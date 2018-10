Landtagswahl Hessen: Am Wahlabend alle Ergebnisse aus den Gemeinden

Von Kassel bis Darmstadt, von Frankenberg bis Eschwege: Wie haben die Wähler in den hessischen Gemeinden abgestimmt? Bei uns finden Sie am Wahlabend alle Ergebnisse, sobald sie feststehen.

Zuletzt aktualisiert um 13.30 Uhr. Bei der Landtagswahl 2018 in Hessen ist eine Frage sehr spannend: Wie wurde eigentlich in den einzelnen Städten und Gemeinden gewählt? Wie stimmten die Leute in Kassel, Korbach und anderen Gemeinden für ihren Direktkandidaten und ihre bevorzugte Partei ab?

Die Karten für Erst- und Zweitstimme füllen sich am Wahlabend ab etwa 19 Uhr in Echtzeit, sobald die vorläufigen Endergebnisse einer hessischen Gemeinde vorliegen. Wegen der hohen Datenmenge bitten wir um Verständnis, wenn die Karte bei schlechteren Internet-Verbindungen etwas länger lädt.

In Hessen gibt es 423 Gemeinden sowie vier gemeindefreie Bezirke ohne gemeldete Einwohner, in denen nicht gewählt wird. Mit der Zweitstimme kann in Hessen im Jahr 2018 jeweils eine von 23 Parteien gewählt werden. Direktkandidaten treten immer nur in einem Wahlkreis an, so dass sich die mit der Erststimme zu wählenden Bewerber zwischen den Gemeinden unterscheiden können.

Die Großstädte Kassel, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt bestehen aus mehreren Wahlkreisen. In diesem Fall weisen wir das Gemeinde-Ergebnis der Erststimme ohne Direktkandidaten-Namen aus, da es in diesen Städten mehrere Kandidaten pro Partei gibt. Für Kassel bieten wir auf HNA.de zusätzlich eine Stadtteil-Karte, die noch in der Wahl-Nacht von Wesertor bis Mattenberg sämtliche Quartiere und ihre Wahlergebnisse zeigt.

Neben den Ergebnissen für jede Gemeinde finden Sie bei uns von den Hessischen Landtagswahlen auch sämtliche Ergebnisse aus den 55 Wahlkreisen. In Nordhessen sind dies die Wahlkreise Kassel-Land I+II, Kassel-Stadt I+II, Waldeck-Frankenberg I+II, Schwalm-Eder I+II, Eschwege-Witzenhausen, Hersfeld und Rotenburg.

Bei der vergangenen Landtagswahl 2013 in Hessen lag die CDU in den meisten Gemeinden vorne, danach folgte die SPD. Bei der aktuellen Landtagswahl wird mit größeren Verlusten bei beiden Parteien gerechnet. Grüne, FDP und AfD hingegen könnten zu den Gewinnern gehören. Alles zu den hessischen Landtagswahlen finden Sie auch auf unserer Übersichtsseite.

Schon zur Landtagswahl in Bayern Mitte Oktober 2018 haben wir in einer Karte alle 2056 Gemeinden und ihre Erst- und Gesamtstimmergebnisse abgebildet.