Oliver Ulloth (SPD) kandidiert erneut für den Landtag im Wahlkreis Kassel-Land I

Von: Bea Ricken

Teilen

Im und auf dem Wasser zuhause: Oliver Ulloth steuert in seiner Freizeit ein Kanu, gern auf der Fulda, taucht und liebt Kitesurfen. © Bea Ricken

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Die Reihenfolge gibt das ABC vor. Heute U wie Ulloth. Er kandidiert für die SPD.

Kreis Kassel – Oliver Ulloth (SPD) ist Sportler, immer in Bewegung, am liebsten im Wasser und auf dem Fußballplatz. Auch in seinem politischen Wirken spiegelt sich diese Agilität wider: Der 39-jährige Abgeordnete ist niemand, der nur seine Zeit im Landtag absitzt. Unermüdlich ist er unterwegs, um sich, wie er sagt, „Gehör in Wiesbaden für seine Heimat Nordhessen zu verschaffen“.

Da kann er auch bisweilen ungemütlich werden, ebenso bei den Themen Ungerechtigkeit oder Rassismus. Mensch sein, sich für Schwächere einzusetzen, dafür stehe er, politisch wie privat.

Es war Anfang März im Jahr 2022. Die ersten Tage des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine hatten die Welt in Schockstarre versetzt. Es herrschte Chaos, an den Grenzen der Ukraine sammelten sich unzählige Menschen auf der Flucht. Vor allem Mütter mit Kindern. Ulloth startete damals mit anderen Helfern aus dem Landkreis Kassel durch, fuhr zweimal weit über 2000 Kilometer hin und zurück, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Erinnerung an die Frauen und Kinder, die sich von ihren Ehemännern und Vätern an der Grenze verabschiedeten, werde ihn nie wieder loslassen, sagt er.

Er sei denen dankbar, die sich seinerzeit eingesetzt hätten. Zum Beispiel dem TSV Immenhausen, der bei einem Benefizturnier 3000 Euro sammelte und an die Ukrainehilfe spendete. „Deshalb engagiere ich mich bis heute bei denen als Schiedsrichter“, so der Vater eines zehnjährigen Sohnes. Am Parkplatz bei Simmershausen holt der SPD-Landtagsabgeordnete gern das aufblasbare Kajak aus dem Kofferraum. Hier an der Fuldaschleife lässt er es zu Wasser, um in seiner knappen Freizeit abzuschalten – oft begleitet von seinem zehnjährigen Sohn. Der Kontrast zu Stille und Natur ist sein wuseliger Job als Schiedsrichter: Hier zählten Geschwindigkeit und schnelle Entscheidungen. „Das vermisse ich in der Politik bisweilen“, sagt der gebürtige Vellmarer.

Ebenso vermisst er die Sensibilität der Regierung für Nordhessen. In Wiesbaden werde stiefmütterlich mit der Region umgegangen. Ein Beispiel und großes Aufregerthema war für ihn, dass alle hessischen Naturparke mehr Geld erhalten sollten – ausgenommen die beiden Naturparke Habichtswald und Reinhardswald. Für diese war ursprünglich sogar weniger Geld vorgesehen. Nach Protesten, unter anderem von Ulloth, gab es dann doch mehr Geld.

Auch beim Thema Atommüll-Zwischenlager in Würgassen halte das Land nicht dagegen. „Es gibt einfach keine Unterstützung für die Region“, kritisiert der Sozialdemokrat, der vor seinem Mandat ein Maschinenbauunternehmen mit seinem Vater geführt hat.

Noch ein aktuelles Thema ärgert ihn: Seit 2018 werde die Sanierung des Touristenmagnets Sababurg verschleppt. Nun seien die Kosten enorm gestiegen. Und das werde dem Steuerzahler zugemutet.

Für eine neue Amtszeit würde er wieder viel Zeit investieren, damit Wiesbaden merke, dass es die Nordspitze gebe, sagt er.

Darüber hinaus sei Kinderarmut ein Thema, das ihn beschäftigen werde. Auch für kostenfreie Plätze für Kitaplätze will Ulloth werben. Überhaupt sei ein wichtiges Ziel, dass sich Bildung jeder leisten könne. „Angesichts des Fachkräftemangels sollte niemand vom Kindergarten bis zum Master zahlen müssen.“ Und auch für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sieht der gebürtige Vellmarer, sollte er ein neues Mandat erhalten, enormen Handlungsbedarf. (Bea Ricken)

Zwölf Fragen an den Kandidaten: Oliver Ulloth Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn … die künftige Landesregierung Nordhessen mehr Beachtung schenkt als die jetzige. Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: Blutorangensaft. Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: Donald Trump. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… ein Krimi oder ein besonderes Sportevent. Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für... Parken außerhalb der gekennzeichneten Flächen – in Kassel ist man da sehr genau. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten...ein Schnitzel „Wiener Art“. Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Helmut Schmidt, wenn er noch unter uns wäre. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten ...beim Kitesurfen am Meer. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich ... dafür sorgen, dass im Gesundheitswesen das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der Beschäftigten über dem Profit stehen. Bei diesem Song singe ich lauthals mit: Sportfreunde Stiller – Ein Kompliment. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: Manchmal bin ich zu ungeduldig. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: freundlich, hilfsbereit und zuverlässig.