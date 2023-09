Sascha Meier aus Breuna kandidiert im Wahlkreis Kassel Land I für Bündnis 90/Die Grünen

Von: Paul Bröker

Sein Ort, um den Kopf freizubekommen: Grünen-Kandidat Sascha Meier am Waldrand bei Breuna. Dem 25-Jährigen bleibt neben anstrengendem Job und politischem Engagement nicht viel Zeit zum Entspannen. © Paul Bröker

Wer in Zukunft Hessen regiert, entscheidet sich am 8. Oktober. Wir stellen die Kandidaten für den Landtag vor. Die Reihenfolge gibt das ABC vor. Heute M wie Meier. Er kandidiert für Bündnis 90/Die Grünen.

Breuna – „Meine Hobbys?“ Da fallen Sascha Meier prompt zwei Dinge ein: „Die Politik und die Arbeit.“ Freie Zeit bleibe kaum, sagt der 25-Jährige. Doch irgendwie müsse man ja den Kopf freibekommen. „Dann gehe ich gerne im Wald spazieren.“ In einem Waldstück bei Breuna treffen wir ihn daher zum Gespräch.

Meier wurde in Kassel geboren und zog später in den Breunaer Ortsteil Oberlistingen. Sein Abitur machte er in Warburg.

„Mit 18 wollte ich auf eigenen Beinen stehen und beweisen, dass man es auch aus nicht so privilegierten Verhältnissen zu etwas bringen kann“, sagt er. Daher sei er für ein duales Studium nach Offenbach gezogen. Bei seinem Arbeitgeber, einem Lebensmitteleinzelhändler, beendete er 2018 erfolgreich eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel und 2019 ein BWL-Studium. Heute wohnt er mit seinem Partner in Breuna und arbeitet als stellvertretender Marktleiter eines Supermarkts in Kassel. „Sechs-Tage-Wochen im Schichtsystem sind da die Regel.“ Doch es mache ihm viel Spaß, die Kunden mit Lebensmitteln zu versorgen.

Auch ohne Direktmandat stehen für Sascha Meier die Chancen nicht schlecht, in den Landtag einzuziehen: „Als Votenträger der Grünen Jugend stehe ich auf Listenplatz 16“, sagt Meier, der sich seit 2014 bei der Grünen Jugend Hessen engagiert und seit 2016 Mitglied der Mutterpartei ist.

Den Wald bei Breuna hat Meier nicht nur ausgewählt, weil es sein Ort zum Abschalten ist. Als Kindergartenkind habe er hier noch umgeben von intakten Bäumen herumgetollt. „Hier hat sich einiges getan“, sagt er ernüchtert. Trockenheit und Stürme hätten dem Wald zugesetzt. Die Grünen wollen den Wald mit einem Aufforstungsprogramm wieder naturnaher und artenreicher gestalten.

Doch ein Dogmatiker in Sachen Natur- und Klimaschutz ist Meier nicht. „Vorrangflächen sollten bebaut werden“, sagt er zum Streit um Windkraftanlagen. Für Meier, der bereits Vorsitzender der Grünen Jugend Hessen war, steht fest: „Bedrohte Arten müssen geschützt werden, aber wir müssen gleichzeitig beim Klimaschutz einen Zahn zulegen.“ Seine Meinung zur Letzten Generation? „Sich festzukleben, ist nicht zielführend. Protest ist wichtig, aber für gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr habe ich kein Verständnis.“

Der Umweltschutz habe ihn zu den Grünen gebracht, doch heute bezeichnet Meier, der bis zu seiner Rückkehr nach Breuna Stadtverordneter in Offenbach war, Bildungs- und Chancengerechtigkeit als seine Steckenpferde. Seine Partei habe erreicht, dass in Hessen die Löhne von Grundschullehrern angehoben werden. Schüler sollen bald Zugang zu Tablet-Computern bekommen – über ein Mietkaufmodell. Finanziell schlechter gestellte Familien sollen dabei von den Kosten befreit werden. Meier sagt: „Ich weiß selbst, wie es ist, die Hosen runterlassen zu müssen, wenn eine Klassenfahrt bezahlt werden muss.“

Und der Flughafen Kassel-Calden? „Niemand hat dessen Existenzberechtigung hinterfragt. Aber ob Mallorca-Urlaub von Calden aus nötig ist, das muss geprüft werden.“ Mehr als eine Kosten-Nutzen-Analyse hätten Tarek Al-Wazir und Kassel Oberbürgermeister Sven Schoeller auch nicht gefordert. Es sei schade, dass die Löcher in der Bilanz des Flughafens mit kommunalen Haushaltsmitteln gestopft werden müssen. „Leidtragende sind dann die Kasseler und Caldener, wenn etwa eine Kita unsaniert oder das Schwimmbad unbeheizt bleibt.“ (Paul Bröker)

Zwölf Fragen an die Kandidaten: Sascha Meier Die Landtagswahl wäre für mich ein Erfolg, wenn… ich in den Landtag gewählt würde, Tarek Al Wazir Ministerpräsident Hessens würde und wir Grünen die stärkste Kraft würden. Das hole ich mir nach einem langen Tag spät abends noch aus dem Kühlschrank: gerne einen Wein oder Lillet. Auf gar keinen Fall in einer Sauna begegnen möchte ich: Björn Höcke. Wenn ich den Fernseher einschalte, dann läuft… eine gute Serie oder die Tagesschau. Den letzten Strafzettel habe ich bekommen für: Parken ohne Parkscheibe. In meinem Lieblingsrestaurant bestelle ich am liebsten: Champignon-Rahmschnitzel oder Pasta mit frischem Gemüse. Mit dieser prominenten Person würde ich gerne einen Abend verbringen: Mit den DJs Calvin Harris oder Tiesto. Am liebsten hätte ich ein privates Konzert. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler sein dürfte, würde ich… den Stau der Reformen angehen, Entscheidungen treffen und die FDP ins Gebet nehmen. Bei diesem Song singe ich lauthals mit: „Midnight Sky“ von Miley Cyrus. Urlaub verbringe ich am liebsten… in Griechenland, ich liebe Kreta. Diese Marotte würde ich mir am liebsten abgewöhnen: Meine rechthaberische Art. Mit diesen drei Eigenschaften würden mich meine besten Freunde beschreiben: ehrgeizig, zugewandt und unternehmungslustig.