem Regierungslager großen Respekt ab.

Als Ramdor zwei Tage später im Landtag eine Frage zur Pflegeausbildung stellte, begann Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) seine Antwort mit einem dicken Lob: „Vielen Dank, Frau Ramdor. An dieser Stelle erst einmal außerhalb des Protokolls ein Kompliment an Ihre Fußballtechnik“, sagte der Ressortchef, der das Turnier von der Bande aus verfolgt hatte. „Ich habe mich nicht nur als Gleichstellungsminister, sondern auch als Fußballfan gefreut, das zu sehen.“

Für helle Aufregung sorgte der Kletterprotest der Umweltorganisation Greenpeace am Landtag. Als bereits SEK-Polizisten mit den Aktivisten auf dem Dach über ein friedliches Ende der Aktion gegen geplante Gasbohrungen vor Borkum verhandelten, verließ Parlamentspräsidentin Hanna Naber (SPD) als Beifahrerin in ihrem Dienstwagen den abgeriegelten Parkplatz am Leineschloss. Allerdings wollte die Hausherrin keineswegs vor den Problemen flüchten. „Ich habe jetzt einen Physio-Termin“, erklärte sie durch das geöffnete Seitenfenster. Das war keine Ausrede. Hanna Naber laboriert seit mehr als sieben Wochen an einem Bruch des Sprunggelenks im rechten Fuß.

Viel Privates gab Grünen-Parlamentarierin Eva Viehoff preis. In der von der CDU angestoßenen Debatte zur ärztlichen Versorgung im Flächenland Niedersachsen plauderte sie aus dem familiären Nähkästchen, um die Probleme anschaulich zu machen: „Heute Morgen bekam ich einen Anruf“, berichtete die Abgeordnete aus Loxstedt im voll besetzten Plenum. „Mein Sohn ist Arzt, meine Schwiegertochter ist Ärztin. Ende Juli müssen sie den Wochenenddienst abdecken, und wir Großeltern werden antreten, um auf das Enkelkind aufzupassen“, sagte Eva Viehoff. Die Kollegen aus den anderen Fraktionen nahmen es interessiert zur Kenntnis.

Gäbe es einen Preis für die schönste lyrische Leistung im Plenarsaal, Grünen-Abgeordneter Heiko Sachtleben wäre ein heißer Kandidat dafür. Die Kritik von CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner an den Heizungsplänen der Ampel-Bundesregierung konterte der Bauexperte seiner Fraktion mit einem blumigen Vergleich: „Ihre CDU ist nicht die Trägerin der Flamme der Innovation, sondern leider nur die Wächterin der Asche“. Darauf muss man auch erst mal kommen. ymp Foto: Privat/nh