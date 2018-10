Wahlkreise Kassel-Stadt: Grüne feiern ihre Kandidatinnen

Kassel. Schon um 18 Uhr, als auf dem Bildschirm die erste Prognose bekannt gegeben wurde, herrschte bei den Kasseler Grünen in der rappelvollen Caricatura Hochstimmung. Die bis dahin vorherrschende Aufregung wich dem Applaus und Jubel über die vermeldeten 19,5 Prozent für die Grünen. „Das ist ein super, super Ergebnis“, freute sich die wiedergewählte Landtagsabgeordnete Karin Müller.

18.15 Uhr, die erste Hochrechnung – wiederum liegen die Grünen bei 19,5 Prozent. „Scheiße schön“, entfuhr es Vanessa Gronemann. Da nämlich stand für die 29-Jährige bereits fest, dass auch sie aller Voraussicht nach als neues Mitglied in den Landtag einziehen wird – über ihren Landeslistenplatz 17.

Zu diesem Zeitpunkt war noch offen, ob – wie Umfragen prognostiziert hatten – die Kasseler Grünen an diesem Sonntagabend tatsächlich ihren größten Erfolg überhaupt feiern können. Am späten Abend stand dann fest: Vanessa Gronemann gewinnt als Direktkandidatin im ersten Anlauf und als erste Grüne den Wahlkreis Kassel-West. Sie lliegt mit knapp 26,7 Prozent deutlich vor Patrick Hartmann (SPD/23,3%) und Eva Kühne-Hörmann (CDU/22 %).

„Wir können stolz sein“

„Hessen ist so grün, wie es noch nie war. Wir können stolz sein“, sagte eine sichtlich bewegte Vanessa Gronemann vor rundum zufriedenen Grünen-Mitstreitern. Karin Müller, ihre erfahrene Mitbewerberin, kam im Wahlkreis Kassel-Ost ebenfalls auf 20,5 Prozent der Erststimmen und meinte: „Ich freue mich, jetzt zusammen mit Vanessa in Wiesbaden für Kassel zu kämpfen.“ Anders als in früheren Wahlkämpfen, wo man als Grüne nicht selten angepöbelt worden sei, habe man bei dieser Landtagswahl viel Rückenwind und Zuspruch erhalten.

Parteichef Boris Mijatovic, der den Abend moderierte, freute sich über „das sehr, sehr, sehr gute Ergebnis“. Er dankte den beiden Kandidatinnen und neuen Landtagsabgeordneten für ihren engagierten Wahlkampf. Und er verwies bei dieser Gelegenheit darauf, dass man bei den Kasseler Grünen nicht nur feiern, sondern auch Mitglied werden könne. Man befinde sich an der Schwelle zu 300 Mitgliedern, berichtete Mijatovic.

„Packen die SPD noch“

Die Kasseler Grünen sind also offenbar auf Wachstumskurs. Angesichts der Freude über das eigene Ergebnis – das allerdings bis in den späten Abend lediglich auf Hochrechnungen fußte – verspürte so mancher Grüne bereits ein ganz neues Selbstbewusstsein. „Die SPD packen wir jetzt auch noch“, hieß es am Stehtisch in der Caricatura.

Von Andreas Hermann