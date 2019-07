„Einmal mit Profis arbeiten“: Brandenburgs CDU leistet sich Fehlschlag kurz vor der Wahl

Wahlkampf wider Willen

+ © dpa / Ralf Hirschberger Ein neues Wahlplakat von CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben wird vor der Wahlkampfzentrale der Partei in Potsdam enthüllt - der CDU ist vor der Landtagswahl ein teurer Fehler unterlaufen. © dpa / Ralf Hirschberger

In gut einem Monat wird in Brandenburg gewählt. Der CDU ist ausgerechnet in der heißen Phase ein peinlicher Fehler unterlaufen. Sie muss nun eine Broschüre vernichten.