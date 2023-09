Landtagswahl 2023: SPD-Chef Klingbeil verteidigt die Ampel gegen ihre Kritiker

Von: Matthias Lohr

Teilen

Auf einen Kaffee an der Wilhelmsstraße: Die Landtagsabgeordnete Esther Kalveram (von links) redete Montagmittag in der Innenstadt mit Parteichef Lars Klingbeil – Landtagskandidat Ron-Hendrik Hechelmann und Bundestagsabgeordneter Timon Gremmels hörten dem Gast aus Berlin zu. © Andreas Fischer

Die Berliner Ampelkoalition steht seit Monaten in der Kritik. Beim Wahlkampfauftritt in Kassel verteidigt SPD-Chef Lars Klingbeil die Regierung - und verspricht bessere Zeiten.

Kassel – Für Lars Klingbeil ist dieser Sommer nicht unbedingt etwas Neues. Seit Monaten muss der SPD-Parteichef Schlagzeilen über den Streit in der Berliner Ampelkoalition lesen. Beim Wahlkampfauftritt am Montag in der Kasseler Innenstadt erinnerte der 45-Jährige jedoch daran, dass „ich auch schon andere Sommer erlebt habe“ – solche, in denen wochenlang über die Einführung von zehn Euro als Praxisgebühr gestritten worden sei. Seine Botschaft lautet: So schlimm ist es nicht mit der Ampel.

Es ist der erste von mehreren Auftritten Klingbeils in dieser Woche im hessischen Landtagswahlkampf. Am Rand der Wilhelmsstraße unterstützt er die heimischen Kandidaten Esther Kalveram und Ron-Hendrik Hechelmann. Für die zwei Dutzend Gäste gibt es zur Mittagsstunde Kaffee und Ahle Wurscht. Kalveram, die sonntags gern Kochrezepte auf Facebook postet, verteilt Pfannenwender mit dem Slogan „Kalveram kocht“ und erzählt, wie sie früher einen Buchladen in Niestetal-Sandershausen führte.

Es soll vor allem um die Anliegen des Einzelhandels, der Gastronomie und des Handwerks gehen. Klingbeil, der in Munster zwischen Hannover und Hamburg aufwuchs, berichtet von seiner Mutter, die früher in einem Kaufhaus arbeitete. Doch das gibt es längst nicht mehr.

Der ehemalige Generalsekretär der Partei ist ein eloquenter Redner, wenn auch nicht so angriffslustig wie sein Nachfolger Kevin Kühnert, der auch gerade in Kassel war. Kaum jemand sitzt häufiger in Talkshows als Klingbeil, der sich einst in der Antifa engagierte und heute zum konservativen Seeheimer Kreis zählt.

Zuletzt machte die SPD Schlagzeilen, weil die Partei anders als Bundeskanzler Olaf Scholz einen subventionierten Industriestrompreis fordert. In Kassel geht Klingbeil nicht darauf ein, sagt aber beiläufig, dass er schon am Morgen mit Scholz telefoniert habe. Das soll bedeuten: Es gibt keinen Streit zwischen Partei und Kanzler.

Die hessische Landespolitik spielt nur am Rande eine Rolle. Einmal souffliert ihm der Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels aus dem Hintergrund, dass die Genehmigung einer Windkraftanlage im schwarz-grün regierten Hessen durchschnittlich 38 Monate brauche. Damit sei man bundesweit Schlusslicht.

Klingbeil weiß um die großen Aufgaben, die die Ampel in Berlin lösen muss. Aber der Fachkräftemangel werde gerade angegangen, und auch bei den Energiepreisen sowie der Bürokratie, die drohe, das Land lahmzugelegen, sei man auf einem guten Weg. Klingbeil prophezeit: „Es kommen wieder bessere Zeiten.“ Er kenne kein Land, in dem er lieber leben würde als in Deutschland – obwohl gerade so viel schlecht geredet werde. Er wünsche sich „mehr Macher- und Macherinnenstimmung“.

Klingbeil redet nicht alles schön, aber die schlechte Stimmung im Land findet er unangebracht. Vielleicht bräuchte auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen wie ihn. Dort ist ja gerade gar nichts schön.

Klingbeil sitzt im Verwaltungsrat des FC Bayern München. Vermutlich muss er bald einen Wechsel von Julian Nagelsmann absegnen. Der Fußballlehrer steht immer noch beim Rekordmeister unter Vertrag, ist aber als Nachfolger des entlassenen Bundestrainers Hansi Flick umworben.

Die Trennung findet er „bei aller Wertschätzung“ für Flick gerechtfertigt. Man brauche eine gute Stimmung für die Europameisterschaft 2024. Als Fußball-Fan will Klingbeil nicht noch einmal so einen Sommer wie diesen erleben. (Matthias Lohr)