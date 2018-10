Ende für Hessens Todesstrafe: Abstimmung über Landesverfassung

Die Hessen wählen am Sonntag, 28. Oktober 2018, nicht nur einen neuen Landtag, sie können auch über die Reform der Hessischen Verfassung abstimmen. Hier die Details.

15 Änderungsvorschläge stehen während der Landtagswahl zur Wahl:

1. Die Todesstrafe ist in Deutschland durch das Grundgesetz bereits seit 1949 abgeschafft. Nun soll auch der Text der hessischen Verfassung angepasst werden. Durch die Änderung der Artikel 21 und 109 in der Hessischen Landesverfassung können die Formulierungen über die Todesstrafe gestrichen werden.

2. Gleichberechtigung: Vor dem Gesetz sind alle gleich – so steht es bereits in Artikel 1 der hessischen Verfassung. Mit dem Zusatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau würde der Artikel dem Grundgesetz angeglichen werden. Damit würde sich Hessen verpflichten, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu fördern.

3. Datenschutz: Die Hessische Verfassung enthält bisher keine Regelungen zum Schutz von persönlichen Daten. Mit dem neuen Artikel 12a könnte die Selbstbestimmung über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten als Grundrecht in die Verfassung aufgenommen werden. Auch der Schutz informationstechnischer Systeme könnte als Grundrecht verankert werden.

4. Kinderrechte: Ehe und Familie stehen gemäß der Verfassung unter besonderem Schutz. Kinder aber bislang nicht. Deshalb soll durch einen neuen Artikel ein Recht auf Schutz und Förderung ihrer Entwicklung gewährt werden. Zudem soll eine Verpflichtung aufgenommen werden, das Kindeswohl bei allen Maßnahmen zu berücksichtigen.

5. Staatszieldefinition: Zu den Verfassungsänderungen gehört auch die Aufnahme von neuen Staatszielen. Ein Staatsziel gibt dem Staat und seinen Institutionen inhaltliche Ziele für ihr Handeln vor. Die Verfassung enthält zwar bereits Staatsziele, aber keine genaue Erläuterung, was Staatsziel eigentlich bedeutet. Das soll sich nun durch die Verfassungsreform ändern.

6. Nachhaltigkeit: Ein Staatsziel soll die Nachhaltigkeit werden. Das Leben heutiger Generationen solle nicht auf Kosten künftiger Generationen stattfinden.

7. Infrastruktur: Die Verbesserung der technischen, digitalen und sozialen Infrastruktur und die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land sollen neue Staatsziele werden.

8. Kulturförderung: In der hessischen Verfassung ist unter anderem bereits das Staatsziel verankert, den Sport zu fördern. Nun könnte ein weiteres Ziel hinzukommen: Die Förderung des kulturellen Erbes Hessens.

9. Ehrenamt: Am kommenden Sonntag könnte mit der Aufnahme des Staatsziels zur Förderung des Ehrenamtes verankert werden, was in der Praxis bereits unabdingbar ist: Freiwilliges Engagement innerhalb der Gesellschaft.

10. Sportförderung: Mit dem Artikel 62a ist das Staatsziel Sport bereits in der Verfassung verankert. Nun könnte durch die Erweiterung auch das Staatsziel Sport neu eingegliedert und unter dem Dach der Staatszieldefinitionen in einen neuen Artikel 26a eingefügt werden.

11. Europabekenntnis: Im Artikel 64 bekennt sich Hessen zur Bundesrepublik Deutschland. Der Artikel soll an die Entwicklungen seit dem Inkrafttreten der Hessischen Verfassung 1946 angepasst werden. Hessen würde sich ausdrücklich als Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland und als Teil der Europäischen Union bezeichnen. Zudem würde ein Bekenntnis zu einem geeinten Europa aufgenommen werden.

12. Landtagsmandat: Artikel 75 der hessischen Verfassung regelt die Frage, ab welchem Alter jemand als Abgeordneter in den Hessischen Landtag gewählt werden kann. Die Altersgrenze liegt aktuell bei 21 Jahren, obwohl das Recht, selber zu wählen, bereits mit 18 Jahren ausgeübt werden kann. Am 28. Oktober kann das Alter für die Wählbarkeit auf 18 Jahre herabgesenkt werden.

13. Gesetzverkündung: Vom Landtag beschlossene Gesetze müssen im „Gesetz- und Verordnungsblatt“ verkündet werden, damit jeder Kenntnis vom geltenden Recht erlangen kann. Künftig sollen Gesetze auch elektronisch verkündet werden können.

14. Direkte Demokratie:Demokratie braucht Beteiligung. Gesetzentwürfe dürfen daher auch durch Volksbegehren in den Landtag eingebracht werden. Hessen hat dafür aktuell die höchsten Anforderungen aller 16 Bundesländer. Bisher ist die Zustimmung eines Fünftels aller Stimmberechtigten einzuholen. Die Änderungsvorschläge könnten diese Quote von 20 auf 5 Prozent senken.

15. Rechnungshof: Mit den 15 Vorschlägen zur Verfassungsänderung sollen künftig auch die Aufgaben des hessischen Rechnungshofs präziser geregelt werden. Zudem soll die Unabhängigkeit der Mitglieder des Rechnungshofs in Hessens Landesverfassung verankert werden.

Hintergrund: Die Verfassungsreform

Mehr als zwei Jahre war eine überfraktionelle Arbeitsgruppe aus 15 Abgeordneten damit beschäftigt, die Verfassung an die Gegenwart anzupassen. Am Ende einigte man sich auf 15 Änderungsvorschläge. Der Stimmzettel zur Volksabstimmung wird allen Wahlberechtigten mit ihrem Wahlzettel im Wahllokal ausgehändigt. Es ist aber beispielsweise auch möglich, nur an der Landtagswahl oder nur an der Volksabstimmung teilzunehmen. Auf dem Wahlzettel kann über jeden der 15 Punkte einzeln abgestimmt werden. Es können aber auch alle Änderungsgesetze gleichzeitig angenommen oder abgelehnt werden. Detaillierte Informationen bietet die Website www.verfassung-hessen.de. Dort wird mit Videos und Hintergründen erklärt, worum es geht.